RCEP展「亞洲式」多邊主義　香港經濟現新重點

一聲槍響，俄烏戰爭開打。西方與東方國家的裂痕擴大至難逆之勢，貿易的高墻隨著戰爭建起，逆全球化發展到了又一峰點。然而，在世界可能深化分裂的2022年，十五個亞洲國家卻「逆向而行」，依然選擇了「團結」。由東盟十國（ASEAN）和中、日、韓、澳及新西蘭共同簽訂的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）於今年初正式生效，翻開亞洲區多邊主義的新篇章。



一月份，香港政府已以獨立關稅區身份遞交申請，相信將會在18個月後獲准加入RCEP。近期，香港再出發大聯盟與六大商會舉辦「RCEP對香港的啟示」線上研討會，邀請四位陸港經濟專家商討，香港如何藉助RCEP找到經濟新機遇。講者們從行業、政治、金融和學術四個不同角度談及RCEP生效對世界、對亞洲經濟的影響，以及香港在這些未來變化中的機遇和定位。



香港再出發大聯盟舉行線上研討會，討論《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）為香港帶來的機遇。（直播截圖）

漸進整合：

亞洲崛起成經濟主流

RCEP是過程而非終點

「亞洲的世紀正在來臨。」全球化智庫（CCG）理事長王輝耀開篇便強調道。

王輝耀梳理，亞洲曾是世界人口和財富集中之地，只是隨著殖民主義和帝國主義時代的開啟而走向沒落；到二十世紀六十年代，就收入水平而言，亞洲甚至是世界最貧窮的大陸之一。然而，過去半個世紀，亞洲經濟急速增長，「現在亞洲對全球經濟的貢獻率已經超過60%，其中，中國就貢獻了超過30%。」更重要的是，根據全球化智庫過去一年曾與歐美一流學者、意見領袖，包括前政要展開二十多場公開對話，精英們的基本共識是亞洲已經成為世界經濟增長的主要推動力。

香港大學經管學院經濟學教授鄧希煒表達了同樣的觀點。他引述數據指出，全球化進程自2008年後停滯不前，甚至出現逆全球化；而在逆全球化的態勢中，只有亞洲地區的國家仍然選擇「擁抱多邊主義」。他隨後引用美國普林斯頓大學的經濟研究及圖表（下圖）說明，「如果只有10秒去講，哪一個國家是推動全球化最大的力量，很顯然是中國。」

「中國成為了過去三四十年全球化過程中、貿易體系的一個中心點。」鄧希煒表示，在2015年以前，中國的最大貿易夥伴是美國，後來被歐盟取代，近兩年則是東盟十國，「這在RCEP簽署之前，已經發生了的事。」他因而評價RCEP是「In Asia，For Asia」（在亞洲，為亞洲）的貿易協議。

由1970年到2012年，全球雙邊貿易網絡變化情況可見，中國是推動全球化的最大力量。（資料來源：《International friends and enemies: Modelling the evolution of trade relationships since 1970》）

摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌則指出，基於歷史原因，亞洲各國仍然存在互信不足的問題，但他相信，在RCEP的逐步推動下，區內經濟體之間將會增強共性，有望為未來「亞盟」、「亞元」等區域經濟一體化舉措奠定基礎。

「RCEP對於亞洲崛起和亞洲經濟一體化，都是非常重要的事件。」朱海斌話鋒一轉道，「但是，亞洲一體化實際上是漸進的過程......RCEP本身不是終點，它有很多進步，也存在一些不足，所以它是一個過程。」

在進步方面，朱海斌指出，目前來看，按RCEP初步安排，日本和南韓是最大受益者。因為東盟10+3（即東盟和中國、韓國、日本）之間，中國和韓國之間，原先都已有自由貿易協定，「RCEP的主要突破，實質上是中、日、韓的自由貿易協定的達成。」

朱海斌又引用彼得森國際經濟研究所的研究，其中顯示日本、韓國在加入RCEP協議後，在2030年的收益將會達到GDP的一個百分點。 研究同樣指出，馬來西亞、新加坡、越南、新西蘭等國家若加入CPTPP，經濟獲益會更大，「RCEP協議雖然推動了自由貿易，但是市場自由化、市場開放程度上是不及CPTPP的，這是目前公認的看法。」

彼得森國際經濟研究所的研究顯示，日本、韓國在加入RCEP協議後，在2030年的收益將會達到GDP的一個百分點，而馬來西亞、新加坡、越南、新西蘭等國家若加入CPTPP，獲益也會更大。（香港01製圖）

朱海斌從兩個方面分析RCEP在市場開放上的不足。首先，RCEP包含的國家經濟發展程度差異較大，例如有日本、澳大利亞、南韓、新加坡等人均GDP高的發達國家，也有柬埔寨、老撾、緬甸等人均GDP低的發展中國家，但RCEP條款缺乏對發達國家的特殊豁免，而是要求所有成員國一致同意才能通過貿易協定。

其次，RCEP沒有顯著降低第一產業（農業）和第三產業（服務業）的貿易壁壘。RCEP減免92%的商品關稅，但在農業產品上仍有限制和保護，「比如，日本農產品的貿易保護，依然有相當長的過渡期」。同時，RCEP在服務業開放方面亦不如商品貿易，只有65%，這跟部分成員國監管嚴格服務業有關。至於涉及更深層次的制度改革和開放，例如知識產權保護、環保、勞工、跨境數據等方面，RCEP的規則制定仍顯滯後。

隨後，朱海斌以新加坡為例子延伸對香港的思考：新加坡加入RCEP後，GDP影響是0，即沒有影響，「因為RCEP在服務業方面相對開放力度較小，新加坡作為跟香港類似的區域內金融中心和服務業領先的經濟體，在RCEP的初期安排裡，直接獲益是相對有限的。」他強調，探討香港在RCEP裡的角色，必須要考慮到這一點。

朱海斌結語，從現實的角度來講，謀求各國最大共識，讓協議正式生效更為重要，而不是說一步到位，往高開放走：「所以，RCEP是一個漸進的過程，不是『從零到一』、突然之間發生的一體化過程。雖然在開放上有所不足，但RCEP更加現實，更具有操作性，例如成員的擴充相對容易，香港也已經遞交申請......未來，希望RCEP在規則上繼續改進，尤其在服務業或者區域投資方面的推動，對於香港而言意義更加重大。」

加入RCEP，對新加坡的影響不大，因其國內產業以服務業為主。（資料圖片 / 羅君豪攝）

經濟重構：

產業鏈供應鏈迎巨變

香港需多加探索機遇

如果說，站在全球化的角度，「亞洲一體化」是RCEP的「亮點」。那麼，站在亞洲的角度，「區域經濟重構」則是RCEP的「重點」。

鄧希煒從RCEP協議文件出發，解釋RCEP如何促進區內的產業流動。他把RCEP協議的二十章分為兩大部分來看，前八章主要是「二十世紀的貿易協定」，與商品貿易有關，是傳統自由貿易協議都通常會具備的部分；而後十二章則是「二十一世紀的部分」，主要涵蓋服務貿易，較傳統貿易協議「有進步」。

在前八章中，鄧希煒指出亮點在第三章，即「原產地認證」的協定。RCEP的原產地認證規定，所有在RCEP區內生產的產品，其生產標籤都採用「Made in RCEP」（RCEP製造）。為何這個原產地認證的標籤如此重要？他舉例說，假設有間越南公司要出口產品到泰國，原本兩國之間的貿易協定是「東盟」的稅務寬減免條款，而這個條款會對產品有「增值要求」，例如其在越南的加工附加值要超過40%才能有「Made in Vietnam」（越南製造）的標籤；而這樣的限制性條款會導致兩種情況，其一，是會令越南當地企業採用商業造假等瞞騙行為，其二，則是會限制越南企業的供應商選擇，「『夾硬』要企業找一個生產力未必高的本地供應商，去令到產品滿足要求，以爭取關稅寬免。」

香港大學經管學院教授鄧希煒表示，RCEP將推動亞洲區內產業鏈重構。（資料圖片）

當「RCEP製造」的標籤被統一採用，帶來的影響也顯而易見。其一，可以減少商業瞞騙行為。其二，是很多產業鏈的上下游供應商、客戶的選擇都將大大拓寬至RCEP十五國，而無需擔心關稅。「因此，亞洲整個產業鏈會有個優化的過程，生產力、貿易效率都會提高；同時，產品價格也會因為生產力的提高而降低。」鄧希煒總結道。

「未來，中國的中低端勞動力產業，會像當年亞洲四小龍的『雁行』梯隊一樣，不斷往勞動力成本相對低的國家進一步分散。」朱海斌分析，對中國來講，未來對區內大宗商品或中間商品的進口需求會越來越高，而一些低端商品的市場，將慢慢往東南亞清洗。

事實上，這些產業轉移在RCEP之前已有發生。香港貿易發展局副總裁劉會平就在會上介紹，精密金屬部件及自動化生產方案的港商金源公司經過貿發局T-Box計劃，將東莞的工廠轉移至泰國，在去年年中已投入生產。可預見的是，隨著RCEP的落地，港企在內地的工廠將會加速流向勞動力、原料成本更低的東盟國家。

摩根大通首席中國經濟學家朱海斌指出，RCEP帶來的綠色金融需求巨大，香港應把握機會。（視覺中國）

朱海斌亦重申，中國產業結構的變化與香港未來角色息息相關，「尤其中國要推動先進制造業，包括產業的綠色轉型、可持續發展」，而當中暗藏大量綠色金融需求，這是香港需抓住的機遇之一。

除了綠色金融外，朱海斌更強調「人民幣國際化」的新機遇。他引述了其機構的研究指出，據「人民幣與亞洲主要貨幣匯率相關系數」（下圖右表），在2017年後，人民幣與區內主要貨幣的匯率相關性越來越高。

「未來，尤其RCEP推動下，人民幣的國際化使用，對於區內貨幣體系的整合、一體化的加強，會起積極作用。」朱海斌強調，作為全球人民幣離岸中心的香港，配合RCEP和一帶一路所帶來的人民幣國際使用需求，「是非常有前途的領域」。

朱海斌指出，人民幣已成為亞洲區內的「錨貨幣」，相信RCEP對推動人民幣國際化會有積極作用。

在RCEP協議的後面十二章，主要是涉及服務貿易、投資領域的法律問題。鄧希煒首先回應朱海斌的說法道，「比較CPTPP，確實牽涉環保、童工等第一世界國家常關注的議題，在RCEP中是沒有的。但是，因要照顧不同國家的經濟、政治、文化發展背景，這是一個包容性的合作。」他強調，「先講好經濟，發展起來，再去講非經濟元素，或會是未來的趨勢。」

鄧希煒認為，在「二十一世界部分」，香港作為一個高端服務業中心，應多去探索和探討。例如，RCEP協議的最後一章是「爭端解決」，即區內各成員國的企業在發生經濟爭議時，需按照的「訴訟指引」，而香港完全可以發揮現有優勢，在區內爭取扮演法律爭議解決中心的角色。

除此之外，鄧希煒還建議香港抓緊跨境貿易數碼化轉型的浪潮，利用中心位置和成熟的通訊基建，探索搭建RCEP的大數據中心。王輝耀建議，香港可以利用低稅率、優質服務、接軌國際的生活環境等優勢，打造RCEP的人才中心及研究中心，例如，匯聚各地的RCEP智庫，以研究RCEP「下一步」開放政策，舉辦RCEP的年度會議等。