策解．大學產業化｜說了20年的「教育樞紐」，有望成功打造嗎？

立法會上周三（1月17日）通過選委界鄧飛提出的「積極建設香港成為國際教育樞紐，為香港教育訂立一套全面的戰略發展藍圖」議員議案。近年出生率持續下降、勞動人口嚴重不足，加上部分港人移民外地，特區政府銳意善用高等教育的優勢，推進教育產業化，打造成為國際教育樞紐。不過，有關概念並不新鮮，2004年時任特首董建華也曾以「出生率低，人口老化，勞動人口持續下降」為由，提出發展香港成為區域教育樞紐，彌補人才缺口。但20年過去，「人才缺口」並沒有被堵上。



立法會議員議案政策分析系列



鄧飛建議開放高等教育、職專教育和基礎教育的非本地生學額，讓教育行業對外產業化活躍起來，同時帶動其他香港經濟的行業，紓緩香港人口結構老化問題，補充各行各業就業人手不足。（立法會直播截圖）

如何形成國際留學品牌？

特首李家超在《施政報告2023》提出發展香港成為「國際教育樞紐」，計劃提供高質教育服務，吸引國際學生和學者，促進國際教育交流和合作，為本地產業培育和吸引世界各地人才。20年前，首任特首董建華也提出要把香港打造成為亞太「區域教育樞紐」，透過推廣本地的教育服務，以吸引非本地學生來港就讀及在畢業後留港工作。具體措施包括：放寬入境及學額限制；為非本地生提供獎學金、放寬工作限制、加強宿舍建設；與內地院校合作辦學，確立兩地互認學位機制；向海外及內地推廣香港教育服務等。

從「區域教育樞紐」到「國際教育樞紐」，政策輻射範圍由亞洲範圍內擴大至全球，政策思路卻沒有太大改變。以「放寬入境及學額限制」為例，2004年港府規定專上院校非本地生佔本地生為10%，到2008年擴大至20%；15年後的今天，政府計劃把有關比例倍增至40%。就連立法會議員發起的無約束力議案辯論，所關注的問題也是大同小異。

然而，從非本地生生源來看，不太能夠見到以前的「區域」教育樞紐和如今的「國際」教育樞紐有何區別。多名議員紛紛強調香港「國際化」優勢，例如英文授課、地理位置優越等。根據統計處去年六月發布的《修讀大學教育資助委員會資助課程的學生統計數字》顯示，教資會資助的八大課程中，內地生佔非本地生的74.8%，亞洲其他地區佔21.6%，其他的僅有3.7%。鄧飛指出，「留學中國香港這個品牌，從來不是國際社會對香港的印象」，例如經濟合作暨發展組織（OECD）國際教育年報的國際知名留學國家和地區，從來沒有香港。這些討論令人疑惑，既然非本地生生源單一化，亦未能形成國際留學品牌，那麼，光靠議員們所建議的統籌、舉辦大型海外教育論壇、到海外宣傳招生之類的老辦法，如何實現「塑造外來學生，提升香港軟實力和話語權」的美好願景？

香港教育資源多且優質，擁有先進的教育體系和學術體系，五間大學近年穩居QS世界大學百強院校，但擁有優秀的國際排名並不是就等於「國際化」。（資料圖片）

外國經驗一定適用嗎？

鄧飛認為，若要構建「國際教育樞紐」，就應發展非公帑資助的對外教育服務產業化，補充人手之餘還可以通過收生賺取學費，同時帶動其他行業發展，相信整體經濟效益十分樂觀。美國、英國、澳洲等都是留學大國，去年英國高等教育政策研究所（Hepi）發布的《國際留學生對英國經濟的影響》報告顯示，27萬名大學留學生在2018至2019年間，為英國帶去259億元英鎊的淨經濟收益，而其提供的留學服務成本僅29億元英鎊。

回顧過去，特區政府對「教育產業化」的討論同樣不罕見，而且態度反覆。2009年時任特首曾蔭權《施政報告》將教育歸為「六大優勢產業」，認為該等產業對香港經濟發展起着關鍵作用，並會推動香港走向知識型經濟。2012年，立法會辯論「停止教育盲目產業化」議員議案，提出議案的新民黨葉劉淑儀認為教育產業化出現大學商業化，導致超額收生、設施不足、資歷認受成疑等問題，令教育質素下跌。2013年，時任特首梁振英首份《施政報告》質疑教育應否作為產業看待，並決定叫停該政策。

參考留學大國的教育對外產業化經驗，成功原因之一是其發展建立在高度市場化的基礎上，即政府減少資助，通過大學機構與自身不斷優化，提升知名度、辦學質素和服務品質來爭奪生源。反觀香港，最多非本地生入讀的八大院校，儘管有學費、投資、捐款等收入方式，但依然依賴政府撥款。例如，香港大學2020-2021年度收支中，政府輔助撥款佔總收入的43%。選委界議員洪雯在辯論中提到，香港教育開支常年增加，增速遠超政府收入速度，成為財政赤字的重要原因之一，可見教育產業化仍遙不可及。政府需要回答的是，國外院校高度市場化的經驗是否適用於香港？如何保證大學辦學質素？如何落實規範與監管應？如果沒有針對性配套措施和長遠政策規劃，恐怕這次再提出「教育產業化」的結果也將與10多前一樣淪為口號，難有突破性進展。

根據勞工及福利局在2019年的推算，創科產業未來數年人力需求的年均增長率預計為4.3%，預計創科產業將成為香港各主要行業及新興產業中，人力需求增長最快的行業。（資料圖片）

香港到底需要什麼人才？

有議員建議，若要吸引更多非本地學生，培養多元人才，堵上本地人才缺口，應先把握主要意向人群感興趣的新專業、新就業的發展趨勢。內地留學機構新東方2022年發布的《中國留學白皮書》顯示，香港成為英美留學大國後第三個最受內地學生歡迎的留學目的地。

香港作為國際金融中心，經濟類學科依然是吸引非本地學生的優勢学科。但隨着「數智時代」的到來，內地科創產業迅猛發展，人工智能、大數據技術、電氣工程等專業一躍而上，成為內地學生選專業乃至擇業的首選。相較金融，香港科創發展不算完善，從職業工種到行業前景都有待提升，對吸引內地留學生留港工作或通過人才簽證來港並無優勢。入境事務處統計，2023年頭9個月內，經「輸入內地人才計劃」來港的人才中，有947人從事資訊科技工作，但有2956人從事商業、貿易、金融服務；經「優秀人才入境計劃」來港的，有2871人從事資訊科技及電訊行業，另有多達4018人從事金融及會計服務；而經「科技人才計劃」來港的，更少至只有106人，當中91人來自內地。

內地學生高考後熱衷於選擇科創行業，相較之下，從非牟利學術組織香港科學院於2017年發表的「科學、科技和數學教育與香港創新科技的發展」研究報告可見，多達46%的香港高中生沒有修讀數理科目，究其原因是學生未見行業發展前景。根據團結香港基金2015年發布的創新技業概況研究報告，香港科研支出佔本地生產總值的0.7%，遠落後於一河之隔的深圳的4.0%。如今香港經濟產業結構依然以金融、保險行業為主導，缺乏成熟的科技產業群；土地供應緊張且昂貴，難以吸引科創企業入駐；生活成本高昂，居住環境狹小；工作機會不多，薪酬與內地相差不大。根據IT獵頭公司Venturenix公布的《2022年度本港薪酬指南》，香港IT人才缺口預計未來5年將高達10萬人。在產業發展滯後的環境下，本地學生不願投身其中，本地人才也寧願北上發展，吸引非本地生就讀並留港就業更是難上加難。如果構建「國際教育樞紐」的重要目的是補充人才，研究清楚香港需要什麼類型的人才，打造什麼優勢才足以留住這些人才，才是關鍵所在。