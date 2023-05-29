有線停播｜信息傳播革命　傳統媒體退場　有望出現「新聞復興」？

有線寬頻（1097）旗下有線電視收費頻道，周四（6月1日）正式交還本地收費電視牌照，轉攻免費電視服務。有線電視啟播30年，從收費走向免費，背後折射香港媒體轉型的窘境：數字革命之下，信息傳播技術日益月異，傳統媒介應該如何自處？香港浸會大學傳理學院互動媒體系教授鍾布接受《香港01》時指出，傳媒行業已經無法回到昔日榮光，而「數字轉型」必然會繼續發生；但他也相信，當人們接觸太多假新聞之後，或會重新意識到專業媒體的重要，屆時有望出現「新聞復興」。



有線電視將於今年6月1日終止收費電視服務。（資料圖片）

內外夾擊傳媒

面臨轉型挑戰

有線電視曾經創下多個「第一」：1993年，有線電視啟播，是全港第一個收費電視頻道；1996年，成為香港第一間全季直播英超賽事的電視台；2002年，取得世界杯獨家轉播權；2003年，推出全亞洲首個全日24小時報道娛樂新聞的頻道。然而，隨着互聯網的急速發展，加上體育賽事轉播權的競投失利，有線電視自2008年起連續14年陷入虧損。直到近年，整個電視行業更是受到Netflix、Disney+、Amazon等串流平台的衝擊，包括有線電視、Now TV、無綫電視等在內的收費和免費電視台，全部無一倖免。

這並非電視媒體面臨的尷尬，也不是香港傳媒第一次受到媒體轉型的壓力。在千禧年初，香港仍有逾七成市民將報紙作為獲取新聞的重要渠道。2014年，「佔領行動」過後，催生大量網絡媒體，包括前身為《主場新聞》的《立場新聞》成立，迅速搶佔市場。2015年，紙媒板塊迎來重大打擊，創辦56年的《新報》停刊、《成報》面臨清盤，《壹週刊》宣告大裁員。2016年，電子傳媒出現極大動盪，先有《香港01》正式面世，再有成立近60年的亞洲電視（ATV）終止免費電視廣播，後有電訊盈科（0008）旗下的免費電視頻道ViuTV啟播；同年5月，立法會率先宣布，不會限制網媒採訪。2019年，「修例風波」之下，「自媒體」大行其道；及後，一些小眾媒體陸續各據山頭。

面對「數字革命」帶來的「信息革命」，有聲音認為，特區政府應當優化政策環境，便利媒體經營，才能促進媒體持續發展。不過，香港浸會大學傳理學院互動媒體系教授及項目主任鍾布，接受《香港01》專訪時指出，那些建議長遠而言並非良策，因為「數字轉型」（digital transformation）必然會繼續發生，媒體本身必須不斷強化內容和品牌。

香港浸會大學傳理學院互動媒體系教授及項目主任鍾布認為，「數字轉型」必然會繼續發生，媒體本身必須不斷強化內容和品牌。（香港浸會大學網頁）

香港危機遲來

媒體越做越差

「我覺得亞洲是一個對記者很仁慈的地方，現在國外基本買不到報紙，依然保有消費報紙習慣的往往是老人，而且他們主要也不是為了看新聞，而是為了報紙裡的coupon（優惠券、折價券）。」近年多間媒體持續縮減規模，不少傳媒人紛紛擔憂被時代淘汰，但鍾布認為，相較外國而言，香港的危機已經出現得比較晚了，而且儘管今時今日的新聞內容比以往任何時代都要多得多，但媒體的新聞質量卻是越做越差。

鍾布曾在美國有線新聞網（CNN）工作多年，那時「智能手機」仍未面世，當他看到有人為手機客戶端撰寫只能容納幾行字的新聞，還以為用狹小的屏幕看新聞是沒有前途的，而自己立志「work for big screen」，要在電視的大屏幕上播報新聞。時至今日，手機已經成為現代人不可或缺的一部分，也是獲取新聞的重要途徑。鍾布笑言當年的觀點很幼稚，提到另外一個曾經流行的說法——指年輕人不看電視、不看報紙，等到他們長大成為父母一輩，自然就會改變——結果，那一天一直沒有到來，並且越來越遙遠。

正如鍾布所言，媒體轉型的困境並非香港獨有的問題，而是早在其它國家和地區發生，既造成了淘汰和衰落，也帶來了創新和突破。2008年，美國第二大報業集團論壇報業集團申請破產保護；2016年，英國《獨立報》停止發行紙質版報紙。2011年，《紐約時報》推出付費牆，4個月後數字版付費訂戶數超過40萬個，高於原本制定的年度30萬個客戶目標；2020年，《紐約時報》的數字營收已經超過實體報紙。新冠病毒疫情之下，居家工作模式盛行，電子閱讀習慣漸漸養成，牛津大學路透新聞研究所一項調查表明，76% 媒體主管已經加快媒體的數字化改革，以適應和減輕新冠疫情帶來的負面影響。

智能手機已經成為人們獲取信息的重要途徑。（李澤彤攝）

新時代新新聞

注重需求差異

媒體的「數字化改革」，所改變的不僅僅是傳播技術或形式。已故加拿大傳播學家馬素・麥克魯漢（Marshall McLuhan）提出的「媒介即訊息」概念，意指媒介形式本身就會影響到人們理解信息的方式，乃至於改革人們對世界的理解和感知。互聯網技術的一大特質是「去中心化」，這也體現在網絡媒體的分發模式上。鍾布舉例說，以前哪則報道排在頭版、哪則排在次版，都由報社老總說了算，但網絡傳播的特性已經打破舊有議程設置（agenda setting）的邏輯，看不看報道、看什麼報道，都由讀者說了算。

與此同時，讀者使用媒體的習慣也在發生變化。鍾布做過一項調查，發現很多讀者只會透過社交媒體接觸新聞，不會主動閱讀主流媒體的新聞報導，而這種現象不止出現在低教育水平的群體。他還觀察到，社交媒體和網絡新聞的普及，也使得讀者認為新聞就應該是免費的，「（人們會認為，）我可以每天買一杯三、四美元的咖啡，但是讓我一個月花十美元去訂閱報紙，那我就不願意了。」對此，鍾布認為媒體也要適時作出改變，不能只關注撰寫新聞內容，而不關注發布渠道，甚或不考慮不同用戶的需求差異。

沒有及時變通，或許正是一些傳媒在新時代受挫的原因。香港中文大學新聞與傳播學院講師梁麗娟曾在一個電台節目指出，有線電視以劃一收費捆綁多個頻道，用戶的盈利貢獻是一樣的，而Now TV允許訂戶按喜好選擇不同的頻道套餐，成功搶奪市場。

媒介形式本身就會影響到人們理解信息的方式，乃至於改革人們對世界的理解和感知。（Wordpress：understandingmediarg）

人人都是媒體

人工智能參戰

由專業媒體機構主導的信息傳播模式變得多樣，「媒體人」與「非媒體人」的界線也變得模糊。以往人們只是新聞事件的旁觀者，被動地接收媒體發佈的信息，但當下的尋常百姓都可以透過互聯網絡和移動裝置，進行自我報道，主導信息傳播活動。鍾布也曾在社交媒體讀到一則報道，講述一位女性無家者喜歡睡在女廁裡，因為這樣比較安全。而報道該故事的「媒體人」，正是該故事的「新聞源」，只需要一部手機就可進行報道。

「人人都是媒體人」的危機尚未解除，隨着美國人工智慧研究實驗室OpenAI推出的人工智能聊天機器人ChatGPT的風靡全球，「人工智能將會取代記者」的說法又甚囂塵上。鍾布認為，AI並不會取代記者，但是懂得使用AI的記者會淘汰不懂AI的記者。之所以說AI並不會取代記者，是因為ChatGPT並沒有自我意識，沒有人類的心智，只是一個將數據呈現出來的「數據禮盒」；其次它沒有理解能力，無法體會事件真諦或領悟文章深意。

但是，懂得使用AI的記者，之所以能夠淘汰不懂AI的記者，關鍵在於對信息的吸收、理解和處理。例如有篇文章需要談及5個要點，單憑記者個人的努力，最多只能想到10個要點，再從中篩選，但ChatGPT可以在短短幾秒之內羅列20個要點，供記者擇優錄取。

人工智能會為人類帶來什麼？ChatGPT回答如圖。(Getty Images)

發揚專業價值

靜待新聞復興

「現階段有點像人類歷史上的『文藝復興』，經歷了中世紀漫長的黑暗後，突然覺得宗教需要改革、需要帶來一些新的東西。現在我們可能也會有一個『新聞復興』。」鍾布一直秉持着一個觀點，相信經過三年新冠疫情，當人們接觸太多假新聞之後，會出現「新聞復蘇」——人們將會重新意識到，經由專業記者檢驗信息、報道新聞的重要，而這會成為人們願意付費的前提。他想，既然媒體行業已經無法回到過去的榮光，那至少要讓大眾知道專業媒體的價值，要在自己的領地裡為公眾提供切合媒體使命的服務。

除了媒體從業者，全世界的新聞傳播學院同樣面臨危機，也在積極思考應對措施。香港浸會大學傳理學院去年增設「互動媒體系」，由鍾布擔任項目主任。「互動媒體」意指通過融合影視、藝術、遊戲、電競、網絡、人工智能、大數據、區塊鏈等等方式進行信息的承載與傳播，是一種全方位進行信息交互的新媒體形式。鍾布堅信「技術只是載體，傳播才是核心」，希望培養懂得傳播的科技人才，讓科技產品實現「以人為本」。