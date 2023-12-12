區議會委任議員是否五光十色？

隨着區議會選舉結束，特首李家超亦委任了179人為新一屆區議員。政府形容他們「多數為中青年」，「所代表的社會階層、界別、專業的分布均衡，充分顯示來屆區議會的五光十色」。



初步統計，179人中至少30人為民建聯成員，例如葉國謙之子葉亦楠、2012年19年曾為南區議員的朱立威、2016至19年曾任九龍城區議會主席的潘國華、2008年至15年任油尖旺區議會主席的鍾港武等。從背景而言，他們應該具備地區工作的經驗，對區議會以至政府行政部門的運作有一定認識。

除了民建聯之外，工聯會、新民黨、經民聯等不少人亦循委任議席途徑擠身區議會。諸如工聯會的呂鴻賓進入中西區區議會、許德亮在油尖旺區、身兼勞工顧問委員會勞方委員的林偉江進入灣仔區區議會，經民聯的丁煌在東區、陳灶良在大埔區，新民黨副主席潘國山進入沙田區區議會等。

此外，不少人相信為該區學校校長。例如東區的何秀賢應為伊斯蘭脫維善紀念中學校長，陳杏應為明慧國際幼稚園及國際幼兒園校長，黃大仙區的洪楚英相信是救世軍卜維廉中學校長，觀塘區的賴永春與瑪利諾中學榮休校長同名，屯門區的陳孟宜應為田景邨浸信會呂郭碧鳳幼稚園校長，北區的朱偉林相信是鳳溪第一小學校長，西貢區的邱少雄應為仁濟醫院王華湘中學校長，荃灣區的王淑芬與路德會聖十架學校校長同名，葵青區的周劍豪和林翠玲應分別為荃灣商會學校校長和荃灣商會朱昌幼稚園等。

當前社會關注青年發展，尤其是學生的精神健康。作為校長的委任議員能否出謀獻策，推動政府締造更友善的家庭及社會環境予青少年成長，料為關注之一。

另外，羅定邦中學副校長Rizwan Ullah博士是巴基斯坦裔，前港龍航空總座艙長Aruna Gurung是尼泊爾人，後者已在香港生活超過50年。兩人分別獲委任進九龍城區和油尖旺區區議會，政府表示在少數族裔居民較多的地區，少數族裔人士代表能協助政府聯繫少數族裔及推展少數族裔服務的工作。

除了曾任區議會或「三會」（地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會和分區委員會）外，不少委任議員亦曾出任各項公職。沙田區的龐愛蘭是房委會建築委員會委員、器官捐贈推廣委員會委員等，中西區的楊哲安曾任教育局政治助理，牙醫陳健強更曾任獨立監察警方處理投訴委員會委員和香港電台顧問委員會主席。

縱然特首李家超形容獲委任者「熱心參與地區事務，將有效提升區議會的諮詢和服務功能」，惟一些市民仍然離不開「敗部復活」、民意認受不高的角度看待區議會。還有不到三星期便上任的新一屆區議員，能否協助政府改善社區治理，解決市民的難題和訴求，相信將會受到官員及社會關注。