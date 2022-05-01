暫緩追租｜「自由市場」不應成為利民政策的障礙

財政司司長陳茂波於今年二月《財政預算案》中提出暫緩業主向受新冠疫情影響的特定商戶追租三個月的建議，引起以商界為首的業主們強烈反彈。經過修正後，《商業租戶短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例》終於上周四（4月28日）三讀通過，並自今日（5月1日）起正式刊憲生效。不過，回望議案辯論過程，仍有部份議員以「自由市場」之名反對政府作出任何干預，實質是在維護既得利益集團——這著實也在一定程度上折射香港深層次結構矛盾難以攻克的根源，當人人看重私利，即使社會各界共同面臨經濟危機，又談何同舟共濟、共渡時艱？



財政司司長陳茂波於今年二月《財政預算案》中提出暫緩業主向商戶追租的建議，引起業主及商界人士的反彈，其後為議案作出５項修正。（廖雁雄攝）

是商界大，還是市民大？

立法會於上周四（28日）三讀通過《商業租戶短期保護措施（2019冠狀病毒疫情）條例草案》（下稱《條例草案》），向指定行業租戶提供三個月「保護期」，即在5月1日至7月31日之內，業主不得向自2022年1月1日至「保護期」屆滿期間內無力交租的租戶採取欠租行動，包括終止租賃、中止提供公用設施服務、從業主持有的按金中扣除租金、行使重收權或沒收租賃權、針對租戶在法院提出訴訟，以及針對租戶提出破產呈請或清盤呈請等；但在「保護期」結束後，業主可向租戶追討累計的欠租。

儘管《條例草案》對於受疫情影響的商戶而言只是一種有勝於無的「救亡政策」，但起碼可以暫時紓緩他們的財政壓力，也能夠讓他們免受結業的厄運，也得以保住部份打工仔的飯碗。不過，要通過這項條例也絕不容易。陳茂波最初在《財政預算案》中提出「3＋3」方案，即禁止業主追租為期三個月，政府可按需要延長計劃最多三個月，最長合共可以禁止追租六個月，及後法例便會自動失效。但當時旋即引起商界及業主強烈反彈，擔心暫緩追租後沒有足夠資金償還銀行貸款，又指租戶可能會因經營困難而在「保護期」結束後逃避交租責任，令業主蒙受租金損失。另外，在法例正式通過之前，查詢追討欠租的個案明顯上升，入稟追討欠租的個案也有增加。

因此，陳茂波於今年3月立法會工商事務委員會特別會議中提出5項改善措施，當中包括（1）將建議訂明的「保護期」只維持3個月，不加入可將其延長3個月的選項；（2）如業主與租戶在「保護期」內簽訂協議減租，可不受暫緩措施的限制；（3）受影響物業可順延繳付差餉；（4）禁示貸款人因業主未能償還按揭或其他貸款，以及（5）個別以租金維生的業主可申請政府百分百擔保個人特惠貸款計劃，計劃可提供相等於3個月租金的免息墊支貸款，上限為10萬元。

縱然陳茂波已對商界及業主作出最大的讓步，該5項改善措施也為《條例草案》清除了不少障礙，但立法會進行二讀及三讀辯論時，仍有部份議員提出反對。

地產及建造界代表龍漢標是帶頭對《條例草案》作出反對的議員，他在原則上反對透過立法干預私人合約，認為會打擊香港作為國際金融中心的聲譽。（廖雁雄攝）

功利主義作崇缺乏社會責任

地產及建造界代表龍漢標在原則上反對透過立法干預私人合約，認為即使是非常時期的短期措施，亦會無可避免地打擊香港作為國際金融中心的聲譽；而且，業主不可追收1月起租金，會容許租戶拖欠為期更長、積累金額更大的租金。另外，他又批評措施涵蓋範圍太廣泛，連未受疫情影響的大型租戶亦包括在內，已不是政府立法的原意。因此，他提出修正案，建議政府將涵蓋範圍改成中小企，及只禁止業主追收條例生效後的租金。

除此之外，選委界議員管浩鳴則批評條例「為難立法會」，表面上堂而皇之，為企業提供喘息空間，實際上破壞了多年來行之有效的私有產權制度。航運界議員易志明亦表示，立法手段干擾自由經濟，甚至可能違反《基本法》保護私有產權精神，有開壞先例之嫌，認為可一不可再。

不過，這些議員所提出的論點不但說服力欠奉，更突顯他們仍然未有必須以香港整體利益為主要考量的政治自覺，而是把自己當成權貴代言人，甚或既得利益集團的一員。

首先，議員們都將「干預自由市場」說成一種「道德敗壞」的行為，然而政府對於市場積極不干預的政策已一直為人垢病，造成香港「民不聊生」其中一個最大的罪魁禍首，但議員竟然大模廝樣地將自由市場當成香港碰不得的「神主牌」，實在令人啼笑皆非。事實上，為了市民的生計而干預自由市場，才是一種符合「道德倫理」的做法，而政策向來應是「以人為本」並非以「利益為本」。若政府不去暫緩追租，容許業主繼續收取高額租金，在這個疫情下不單是中小企，甚至較大型的上市公司也會面臨結業的命運，例如近日本地服裝品牌I.T旗下izzue於旺角結業一事已是一個最大的警示。如果有大量商戶結業，大量員工被解僱，零售業外行業必然首牽連，香港還談什麼經濟復甦？

其次，預算案出爐後業主及商界提出的擔憂雖有道理，但經過修正後，業主的利益應該已得到保障，例如他們無須擔心在暫緩追租期間會面對償還貸款的問題，靠租金維生的業主亦可得到政府的貸款支援。再者，如業主願意退讓一步減租，與租客共渡難關，他們甚至無須受《條例草案》規管，可見條例原意並非要剝削業主的權利，只是希望在疫情之下，社會各界都能夠共渡時艱。可惜，從部份業主提早入稟追租，到部份議員對條例的反感可見，這些商界持份者普遍還是缺乏社會責任心。業主及商界從社會各界取得不少資源及利益，理應「用之社會」，而非只顧自己的利益。若香港商界及業主普遍擁有企業社會責任心，根本無須《條例草案》的協助，他們也會主動須商戶協商、減租。

《條例草案》的出現實在是無可奈何，無奈的原因在於香港的功利主義過重，每人都只計較自己的利益得失，也不願意互相幫助。最荒謬的是，這群市民賴以信任的立法會議員，竟在申報自己在商界的利益後，繼續毫不諱言地為自己利益反對利民議案，這叫市民如何相信他們能為自己爭取權益？