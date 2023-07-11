新能源｜比亞迪豪華電車「騰勢N7」將拓港澳市場　香港準備好了嗎

中國新能源電動車企業比亞迪旗下首款豪華SUV車型「騰勢N7」，7月3日晚上在北京舉行發佈會，正式在全球上市，並將開拓港澳和東南亞市場。比亞迪騰勢銷售事業部總經理趙長江形容，N7是「新能源汽車的集大成者，也是智能化下半場的開啟者」。比亞迪之所以如此自信，得益於自主研發團隊、近4萬項專利技術、還有位居全球第一的電動車銷售量。然而，香港的電動車普及程度仍然較低。隨着現屆政府加快創科的建設步伐，香港做好透過新能源汽車推進「智慧出行」的準備了嗎？



7月3日晚，中國新能源電動車企業比亞迪旗下首款豪華SUV車型「騰勢N7」正式在全球上市。（圖片來源：比亞迪騰勢）

電動車市場轉型升級

中高端品牌開始發力

為了推動清潔能源發展，內地政府自2010年起提供新能源汽車的購車補貼，包括直接補貼生產商和減免消費者的購置稅。這些扶持政策的刺激下，中國在2015年成為全球最大的電動車市場，並且電動車市場滲透率從2020年的5.4%急速上升至2022年的27.6%。直到2023年，內地的新能源電動車購置補貼結束，電動車進入市場化發展階段。過去幾年的發展基本覆蓋了各種車型，唯有豪華電動車市場尚未完善。尤其是傳統豪華品牌如寶馬、平治、奧迪等的電動車發展速度較慢，一些自主品牌已經率先推出中高端產品。

「騰勢」正是比亞迪和平治聯合打造的新能源高端汽車品牌。比亞迪集團董事長王傳福對騰勢的戰略定位是「新能源豪華汽車」。而騰勢將持續推出涵蓋MPV、SUV、轎車以及都市跑車等車型的多款產品。剛剛上市的騰勢N7售價為30.18萬至37.98萬人民幣（約合32.64至41.07萬港元），具備「智能化」和「豪華獵跑SUV」兩大亮點。

其中「智能化」體現在智能座艙、地盤和駕駛三個方面，使用比亞迪自行研發的「天神之眼」智能系統，實現L2+級自動駕駛輔助功能，可協助司機完成泊車、超車、躲避道路障礙物和飄移控制等操作；而「豪華獵跑SUV」則是指在車體設計上兼顧獵裝跑車的低趴和超大的車內空間，並且採用高級配置的座椅、車頂、安全氣囊和音響等配件。據官方透露，在新車正式上市前一個月的「盲訂」階段中，盲訂訂單數量已超過兩萬張。

發布會上，官方透露騰勢N7在預售開啟的7天內盲訂訂單破萬，一個月內盲訂訂單突破兩萬台。（王寧慧攝）

比亞迪不止做生產商

超大手筆推自主研發

在騰勢N7的發布會上，比亞迪騰勢銷售事業部總經理趙長江激動地宣布，騰勢N7是「新能源汽車的集大成者，也是智能化下半場的開啟者」。比亞迪對自己的實力充滿信心，這得益於其自主研發團隊和專利技術成就。根據比亞迪集團副總裁、智能化平台總設計師楊東升在發布會上的介紹，比亞迪的智能化研發團隊已超過2,000人。

眾所周知，比亞迪在科技研發方面出手十分闊綽。其2022年度的年報顯示，研發費用達202.23億元人民幣（約合港幣218.46億元），全球累計申請專利超過3.9萬項，授權專利超過2.7萬項，擁有近7萬名研發人員。而這一投入仍在持續增加，根據比亞迪在今年4月27日發布的2023年第一季報，首季研發費用已達62.38億元人民幣（約合港幣67.38億元），佔2022年全年研發支出約30.85%。雖然投入費用的多寡不能直接反映研發水平的高低，但高額的研發投入確實突顯了比亞迪保持技術領先地位的決心。

此外，比亞迪的自信也來自於銷售表現。去年5月發布的首款豪華MPV「騰勢D9」，當月銷量就超過1萬輛，並在7個月內交付了5萬輛，無疑奠定了比亞迪發展高端電動車品牌的信心。此外，比亞迪在2022年的總銷量達到187萬輛，位居全球電動車銷量之首。而比亞迪的海外市場同樣快速增長，出口量達到55,916輛，較2021年增長了307.2%。

截至2022年年底，比亞迪累計研發費用達202.23億元人民幣（約合港幣218.46億元）。（圖片來源：比亞迪騰勢）

早謀全球發展佈局

海外市場激增300%

比亞迪不僅對當前熱門的電動車市場信心十足，而且早已經開始了全球市場的佈局，並在不斷擴大其出海業務。趙長江在此次發布會上表示，比亞迪騰勢將進一步開拓香港、澳門和泰國市場，未來還計劃擴展到東南亞和歐洲的多個國家和地區。

2022年下半年開始，比亞迪就加快了乘用車出海的步伐。去年8月，比亞迪在泰國、日本、挪威、以色列、澳大利亞多個地區召開品牌發佈會，隨後又馬不停蹄地在9月至12月宣布進入印度、墨西哥、巴西及歐洲多個地區的市場。比亞迪不僅出海步伐迅速，也取得了不俗的成績，根據新加坡陸路交通管理局（LTA）的最新統計，今年新加坡前5個月註冊的純電動車數量為1,462輛，其中比亞迪註冊了303輛純電動汽車位居榜首。

比亞迪出海業務的重心主要分佈在歐洲和亞太地區，這與當地推動新能源電動車的政策密不可分。泰國政府規劃到2030年實現電動車佔其汽車總產量的30%。歐洲許多地區的新能源減排政策更加激進，英國對純電動汽車提供車價35%的補貼，挪威宣布於2025年禁售燃油車。香港特區政府亦於2021年3月17日發布《香港電動車普及化路線圖》，計劃在2035年或之前停止新登記燃油私家車。那麼，比亞迪與香港市場能否互相適應呢？

深圳大鏟灣款首批整車出口泰國的比亞迪電動車。（視覺中國）

捲土重來開拓港澳

急起直追銷量第三

目前香港電動車的普及率仍有相當大的提升空間。根據環境保護署的資料，截至2023年5月底，香港電動車總數為58,371輛，僅佔所有車輛總數約6.3%。儘管特區政府近年推出寬減電動車首次登記稅、企業利得稅扣減等政策以推動市場發展，電動車的銷量也有所上升，但相較於許多發達國家和地區，香港電動車市場的滲透率仍存在不小差距。

香港電動車資料庫統計，2022年比亞迪在香港售出了491部電動私家車，約佔電動車總銷量（19,795）的2.5%，而Tesla則以12,358輛的成績佔據超過六成市場。不過，今年比亞迪已經奮起直追，成為2023年電動車零售中銷量第三高的品牌，截至今年5月，比亞迪的銷量達到1,245輛，僅次於寶馬的1,864輛和Tesla的4,207輛。

「難充電」一直是阻礙香港消費者選擇電動車的重要原因。截至2023年3月底，只有5,775個充電器供公眾使用，包括3,307個中速充電器和1,015個快速充電器，這意味十輛電動車要共享一個充電器。騰勢N7引入「雙槍快充」技術，充電功率最大可達230kw，據稱只需充電15分鐘就可續航350km，而充電4分鐘已可續航100km。如果這項技術可以在香港應用，相信可以緩解電動車車主充電困難的煩惱。

政府公布電動車普及化路線圖，未來將增加公共充電站，並考慮實施充電收費制。(余俊亮攝)

積極游說政府合作

引入綠色交通系統

騰勢N7發布會的當天，恰逢九巴宣布比亞迪已經交付了42部純電動雙層巴士，目前正在進行最後階段的檢驗，預計最快本月就可投入服務。實際上，去年起九巴已經引入比亞迪純電動單層巴士，而比亞迪也多次與特區政府商討在香港引入綠色交通工具的計劃。

4月22日，行政長官李家超率領的立法會大灣區考察團到訪深圳比亞迪汽車基地，參觀了由比亞迪自主研發的「雲巴」和「雲軌」。翌日，比亞迪表示正在考慮在港推出更多新能源交通工具，其中「雲巴」非常適合香港，並可針對港府在東九龍興建的「高架無軌捷運系統」使用。及後運輸及物流局長林世雄表示，「雲巴」在技術上適用於香港，而局方將於今年內公佈東九龍線研究結果。此外，環境及生態局局長謝展寰也在4月29日的網誌中提到，計劃在2027年前引入3,000部電動出租車，比亞迪是其一合作夥伴。

早在2012年，比亞迪就引入45部電動的士來港，並出資建設11個充電站及50個充電器，為的士司機提供免費充電的服務。但因充電配套設施尚未完善，加上市民對國產電動車品牌的安全性缺乏信任等原因，隨着免費充電服務的停止，比亞迪也在2019年宣布退出香港市場。直到2022年，收獲了在新加坡、泰國等地的成功經驗，比亞迪帶着更加完善的產業鏈和更加長遠的發展目標，冀在香港捲土重來。當前特區政府確實加快了推動新能源交通的步伐，但相較其他地區而言仍然較為緩慢，實際成效仍然有待驗證。