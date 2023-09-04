與教育界泰斗鄭燕祥對話——香港語言教育緣何與社會功能脫節？

步入鄭燕祥的辦公室，猶如來到藝術博物館：牆上掛着書法墨寶，地上擺着彩陶泥塑，桌上放着一本近期出版的水彩畫集。作為香港教育大學的榮休教授，鄭燕祥著作等身，是香港教育界、乃至國際學術界都德高望重的學者。近年退休後，鄭燕祥卻以藝術為閒情逸趣，反在教育議題上保持低調，甚少接受傳媒訪問。但是，對於香港社會的未來，香港教育的前途，鄭燕祥確是念茲在茲，白髮丹心。《香港01》深度報道組去信邀請這位教育界的泰斗探討「兩文三語」政策成敗，他隨即主動電聯記者，了解一番後欣然答應接受獨家專訪，「希望能喚起社會對這重要議題的理性討論」，為香港未來的語言教育政策提供藍圖建議。

訪問伊始，鄭燕祥拿出三張雙面都滿載手寫筆記的A4紙，以膠紙相黏，猶如課堂講義——皆是香港的語言教育政策的總結及面向未來的系統規劃。整場對話下來，確實上了寶貴的一課。但對話期間，鄭燕祥屢說已沒有心力去寫文章、參與討論，皆因教育系統的長期癥結「講了那麼久都不見有改善」，言畢又陷入靜默的沉思。



香港教育界泰斗鄭燕祥接受《香港01》獨家專訪，「希望能喚起社會對這重要議題的理性討論」，為香港未來的語言教育政策提供藍圖建議。（歐嘉樂攝）

語言教育既要為學生也要為社會

香港01：您如何評價香港「兩文三語」政策及其實施情況？

鄭燕祥：涉及兩個層次的問題，分別是語言教育政策的功能是什麼，目的是什麼。第一個層次，語言教育政策對香港整個社會系統有什麼功能。如果根據社會學大師Talcott Parsons的社會功能主義模型來說，所有社會系統都有四種功能。如果你的語言教育政策能幫助這四種功能，那這種政策就是健全的，社會就可以流暢運行；如果達不到，那社會就會面對失敗、衝突乃至崩潰。所以，我們在討論語言教育政策的時候，就要去看政策對這四種功能有沒有貢獻或者疏忽。

第一種功能為整合功能（Integration），也即是鼓勵社會團結、融合，建立共同信念。現在，香港最明顯的特徵就是「分裂」。你講「東」，我就講「西」，你支持「什麼」，我就反對「什麼」，年年都在打倒「一些東西」。你看，香港的教育能否促進社會的整合、融合，建立共同信念、互相合作？基於以上的情況，是沒有的。應該說是很少的，而且愈來愈少。我們以前說「獅子山精神」在乎「合作」，在乎「我支持你、你支持我」，現在卻是「你打我，我打你」，有些情況還很暴力。所以，語言教育政策的第一個功能是需要檢視的。

第二種功能是維模功能，即是說，政策能否促進制度和建設，建立良法，令社會能夠安定的運行？而不是所有事情都從頭來過，大家都去街頭示威，去打「一輪」，去破壞議會。當然，我說的是以前，現在是不同的情況了。那麼，教育的維模性，體現在促進學生守法，遵守倫理道德。所以，無論語言教育也好，教育也好，都要關注如何令學生能夠培養道德倫理、重視和擁護法治。

第三種功能是適應功能，這個香港一路以來適應性都很強。香港人「最叻」就是「執生」，非常靈活，會走位。那麼，教育能否培養學生的適應性？現在學校也推出不少創新課程，所以適應性我反而不是很擔憂，教育一般都很靈活。

第四個功能是目標達成功能，即是計劃，有沒有明確的目標，如何去達到目標。在香港，「目標達成」好明顯，因為有「考試」，要考高分入大學，拿好的學位。在目標達成功能，香港算是比較突出的，因為整個東亞區來講，這個中央考試制度好「勁」，目標取向也很明顯。

第二個問題，就是語言教育政策的多元目標，也是從這四個功能衍生出來的。

首先是「法治」的目標，其實我都有留意，無論多亂，現在的人都很強調「法治」。每樣事情都能用法律途徑去解決，也是一個重要目標。

然後是政治社化的目標。什麼叫「政治社化」？舉個例子，香港回歸其實是政治大轉變、社會大轉變，大家覺得「馬照跑、舞照跳」，其實很多東西都變了。整個政治局面在急劇變化，那社會層面要怎麼變化，語言教育又要怎變化呢？除此之外，反對派和建制派之間一直存在張力，但能否安定下來，如何令大家妥協呢？建基於此，語言教育是否一種促進安穩的因素？這些我們都要思考。

第三類目標就是經濟發展的目標，這也是香港歷來「要生要死」的。香港開埠以來都非常重視經濟和生存，有時不講原則。這就是靈活性啦！問題是，我們現在的語言教育是為原則還是為生存呢？這是要去思考的。另外，語言教育能否適應未來的經濟發展？以前，如果學不好英文，想在社會向上爬是很困難的。所以，以前搞貿易的，哪怕只有小學、中學的教育程度，都會自己去學到夠，個個英文都很好的。那現在，香港要融入大灣區，就要去考慮現在的語言教育能否支持到未來的經濟發展？

然後，是文化認同的目標。如今的語言教育政策下，有些學生對中國是不認識的，沒感情的。到了出事才來反思學生「不愛國」或者對中國文化沒有「歸屬感」，但本身學校的設計就不符合。文化認同在香港的教育系統、語言教育裏面體現了多少？舉個例子，弱勢學校主要是「廣東話」教學，而強勢的學校用「英語」教學，無形中令到弱勢學校的教師、學生有種自卑感，中文亦處於不受重視的地位。這樣看，文化認同和語言關係密切到不得了。

強勢的學校用「英語」教學，無形中令到弱勢學校的教師、學生有種自卑感，中文亦處於不受重視的地位。（梁鵬威攝）

香港01：為什麼要用「社會功能模型」和「多元目標」來評估語言政策？

鄭燕祥：如果不用多元目標的框架來討論，根本不知道語言教育政策是「為乜」。是不是小朋友學好英文，學好普通話，或者能夠掌握兩文三語就足夠？

不是的，事情不是那麼簡單。語言教育政策是個多層次的問題，不能只顧及學生個人層面，還要能夠顧及社會層面。過去的教育改革就是純粹為了學生。例如，社會整日討論學生用廣東話學習比較容易，這些就是個人層面的討論。我們的教育不能只為學生，要做到又為學生，又為社會。為了社會，學生才會有前途；學生做得好，社會先有前途。

香港01：語言教育政策怎樣才能做到「又為學生，又為社會」？

鄭燕祥：這要從不同層次去考慮。首先，香港的未來就是要立足「粵港澳大灣區」，注意，不是只是立足「本島」了，然後面向世界。香港未來要和大灣區融合，已經不能說「我不融合」，「我可不可以再做其他。」以前可以，因為以前沒有「大灣區」這個概念，而且中國的條件沒有成熟。但是現在是「來真的」，中國已經在崛起、在上升了，其他人無法阻止她了。要順應世界潮流、順應中國崛起的形勢，不要逆勢而行，「攞來辛苦」。香港不參加「大灣區」，那九個城市依然會去做，那香港是無以生存的。

從大灣區發展來看，高科技競爭更加劇烈，人口密集度更高，生產鏈、專家知識互相補充，構成團隊。未來的大灣區是高科技創新中心，匯聚全國的人才。因為香港也是大灣區大城市之一，那也需匯聚多元的人才，所以需要多元的語言政策。

大灣區的主要語言是普通話，因為絕大部份學校都用普通話教學，最多可能茶樓食飯用廣東話。而且對香港年輕人的要求不只是會聽、會講普通話，而是要掌握到內地語言文化的巧妙之處，掌握那種文字、文化的感覺。但只是普通話厲害還不夠，還要英文好，因為大灣區是面向世界的。以往的香港社會，只識英文就夠，中文都要「扮唔識」，表示自己是純英文教育、留學回來。現在不是了，要掌握普通話，掌握中文，又要能接軌國際。

你想想，國家在強調「內循環」為主的發展模式，香港能不能進去內循環？如果進不去，香港要去做外循環，那又夠不夠實力進入外循環？「雙循環」戰略和語言關係十分大，不可以再抱有「用廣東話喺屋企威曬」這類觀點。未來的語言政策走向，要考慮到整個內外循環的局勢，以及不同行業層次對語言的要求，中小學如何做好準備、打好基礎，真是考慮少一點都「唔得」！

香港01：意即必須從「雙循環」的大趨勢下，去思考香港未來的語言教育政策，這個分析問題的切入點很具高度。

鄭燕祥：必須要從這種高度去看，要去思考香港如何加入「內循環」和得益，所以要配套的教育及語言是什麼。這些問題都必須要問清楚自己，如果不問清楚，「亂做一輪」是沒用的！過去的二十多年我們有不少失誤，我待會會談到這些「失落」。如果我們不高瞻遠矚，不順應這個潮流，那我們又是「自己威」而已。

我們會發現，以前香港社會去討論的「語言」是「狹隘」的，只是討論「教學語言」而已。是用中文教、英文教，是用廣東話教還是用普通話教。但整個語言議題乃至語言政策應該「闊」一些，去討論社會的語言狀況應該如何，中英如何平衡等。其次，就是法律地位的問題。語言的法律地位也很重要，有了法律地位就自然享有權利和角色去貢獻發展。

鄭燕祥促請特區政府為「國家語言」訂立法律地位。（張浩維攝）

特區政府應為「國家語言」訂立法律地位

香港01：您提到的「法律地位」，在國家教育部先前發布《粵港澳大灣區語言狀況報告（2021）》也有提及。《報告》分析了香港的「兩文三語」現狀，並提供了三條語言政策建議，即「明確普通話與簡體字的法律地位」、「將普通話適度融入考評體系」、「與內地合作推進普通話教學」三樣措施。您怎樣評價《報告》以及這三條建議？

鄭燕祥：類似議題討論其實很早就有，那時還沒有大灣區的概念，而是叫「珠三角教育樞紐」。當時，我還在大學擔任行政管理的職位，雖有討論，但一直沒有成果，也沒有見到政府有做實質工作。如今，見到整個香港都面對着困難，不知道（教育）應該如何做下去。例如，過去講過的高等教育產業化，政府沒有政策、沒有報告書、沒有規劃，變到「得翻個講字」，浪費了不少時間。我認為，教育部這份報告書，即語言教育也是探究方向之一。有助我們先了解形勢，然後去分析語言（政策）怎麼做，教育怎麼做，教育產業怎麼做。

我們具體地看，第一條建議是明確普通話與簡體字的法律地位。這個部份，香港應該已經有了吧？

香港01：香港《法定語文條例》列明法定語文是中文和英文。英文對應的口頭和書面形式當然是英語，但中文部份是沒有寫明口頭形式是「普通話」還是「廣東話」，書面形式是簡體還是繁體。

鄭燕祥：所以落實到學校教育的時候，可以寫簡體，也可以寫繁體？（記者：是的。）原來是這樣，難怪建議要列明是「普通話」和「簡體字」。我覺得很奇怪，普通話和簡體字根本就是「一國語言」，竟然還要人家來建議香港「確立法定地位」，那也太「謙卑」了。如果是這種情況，我就認為這個建議很有必要了。從整合功能及維模功能來看，普通話和簡體字的法定地位都是需要確立的。如果沒有法定地位，好多事情根本推行不了，反映不出他們對香港發展的強烈影響力，那種影響力是甚至可以高過英文的。

香港01：普通話的影響力有可能比英文高？

鄭燕祥：有可能的，當然要看是哪些行業，但普通話好大機會成為主流。在這種趨勢下，去確立普通話和簡體字的法定地位是自然而然的。香港現在在參與的大灣區，不是紐約大灣區，也不是東京大灣區，是中國的大灣區。那你連中國的核心語言，即普通話和簡體字的法律角色都確立不了，這個當然不行。這個部份應該盡快做，不只是「確立」，還要在整個社會層面去落實。

香港01：所謂「社會層面的落實」，是指《報告》的「融入考評體系」建議嗎？

鄭燕祥：考評運作有兩種，一種是社會人士的考評，例如招聘你去內地工作，普通話就會有所要求。另一種是學校做的考評，即學生普通話達到多少級才能畢業，令學生更易融入社會。當然基本的考核要有，但還要行多幾步，令到年輕人能夠「擁護中國」，或者減低他們在大灣區生活的困難，就好像香港自然地回歸祖國一樣。《報告》的最後一個建議，是和內地合作推進普通話教學，其實都好實際，因為現在好多普通話評估、考試都是和內地機構合作。

這三條建議都是好實際、好低調，更多是操作層面的建議，在運作上好合理。我猜，可能內地也怕香港人「受唔住」。

鄭燕祥認為普通話的影響力可能超過英文。（資料圖片）

語言教育的困境與對策

香港01：基於先前的討論，您認為目前香港語言教育有哪些難處和挑戰？

鄭燕祥：首先，語言教育政策與香港社會系統的四大功能是脫節的。以前，我們最「叻」的是適應性，現在愈來愈不能適應。社會撕裂，政治衝突愈來愈大，運作愈來愈慢，愈來愈困難，達不到市民的期望。

可以看到，從整合功能、維模功能方面來看，整個語言教育都十分脫節，教育裏面的家國情懷、文化認同等元素愈來愈少，已經是客觀事實。現在，我們教育系統中很少講國情，尤其精英學校採用全英的語境，對於愛國情懷或者文化根，即身份認同，用英文來「認同」，是有困難的。

很長時間以來，香港好多年輕人對傳統文化的認識愈來愈淡薄。課程改革之前，中文科還保留了一些傳統的古文。所謂「學古文」，不是叫你學「寫」古文，或「識」古文那麼簡單，而是要學生去學「氣節」，學「為人」，學「愛國」。但是，現在已經全部「剁嗮」，中文科的中國文化因素是愈來愈少，反而變成了一個「語言科」，好像學英文那樣學。

第二個，從多元目標來看，香港到現在都看不到有規劃的。過去討論過教育樞紐、大都會，有話要建設大灣區，這些全部都沒有語言政策去配合。例如，時至今日，就算香港特區政府派人去內地開會討論，可能普通話都未必熟習，還可能不了解國情，這些都是跟語言教育政策有關的。

整個語言教育政策，有沒有短、中、長期的目標？香港要達至大灣區融合，小學、中學、大學的語言期望是怎麼樣的？而且當中會有什麼矛盾，是我們要設法解決的？不能猛說一個方向好，也要看到困難。例如學好了普通話，會不會英文就學差了？現在的老師已經工作壓力好大，會不會無法配合？這些都需要討論。

現在都不知道香港的語言政策「掂唔掂」。英中、中中轉至校本微調，當中有哪些隱藏問題，有哪些困難？政府、社會都沒有報告的。如果你有留意，香港回歸至今，大部份學校都是以粵語教學為主，很難轉變，當中其實「有苦難言」。現在的學生語言能力好差，每年一度的中三「系統評核試」，有20%至30%的人在語文科考試是不達標的。「系統評核」不是「擇優」喔，而是「達標」，要符合一個中三學生的水平。竟然有差不多30%的人是達不到這個標準的，其實社會已經隱藏了一個「炸彈」了。這個數字每年都沒有改善，維持在這個水平，整個教育系統是不是存在困難？是不是應該檢討？

而且，整個香港的教育系統負荷過重，我在書（《香港教改：三部變奏》）裏面已經寫了。教師沒有時間去關心學生，教授學生課本以外的知識，因為要兼顧行政，又教好多科目，課程又總是更新。

整個教育的效果達不到，就算你講整合性講到怎麼美妙都好，都是有困難的。這些失敗的經驗要去解決，如果有成功改進的經驗，就不要當「聽唔到」。唉，我以前都經常寫這方面的文章，但我現在都沒有心機寫了。

步入鄭燕祥的辦公室，猶如來到藝術博物館：墻上掛着書法墨寶，地上擺着彩陶泥塑。（曾梓祥攝）

香港01：為何現在沒有心機寫了？

鄭燕祥：我想着寫完《香港教改》就「算數」，收工了！你又真是「傻傻地」，竟然走去找這本書，拿來問我。

香港01：但如果要了解香港回歸後整個教育系統的脈絡及問題，尤其教育改革，您這本書就是其中一本不能繞開的著作。

鄭燕祥：真是「攞命」！問題是寫出來「沒有用」，我想着拿來做紀念就算了。書裏引述數據反映出的痛點，其實都是好經典的問題，寫了好多年，但是至今都沒有什麼變化。

香港01：面對這些困難，你有什麼建議？

鄭燕祥：政府要呼應大灣區和中國的發展，建立長遠的語言教育規劃。政府要定下不同周期的目標，制定路線圖，令社會能夠明白未來的發展走向，整個語言教育才不至於走向失落。我以「普通話教中文」為例，比如定下這是十年的目標。那社會便認為這是十年後才「做到」的事情，但如果你列出，從現在到未來十年，每年會做什麼，有什麼路線圖，社會就可以參與討論和作出調整。例如，在中文科教學方面，可以因應這一路線圖，建立中文老師的語文學習路線圖，令老師能夠跟着不同時期的目標去做專業進修，提高普通話教學的效能。其他科目，其他行業也如是。

要兼顧多元目標，兼顧各層面功能，兼顧中長期的目標，兼顧各層次學校的情況，去做全面的規劃，那麼學校、辦學團體、政府及大學，都需要一起參與討論。因為現在香港是要開拓大灣區這個新領域，所以需各界參與，不能「照舊」。規劃裏要有不同層面的討論，然後達至共識，團結合作向前。