RCEP展「亞洲式」多邊主義　香港經濟現新重點

一聲槍響,俄烏戰爭開打。西方與東方國家的裂痕擴大至難逆之勢,貿易的高墻隨著戰爭建起,逆全球化發展到了又一峰點。然而,在世界可能深化分裂的2022年,十五個亞洲國家卻「逆向而行」,依然選擇了「團結」。由東盟十國(ASEAN)和中、日、韓、澳及新西蘭共同簽訂的《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)於今年初正式生效,翻開亞洲區多邊主義的新篇章。



一月份,香港政府已以獨立關稅區身份遞交申請,相信將會在18個月後獲准加入RCEP。近期,香港再出發大聯盟與六大商會舉辦「RCEP對香港的啟示」線上研討會,邀請四位陸港經濟專家商討,香港如何藉助RCEP找到經濟新機遇。講者們從行業、政治、金融和學術四個不同角度談及RCEP生效對世界、對亞洲經濟的影響,以及香港在這些未來變化中的機遇和定位。



「亞洲的世紀正在來臨。」全球化智庫(CCG)理事長王輝耀開篇便強調道。

王輝耀梳理,亞洲曾是世界人口和財富集中之地,只是隨著殖民主義和帝國主義時代的開啟而走向沒落;到二十世紀六十年代,就收入水平而言,亞洲甚至是世界最貧窮的大陸之一。然而,過去半個世紀,亞洲經濟急速增長,「現在亞洲對全球經濟的貢獻率已經超過60%,其中,中國就貢獻了超過30%。」更重要的是,根據全球化智庫過去一年曾與歐美一流學者、意見領袖,包括前政要展開二十多場公開對話,精英們的基本共識是亞洲已經成為世界經濟增長的主要推動力。

香港大學經管學院經濟學教授鄧希煒表達了同樣的觀點。他引述數據指出,全球化進程自2008年後停滯不前,甚至出現逆全球化;而在逆全球化的態勢中,只有亞洲地區的國家仍然選擇「擁抱多邊主義」。他隨後引用美國普林斯頓大學的經濟研究及圖表(下圖)說明,「如果只有10秒去講,哪一個國家是推動全球化最大的力量,很顯然是中國。」

「中國成為了過去三四十年全球化過程中、貿易體系的一個中心點。」鄧希煒表示,在2015年以前,中國的最大貿易夥伴是美國,後來被歐盟取代,近兩年則是東盟十國,「這在RCEP簽署之前,已經發生了的事。」他因而評價RCEP是「In Asia,For Asia」(在亞洲,為亞洲)的貿易協議。

由1970年到2012年,全球雙邊貿易網絡變化情況可見,中國是推動全球化的最大力量。(資料來源:《International friends and enemies: Modelling the evolution of trade relationships since 1970》)