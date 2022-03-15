第五波｜中聯辦為何派出抗疫小分隊「直插一線，了解實情」？

中聯辦前晚（3月13日）公佈，先後派出兩支抗疫小分隊「直插一綫，了解實情」，就抗疫工作與特區官員及有關方面密集會商，以「支持政府履行抗疫主體責任，推動中央援港抗疫項目和舉措落地見效」。有關做法確實不常見，加上國家主席習近平、國務院副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍等分別作出指示，又派出高級別專家梁萬年來港支援，在社會仍未走出泛政治化的情況下，坊間難免又有雜音質疑「干預特區事務」；然而，這種說法無疑是倒因為果，完全忽略特區政府的抗疫失敗才是中央積極助力的主因——而且，中央各層級機構由始至終表現克制，向來強調特區政府應該負起防疫抗疫的主體責任、「只要香港有求，國家必定有應」。



中聯辦表示，連日來已先後派出兩支由辦領導牽頭的抗疫小分隊，「直插一線，了解實情」。（資料圖片）

事實上，自從國家主席習近平於2月16日發出的「總動員令」，要求港府「要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施」之後，特區政府的抗疫思路明顯出現轉向，例如特首林鄭月娥每日親自率領高級官員主持抗疫記者會、終於願意撥出資源對院舍進行「閉環管理」、要求私家醫院攜手抗疫等等。

習近平一聲令下，港澳辦主任夏寶龍至今已經召開八次支援香港抗疫工作協調會，定時跟進援港專班工作進度、及時根據中央決策和疫情實況調整部署；而中聯辦主任駱惠寧則更加在地推進協調工作，例如上月中旬主持香港社會同心抗疫行動會商會會議，一舉公布16項動員商界的抗疫舉措。至上周全國「兩會」召開期間，主管港澳事務的國務院副總理韓正會見港澳政協委員時，也特別關切香港疫情，尤其詢問私立醫院是否拒收新冠病人。而中央援港防控專家組組長梁萬年來港視察，建議將抗疫方向明確調整為「三減」（減少感染、重症和死亡）和「四個集中」（集中患者、集中專家、集中資源、集中救治），不但獲得各界專家認同，也在一定程度上改變特區政府本身的猶豫不決。

不難看出，儘管中央非常切實關注香港疫情窘境，但仍謹守「一國兩制」原則，始終要求肩負「港人治港」使命的特區政府切實負起防疫抗疫的主體責任，自己則致力從多方面進行深入了解、提供深度協助。在這樣的背景之下，可以說，中聯辦的「抗疫小分隊」是「總動員令」的一種延續，正如公告所言，「圍繞方艙醫院建設與使用、抗疫物資接收發放、上水屠房復業、專家組開展工作、安老院舍長者疫苗接種和隔離救治、抗疫熱綫電話使用等，意謂支持香港抗疫，推動中央援港抗疫項目和舉措落地見效。」

而在中央的協助下，政府的抗疫思維有所改變。假如政府仍然未能一改過去被動的防疫狀態，中央只會「更主動地」支援香港抗疫，這無疑是中央並不樂見的。 （廖雁雄攝）

不過，在社會仍未走出泛政治化的情況下，坊間難免又有雜音質疑有關舉措是在「干預特區事務」。然而，這種說法無疑是倒因為果——完全無視中央之所以出手相助，根源在於特區政府此前的抗疫思維混亂和策略失效，導致感染、重症和死亡人數節節上升。

事實上，由於中央表現克制，無論對港府抗疫工作有多不滿，現階段也只能不斷重申「特區政府需要負起主體責任」、「只要香港有求，國家必定有應」云云，並對港府在人力物力方面的請求「照單全收」；然而，即使在中央加大力度的扶持之下，特區政府的抗疫思路已經相對清晰，但執行工作明顯仍有很大進步空間，所以市民普遍仍然不太滿意當局表現，坊間甚至有不少聲音希望中央更加積極介入、甚至直接指揮抗疫工作。

無論是中央領導的苦口婆心，還是中聯辦的「直插一線」，無疑都在鞭策特區政府應該做好防疫抗疫的「份內事」。但問題是，當特區政府仍然未能竭盡全力展現「一個都不能少」的決心和鬥志，中央到底還可以忍耐到什麼時候？而當中央忍無可忍，更主動地介入甚至直接指揮香港抗疫工作——從一方面來看，相信憑當局的高度動員和執行能力應該能夠迅速壓制疫情，但從一方面來看，是特區政府失責，那無疑是中央不樂見的。