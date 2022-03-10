解讀夏寶龍「50年不變」講話：港府勿再辜負中央的誠意和包容

全國「兩會」正在北京召開，全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍昨日（3月9日）會見港區全國政協委員時，談及「一國兩制」、香港防疫等議題。據與會委員透露，夏寶龍談及「50年不變」是一個哲學概念，而不是一個數字，只要「一國兩制」能夠按照正確方向行穩致遠，就不會變。他還提到，中央落實全面管治權不是代替香港特區政府管理，香港仍然實行高度自治，但當有事情影響穩定，中央就會在尊重香港制度的前提下，向特首作出指示，希望港府執行，例如是次援港抗疫。



香港第五波疫情嚴峻，中央全力支援香港抗疫，基於「一國兩制」，派出國家級專家給予指導性意見，並提供強大人力物力支撐，但具體措施還得由港府自行制定和推行。（新華社）

這番表述包含兩層含義，其一是再次明確當年鄧小平說的香港「『一國兩制』50年不變」是一個哲學概念，只要香港「一國兩制」能健康平穩地運行下去，「一國兩制」便會長期堅持，不會改變——所謂的香港「一國兩制」50年大限之說不攻自破。其二是，中央近年來雖然強調對香港擁有並且切實行使全面管治權，但全面管治權不是代替香港特區政府的管理，北京仍會尊重和維護香港的高度自治，比如近期援港抗疫，中央只是派出國家級專家給予指導性意見，並提供強大人力物力支撐，但具體措施還得由港府自行制定和推行。關於這一點，夏寶龍特別以2019年修例風波為例子，說當時形勢危急，但中央仍沒調動駐港軍隊和內地武警，而是交由特區政府自行利用香港資源止暴制亂。

不難看出，夏寶龍所言明顯有所考慮香港社會現實情況。近些年來，一方面由於2014年佔領行動、2016年旺角騷亂和2019年修例風波等一系列社會衝突的發生，不少香港市民憂慮「一國兩制」能否平穩健康地運行下去；另一方面北京為了化解香港管治危機，制定《港區國安法》，修改香港選舉制度，落實「愛國者治港」，打擊激進本土和港獨力量，難免導致泛民、本土、港獨陣營和西方政客質疑中央在違反甚或破壞香港「一國兩制」——正是了解到這樣的現實情況，所以今次夏寶龍才需要重申，《港區國安法》的出台完全就是為了香港好，希望香港市民不要因而對「一國兩制」產生疑慮，而香港這一制所實施的普通法系等司法制度並不會改變，相信香港風雨過後必見彩虹。

香港01曾在《解讀｜從駱惠寧2022年新春致辭談起：香港需要精於實幹的改革家》一文中分析稱：「中共是香港『一國兩制』的創立者、受益者，又一直以來以提出『一國兩制』為傲，怎麼可能簡單地自己推翻自己？誠然，近年來，中共強勢調整治港政策，出台港版國安法，修改選舉制度，打擊香港分離主義和激進勢力，令海外許多人質疑中共維護『一國兩制』的誠心，但站在中共的角度，其實是有其內在邏輯，那就是香港『一國兩制』的運行必須在合乎國家安全和國家發展利益的區間。因此，對於海外那些本就不認同中共，對香港『一國兩制』中的『一國』和中國國家安全、發展利益缺乏體認的人來說，中共近年來的做法是破壞香港『一國兩制』，但對於中共來說，那完全是在進行政策糾偏，目的是讓香港『一國兩制』行穩致遠。」所以，中央治港官員的一再表態，均在突顯當局維護「一國兩制」的誠意。

夏寶龍特別以2019年修例風波為例子，說當時形勢危急，但中央仍沒調動駐港軍隊和內地武警，而是交由特區政府自行利用香港資源止暴制亂。（資料圖片）

關於香港疫情，夏寶龍會見港區全國政協委員時表示，中央上月開始留意到香港疫情發展，於是成立專班，就防疫作出協調工作，超過200人參與，為了協調運送食物、貨物和興建方艙醫院等工作，有時候工作至深夜2時，但全國人民都支持香港。他提到，中央對香港的關懷並非講空話，截至3月8日援港物資金額已經達到9億元人民幣，中央會承擔所有援建項目，包括方艙醫院的建築費。他還強調，即使香港面對種種困難，中央從來沒有怪罪過香港，而是願與香港一同承擔，解決問題。

在一些對香港「恨鐵不成鋼」的人看來，夏寶龍的說話實在太過「呵護香港」。不過，這也確實展現了中央對香港的關心和包容，以及陸港兩地守望相助的情誼。要知道，第五波疫情已經導致55萬人染疫，是內地整體確診人數的五倍，若是內地任何城市爆發像香港這樣嚴重的疫情，不僅會迅速採取最嚴厲的封城措施，而且一定會嚴厲問責和懲處相應官員。但因為香港現實情況和內地不同，又有「兩制之別」，故中央更多只是給予指導性意見和專業建議，提供源源不斷的防疫資源，既沒有怪罪特區官員防疫不力，亦沒有直接介入抗疫工作，更沒有責備個別群體不願配合政府工作。

不過，對於特區政府來說，也不能總是消耗中央的關愛和包容，更加應該反躬自省，切實負責抗疫抗疫的主體責任，積極主動改進對策，用實際行動和治理政績來展現應有的高度自治能力。畢竟，香港除了當前十分棘手的防疫問題，還面臨殖民地時期遺留至今的深層次矛盾。能不能早日控制疫情，化解困擾香港已久的深層次矛盾，事關特區政府的公信力、認受性，是對「愛國者治港」的重大考驗。治港精英們只有將中央的關愛和包容轉化為自我改革的動力，踏踏實實提升治理水平，才能不辜負港人和中央。