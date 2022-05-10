特首選舉2022｜李家超高票當選的更大考驗——能否成為傑出治港者

2022年行政長官選舉日前（5月8日）舉行，前政務司司長李家超高票當選香港新一任特首，稍後待中央政府任命，將於7月1日正式上任。作為新選舉制度下中央政府唯一支持的特首候選人，李家超的當選完全是意料之內，而無論外界對他的理念、政綱認同與否，相信大家都期望他能夠兌現承諾，切切實實為香港打開新篇章。不過，他獲得高度支持只是第一步，接下來更考驗他能否成為一位傑出的治港者。



李家超獲得1,416名選委投票支持，支持率達99%。這主要是因為他得到中央政府的強大認可。自4月9日宣布參選以來，他迅速獲得建制陣營眾星捧月般的支持，競選團隊也雲集各大建制團體和商界代表。不過，從香港回歸近二十五年以來的歷史經驗來看，特首管治工作的成效固然與中央支持密不可分，但也離不開個人努力，尤其是指特首能否展現出與香港繁榮穩定相適應的擔當、能力和智慧。目前李家超獲得中央的支持只是第一步，接下來更大的考驗是他能否成為一位傑出的治港者。



詳細內容請閱讀第316期《香港01》電子周報（2022年5月10日）《李家超高票當選的更大考驗——能否成為傑出治港者》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。