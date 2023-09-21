無血工傷｜極端酷熱天氣下　《暑熱指引》能為勞工遮蔭嗎？

「酷熱天氣警告」持續生效，身處冷氣房內的治港者們，能否想像戶外工作的辛勞？世界氣象組織早前（9月8日）表示，今年七月是全球有記錄以來最熱的七月，也是有史以來最熱的一個月，而全球暖化將會長期持續。身處亞熱帶的香港更加不能獨善其身，《香港氣候行動藍圖2050》披露，過去一個世紀，香港每年酷熱天氣日數增加超過七倍，熱夜數目更大幅增加超過38倍。高溫天氣不只是環保議題，而且涉及政治與倫理，不少國家和地區已經提出實現「氣候正義」，因為高溫不僅影響人們的工作和生活，甚至已經成為威脅大家身體健康乃至生命安全的隱形殺手。



地盤工人在酷熱天氣工作下暈倒送院，若本身有身體病或三高問題，即使與中暑有關，有很大機會不被承認。(資料圖片)

年均氣溫越來越炎熱

香港天文台的資料顯示，在1885年至2022年間，香港年均氣溫以每10年0.14℃的速度上升；而自1993年以來，這個速度加快到每10年0.28℃。根據推算，在中（SSP2-4.5）和非常高（SSP5-8.5）溫室氣體排放情景下，香港年均溫度將會持續升高，預計會從1995年至2014年間的23.4℃，上升到2081年的25.4℃至2100年的27℃。

香港中文大學未來城市研究所去年8月公布與其他大學聯合進行的研究也指出，未來香港將經歷更頻繁和更長時間的極端高溫天氣。研究警告，如果溫室氣體排放情況不改善，到了本世紀末，香港酷熱天氣的日數將增至126天，熱夜則達到136天，即酷熱天氣將成為5月到8月幾乎每天都會出現的常態，甚至在4月和9月也會出現。

天氣越來越熱的成因可歸結為客觀因素和人為因素。一方面，「厄爾尼諾現象」復蘇，世界氣象組織預計全球大部分地區氣溫將進一步升高，可能在5年內出現創紀錄高溫。另一方面，城市化使得「熱島效應」增強，香港市區建築密度高，建築物熱容量大，人類活動頻繁，同時高密度建築物阻擋了天空視野，減少了風速，抑制了對流散熱。

今年極端天氣情況嚴重，中國北京在熱浪紅色警報下，戴著防曬面罩的巿民拿著風扇走在街上。（Reuters）

高溫工作越來越艱辛

中大未來城市研究所研究助理教授史源博士的研究團隊，分析了過去六年夏天日間和晚間的累積高溫時數，以及其差異與地理分布。結果顯示，港島及九龍等地日間酷熱的日數遠較新界郊區少，卻成為熱夜的重災區，當中包括油尖旺、荃灣、中上環等；元朗及天水圍亦有較多熱夜。史源就此解釋：「土地用途和建築形態是導致熱日和熱夜地理差異的因素。市區環境綠化程度較低、通風較差，而且龐大密集的建築物在日間儲存的熱量在晚上繼續散熱，令市區於夜晚較郊區更熱。」

對於需要長期在戶外和高溫環境中工作的員工來說，高溫帶來的不僅是難以忍受的灼燒感受，更是對身體健康的極大威脅。暴露在高溫高濕的環境中，容易導致核心溫度升高，使得各個器官系統受損，可能引發熱射病，或是引起熱應激、內毒素血症，再發展成全身炎症反應綜合症，就像「人體器官被溫水煮」。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文早前接受傳媒採訪時表示，2021年6月至9月內，共處理10宗猝死個案，其中3宗可能和酷熱天氣相關；而2022年6月至今，也最少發生5宗懷疑與中暑有關的工作猝死個案。

然而，《僱員補償條例》列出的四類可補償職業病，並不包含中暑等熱疾病。除此之外，高溫工作導致的工傷認定上也存在着重重困難，因為沒有清晰的認定標準，每個個案都需要經勞工處的調查，甚至要經由法庭裁決。在缺乏定義和準則的情況下，一些疑似與中暑有關的猝死個案往往難以體現在官方統計當中。去年7月13日，勞工及福利局局長孫玉菡在立法會會議上回應議員質詢時表示，2019年至2021年間，經勞工處登記的中暑工傷個案臨時數字為20宗、12宗及22宗，但當中未有因為中暑而死亡的個案。

在內地和台灣地區，中暑導致的身體損傷已經被納入到職業病的範圍。前身為國家安全生產監督管理總局的國家應急管理部，曾於2012年聯合人力資源社會保障部等其他部門，下發《防暑降溫措施管理辦法》，當中第19條規定，勞動者因高溫作業或者高溫天氣作業引起中暑，一經診斷為職業病，即享受工傷保險待遇。而在《職業病分類和目錄》中，中暑就屬於因物理因素所致職業病，也符合《工傷保險條例》中關於職業病應當認定為工傷的情形。至於台灣，則依據「勞工保險被保險人因執行職務而致傷病審查準則」跟「勞工保險職業病種類表第6類第3項」，訂明勞工如因工作罹患日射病（中暑）、熱痙攣、熱衰竭等疾病都可屬於職業病，並可向台灣勞保局申請職災給付。

一直以來，社會都有不少聲音促請特區政府把「中暑」列為法定工傷和職業病，但當局只願意於今年5月15日起發布《預防工作時中暑指引》和工作暑熱警告，提醒僱主及僱員採取適當措施避免中暑。然而，坊間普遍質疑《指引》和「警告」作用有限——首先，兩者均不具備強制效力，即僱主不執行也沒有法律後果 ；其次，即使僱主有心跟隨指引和警告，但可操作性仍然很低：一來不同工種的休息時間不同，難以通知和規管其休息時間，例如清潔工不會隨身配備對講機，或是工友未有隨時留意暑熱警告通知，二來暑熱指數無法涵蓋不同地區、工作環境的情況，例如各區地理環境差異會導致氣溫差異，室外未達到暑熱時，有勞工可能身處密閉不通風的高溫工作環境中。

對於這些質疑，勞工處認為工作場地千變萬化，僱主有責任自行作出評估，而《指引》屬於建議，讓僱主有適當依據參考。在《指引》正式推出之前，勞工處副處長馮浩賢曾於5月9日在電台節目上表示：「我們相信已經勸諭，大部分僱主都願意配合，正如我們在其他職安健工作上，我們不覺得一定要有很多各式各樣重的罰則去推動。」

勞工處發出《預防工作時中暑指引》，要求僱員安排適當的工作和休息時段，以減低僱員在酷熱環境下中暑的風險。（勞工處）

指引未能提供足夠保障

不過，多項調查結果都與勞工處的觀點相反。工聯職安健協會今年7月初進行「酷熱天氣下工作問卷調查（2023）」，訪問826位工友，發現有近六成受訪者曾在酷熱天氣下工作時，並出現過疑似中暑的不適症狀，而近半受訪者表示公司沒有就「工作暑熱指數」為他們的工作環境作出風險評估。關注草根生活聯盟則於上月14日至23日訪問了96名在旺角區垃圾站工作的清潔工，發現超過六成清潔工每日工時達8小時或以上，近七成表示即使身體不適亦會繼續工作，因休息過後或需超時才能完成工作；近半受訪工友表示不知道《暑熱指引》存在，七成完全不了解相關內容，及不知自己屬於哪一個工種級別。

就在指引生效不到一個月的6月3日，市區最高氣温約34度，「黃色工作暑熱警告」生效。一位66歲的男工在香港中文大學會友樓進行工程時，懷疑因中暑暈倒，送院搶救無效不治。這種安全隱患無處不在，外界普遍質疑政府未有致力保障工人權益，但勞福局局長孫玉菡出席電台節目時卻重申，不適宜將中暑納入職業病的範圍，因為中暑關乎太陽照射及空氣流動等，未必一定與工作有關，戶外運動、行山亦有相若風險導致中暑。

除了法定保護措施不足，港府既沒有積極營造讓《指引》能夠生效的環境，也沒有推廣防暑措施和配套設施，反而將責任全盤推給僱主和僱員。事實上，儘管《指引》要求在溫度上升到一定高度後定時休息，但有些工種的工友根本沒有休息的空間和條件。香港食物環境衞生署職工權益工會於2021年7月至8月訪問了56個鄉郊垃圾收集站的47名清潔工，發現在鄉郊地段工作的清潔工距離休息室最遠需要45分鐘車程，在工作地段通車需要步行10至15分鐘才能到達水機，缺乏能夠提供電力的休息站；另外，僱主或食環署提供的衣物並不適宜戶外工作，無法吸收或排汗，未能協助僱員應對高溫天氣。

有網民上傳康文署外判清潔工休息室環境照，室內溫度高達攝氏36.2度。（fb圖片）

秉持「氣候正義」杜絕「無血工傷」

根據今年5月1日勞動節食環署發布的新聞稿，署方已向部門所有戶外清潔員工派發便攜式掛腰風扇，並增加了短暫休息、飲用水、廁所等設施。不過，多家傳媒在6月份報道，許多清潔工仍然需要穿着不透氣的長褲制服在高溫下工作，可見措施未能切實執行。

此外，從事較低收入工種的勞工，往往難以負擔因工作時間降低而導致的收入減少。現時多個國家地區都有因颱風、暴雨等極端天氣帶薪停工的法規政策，而「因為天氣過熱無法工作」合法性的討論在全球氣候變暖、極端酷熱天氣增多的大環境下，已經開始被提上議程，一些地區的公會已經開始爭取「高溫假」的立法。

內地一些城市已經為戶外工作者發放高溫津貼。根據《廣東省高溫天氣勞動保護辦法》《關於高溫津貼發放的管理辦法》的規定，在每年6月至10月期間，用人單位應當為從事露天崗位工作、且作業場所溫度無法降低到33°C以下的勞工按月發放高溫津貼，每人每月為300元人民幣。由於不同地區的氣候和經濟情況不同，高溫津貼發放的條件、時間和額度有所差異，各省份發放高溫津貼的時長在3個月至7個月不等，按日發放的津貼標準則在10至25元不等。