英女王與香港人．四｜為什麼會有「生娘不及養娘大」的孤兒情結？

如果某人強搶小孩，爾後供書教學、使其自食其力，好為某人賺取更多利益；那麼，小孩將會如何看待這段特殊關係，很大程度上取決於某人如何演繹相關行徑，又是如何建立相關意識——是強取豪奪還是弱肉強食？是懷柔善誘還是咄咄逼人？經歷英國殖民統治152年的香港，好比這個小孩，至今仍有不少人對英殖「感恩戴德」，尤其是英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世，一些人甚至感慨「生娘不及養娘大」、「爹親娘親不及英女王親」，連「我是誰」也說不清楚。



「英女王與香港人」系列五之四



英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）曾經兩度訪港，展現親民一面。（資料圖片）

英式洗腦，必然更好？

「英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）從來沒有要求我們愛英國、唱國歌、懂國情......」香港云云悼詞當中，這句話出現的頻率特別高，因為很多人以為可以藉此表達對於特區政府近年推行諸多顯性國民教育政策的不滿。而事實上，近年每逢陸港矛盾或身份認同之爭，一些人總會希望透過強調諸如此類「港英不做什麼」的說法，帶出「港英沒有洗腦」的信息——但弔詭的是，這種信息本身就是一種隱性「洗腦」的結果，只是很多人都不以為然，甚或認定港英的洗腦必然比較正義和正確，所以會欣然接受。

然而，從「殖民」本質上看，殖民者為了全面統轄殖民地的政治、經濟及文化核心，本身就會對當地人民進行意識建構、認同再造、想像重組。巴勒斯坦裔文化批評家與後殖民理論家Edward Said便在1978年出版的《東方主義》（Orientalism）分析了這種「殖民話語創造」，指出「西方」通過各種文本形式對「東方」國家，尤其是一些受到殖民主義控制的地區，進行文化編碼和知識製造——這不但創造了以西方本位思想出發、以西方邏輯視角構成、相對於西方知識體系而存在的東方學說，而且創造了一批自覺運用西方話語的東方知識精英，深刻影響着東方國家和地區的意識形態——結果，無論是現代化的政治與經濟歷史，以至當代的理論產生和話語權力，全都是由西方所主導。

放置到港英殖民的語境底下，同樣少不了某種認同和意識的「解構再重構」，其中一個經典例子就是「香港人」的身份認同和文化認同，才會讓一部分人深深相信着由港英殖民政府和親英陣營所敘述的「香港成就，英國恩賜」的故事，甚至會把昔日的侵略者、剝削者，當成今天的拯救者、施予者，也就有了「生娘不及養娘大」、「爹親娘親不及英女王親」這類令人啼笑皆非的說詞，好像連「自己是誰」都說不清楚。

「在英殖民管治時期，香港人的中國文化特性、民族意識受到壓制，導致『文化原質失真』。」專注社會分層、身份認同、社區組織研究的中山大學粵港澳發展研究院教授黎熙元於2005年發表的學術評論文章《全球性、民族性與本土性——香港學術界的後殖民批評與香港人文化認同的再建構》指出，「身份認同」可以通過具體的生活實踐客觀分辨出來，「文化認同」則是基於自己與所屬群體的主觀情感判斷所得，而「香港人」的身份認同和文化認同是在「誰是我們」和「誰是他者」的不斷界定之中持續形成的。

回歸以來，一些人會把「香港人」和「中國人」放在對立面，甚至把「香港人」和「英國人」塑造成為共同體，而這些人往往同時持有特區護照和BNO。（資料圖片）

我類他者，分不清楚

誰是「我們」？誰是「他者」？這對很多香港人而言，從來不是容易回答的問題。

「沒有香港華人會認為自己是英國人，因此在國籍一欄上會不自覺地填上中國，但持有的又是英國公民護照，這讓外國海關人員摸不着頭腦，遂在國籍一欄上，寫上『無國籍』（Stateless），有人因此形容香港人是孤兒。」香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新在1997年出版的《見證香港五十年》，如此描述「香港人」的困惑。

同年，知名海外華人研究大家、曾在1986至1995年間出任香港大學校長的王賡武，也在其主編的《香港史新編》（下冊），紀錄了他對「香港人」的觀察——在25年後的今天看來，同樣頗為玩味：「從文化和歷史角度來看，香港人是中國人。這種對國家的認同感，今天比以往更加強烈。但是，不少香港人卻自認為是有不同意識的中國人。他們拒絕殖民地中國人的概念，對這種『反面形象』已經反感了幾十年。」

按照王賡武當時的理解，香港人並不認同英國殖民者，也不完全認同內地或台灣的當代主流意識，而是擁有獨一無二的地方認同觀念，並且知悉自己在特別歷史環境下的優勢和缺點，例如可以成為亞太區域或內地城市的學習對象。可以說，香港人對「國」和「家」的觀念並不完全一致，擁有比較明顯的本地傾向，但又較少走向分離主義。

儘管香港位於中西文化的交匯之處，也擁有一段獨有的歷史和一種鮮有的特質；但是，這些歷史和特質總會被主流話語所簡化所抹殺，甚至常常被身處其中的香港人所忽視所鄙夷。（資料圖片）

中西薈萃，缺乏主體

可是，「香港人」的這種「本地意識」，往往又被批評缺乏主體性。

「西方人來，想從她身上尋找東方特質，中國人來，又稍嫌她洋化，我們自己呢？也是說不清，只好順水推舟，昂起頭來接受了『中西文化交流中心』的稱譽，又逆來順受人云亦云的承認了『文化沙漠』的惡名。」筆名為「小思」的著名散文作家盧瑋鑾在1996年出版的《香港故事——個人回憶與文學思考》中，如此描述失去自我的「香港人」。

社會學家通常以「邊緣性」、「夾縫性」和「混雜性」解釋香港人的「模糊性」：香港地處中國大陸邊陲，也即位於國家政治和主流文化邊緣；同時又是中西文化的交匯之處，經過華洋雜處的英殖統治，也就擁有一段獨有的歷史和一種鮮有的特質；但是，這些歷史和特質總會被主流話語所簡化所抹殺，甚至常常被身處其中的香港人所忽視所鄙夷，混雜成為一種被全球化、國族化、本土化互相撕扯，而且極度受到原教旨資本主義所影響而既保守又開放、既溫情又自利、既實用又消費主義的沒有主心骨的香港文化。

而且，在1997年香港回歸之後，王賡武口中那種「香港人」較少走向分離主義的本地意識，也出現了不少變化，尤其是面對內地，越來越封閉、區隔、排他，而且會把「香港人」和「中國人」放在對立面，甚至把「香港人」和「英國人」塑造成為共同體。

港英政府通過對香港社會意識形態的倡導，以及對某些大眾媒體的授意和「合謀」，早就對民族主義和殖民主義之間的矛盾進行多次轉移。（資料圖片）

意識重構，港英高手

從一方面看，這固然是不滿現狀的主觀投射和過度想像；而另一方面，這種意識其實由來已久。

香港科技大學社會科學部副教授谷淑美曾於2002年撰寫的《文化、身份與政治》追溯它的起源，其中一大關鍵在於港英政府通過對香港社會意識形態的倡導，以及對某些大眾媒體的授意和「合謀」，早就對民族主義和殖民主義之間的矛盾進行多次轉移，並且滲入一種「都市香港」和「鄉土中國」的對立——前者代表發達、開放，後者則是落後、封閉，從而把本地認同和國家認同塑造成為「我類」和「他者」的分野。

除此之外，前述內地學者黎熙元還在《全球性、民族性與本土性——香港學術界的後殖民批評與香港人文化認同的再建構》當中整理了本地不同研究領域的解釋：社會學者鄭宏泰從法律身份制度剖析「香港人」和「中國人」的區隔，認為內地政府自1950年代對香港人出入邊境及在內地活動設置諸多限制，變相壓抑香港人的國家認同，與此同時港英政府推行「香港居民身份制度」，不但形塑了以「香港人」為本位的「居民身份認同」，也直接導致「香港人」把「中國人」從「國民身份認同」當中區分開來；政治學者劉兆佳則從香港與內地的各種現實差異進行分析，包括社會制度（社會主義VS資本主義）、發展方向（向內VS向外）、管治方式（人治VS法治）、發達程度（貧窮VS富裕）等等，都令部份香港人產生對中國人的政治離心傾向，也直接增強本地意識。

不過，更多學者把問題指向港英時期的「疏離子民教育」和「優越意識建構」，尤其是一些人所稱頌的「英女王從來沒有要求我們愛英國、唱國歌、懂國情」之公民教育，表面上沒有強加灌輸某種意識，實際上卻深深植入無民族、無國家、無自我的觀念......