策解．旅遊｜當反消費主義的「城市漫步」遇上消費主義盛行的香港

財政司司長陳茂波上周三（2月28日）發表的《2024-25財政預算案》提出全方位打造香港品牌，其中旅遊發展局會推動以「城市漫步」（City Walk）等為主題的沉浸式深度遊。當具備反消費主義色彩、主打透過步行體驗市井煙火的City Walk，來到消費主義大行其道、以車輛主導道路規劃的香港，將會碰撞出怎樣的結果？



不少意見認為，香港旅遊業需要能夠體驗本地人文情懷的深度遊。 （資料圖片 / 林若勤攝）

「附近的消失」驅使「City Walk」興起

「City Walk」最初在國外興起，被視為緩解「過度旅遊開發」（Overtourism）的手段，通常以導賞團（Walking Tour）形式進行：一兩位講解員帶領遊客在非傳統旅遊景點中步行，探索城市的自然和人文景觀。去年，「City Walk」成為內地社交媒體上的現象級話題，並且不再侷限於導賞團的形式，而是強調以步行方式和較低消費，追求小眾和非主流敘事。根據「小紅書」去年7月發佈的《小紅書City Walk趨勢報告》，「City Walk」已經演變成為泛指一切「走來走去找快樂的行為」。報告還指出，第一則「City Walk」貼文早在2016年已經出現。那麼，它為什麼在去年突然成為現象級的話題？

消費模式的改變是最直接的催動力。無論是餐飲、購物還是旅遊，越來越多人分享怎樣花更少的錢而獲得更滿足的消費體驗。有人將其歸因為「消費降級」，也有人認為是消費觀念轉變帶來的「反向消費」、「消費分級」，但客觀結果都是消費金額減少。背後的成因或許可以從更廣闊的社會層面去分析，內地人類學家項飆提出「附近的消失」概念，說我們超越了具體而繁瑣的生活之後，周邊的生活好像離我們遠去了。他指出，物流、外賣等平台和居住模式在確保安全和方便的同時，也建立了不需要與周邊的他人進行互動，就能夠滿足吃住出行等需求的陌生人社會。這一概念得到許多人的認同，尤其是新冠疫情封控期間，人們被迫通過鄰里互助的形式生存，也讓大家重新意識到與「附近」建立關係的重要性；於是在防疫結束後，「漫步」便成為探索附近的方式之一。

2023年，「City Walk」突然成為內地社交媒體平台的現象級話題。（圖源：小紅書）

當反消費主義遇上消費主義

當「City Walk」成為內地年輕遊客的新寵，以內地人作為主要客源的香港旅遊業，也不得不想方設法迎合這種全新的旅遊方式。小紅書等社交平台是年輕人出行偏好的風向標，香港旅遊發展局顯然看到這一趨勢，也早已在小紅書、豆瓣、微博等社交媒體平台發佈推廣內容。例如旅發局與小紅書合作推出「香港漫步指南」活動，介紹五條具有特色的香港旅行路線，分別括山海漫步、博物漫步、霓虹漫步、塗鴉漫步和文藝漫步。

《2024-25財政預算案》就提到，旅發局會推動以「城市漫步」等為主題的沉浸式深度遊，亦會針對年青客群喜好，透過例如推廣遠足、單車、直立板、越野跑以至野外觀星等嶄新內容「軟銷」香港。不過，香港引入「City Walk」之際，未知曾否認真探究其演變歷程和興起因由，以及香港是否具備相關土壤？例如，與內地所面臨的「附近的消失」恰恰相反，香港是高密度城市，滿佈食肆商鋪，人們的日常購物和消費基本都可以在「附近」完成，實體經濟仍很繁榮，社區也有活力；同時，香港消費主義大行其道，但City Walk本身具備反消費主義的色彩，似乎不能爲旅遊業帶來太多直接的經濟效益。

+ 1

關鍵是市井文化而非大商場

《2024-25財政預算案》還提出，將以「盛事活動」和「主題年會」打造香港旅遊品牌。乍看之下，是要塑造一個高端、繁華的國際都市。然而，這又與「City Walk」的邏輯不太吻合。長期以來，訪港遊客的消費場景主要集中於高檔商場和連鎖商鋪，根據旅發局的統計，2018及2019年的過夜遊客都有約五成的消費用在購物；對於沒有過夜的遊客，購物佔比更是超過八成。但「City Walk」導向的關注對象不是「盛事」或「大商場」，而是「市井文化」。內地「City Walk」流行的路段，正是一些具備城市風味的老城區或城中村，而不是市中心的寬馬路、高樓房。這也不免令人疑惑，當官方進場，為原本提倡漫無目的城市探索編寫漫步指南，會否消解隨心所欲、反主流敘事的新奇感？

去年特區政府推出不少振興旅遊業的舉措，但遺憾的是許多活動都備受爭議。以美食博覽、廟街夜市為例，該些活動本來以小販文化和本土風情作為賣點，結果卻出現販售食物缺乏特色、價格偏高等問題；與此同時，食物環境衛生署也持續打擊無牌熟食小販，變相扼殺那種自下而上誕生的「夜文化」。當局一邊推廣，一邊清除，做法與推廣「城市漫步」同時塑造香港國際都會形象的邏輯相似，好像「市井文化」只有在被官方收編之後才具備正當性，否則就是阻礙市容，不利於經濟高速發展，需要被淘汰的產物。

香港用什麼吸引遊客來漫步

早於2013年，香港已經引入「City Walk」的概念，不少社企、博物館和民間保育群體都會推出步行導賞活動，只是官方從不重視。2017年11月15日，時任立法會會計界議員梁繼昌便就香港發展步行導賞團提出質詢，商務及經濟發展局局長邱騰華僅回覆表示，未有打算針對有關業務設立發牌制度，但政府一直支持業界提供不同旅遊產品。

及後數年，「City Walk」的熱度在本土思潮激盪的語境中升溫；而在新冠疫情期間，由於邊境限制不能外遊，不少市民也開始發掘在香港散步的樂趣。城市研究學者黃宇軒撰寫的《香港散步學》和《城市散步學》兩本書，在過去兩年頻頻登上暢銷書榜單。然而，越來越多特色景觀正在消失：現存流動小販牌照不到300個，大排檔只剩20多間，五年內有1.6萬個霓虹燈被拆卸，深水埗「棚仔」要拆遷，文化博物館也不保⋯⋯如今當局突然大力推廣「City Walk」，但在很多市井文化都已所剩無幾的情況下，難免令人擔心，香港還有什麼在地的街頭文化可以吸引外來遊客？

霓虹燈招牌曾是香港的時代印記，但過去五年內有1.6萬個霓虹燈被拆卸。（網上圖片：Ngamgilani作品）

漫步人流有望重塑商業型態

美國籍加拿大記者、作家珍·雅各（Jane Jacobs）將自己對美國都市街道的觀察，撰寫為《偉大城市的誕生與衰亡》一書，批評1950年代主流的城市規劃理念影響深遠。她指出，統一規劃建成的街區無法維持多樣性，到最後都容易衰落，反而是小馬路、高密度的街道更有活力：「城市產生的多樣性，不管是哪一種，事實上是因為城市裡有許多人緊密地聚在一起，他們又包含了許多不同的品味、技能、需求、供給和狂熱。」

因此，「City Walk」帶來的不僅是更多的遊客，更是人流量對商業型態的重塑。當城市規劃為人的活動預留空間時，商業活動便自然會發生——對於消費場景集中於封閉商場的香港來說，這是一次資源重新分配的機會，更是一次重新思考城市規劃的機會。

運輸及物流局推出「對角行人過路處」，回應制定運輸整體策略及規劃時「行人優先」的理念。（運輸及物流局）

反思城市規劃打造「步行城市」

2010年代，城市研究逐漸重視「人本交通」的意義，並引入步行友好度（Walkability）的概念，根據一個地區中不用開車就能到達附近的商店、學校和公園的可能性及數量，判斷該地區適合步行的程度。許多歐美國家也在反思以汽車為中心的道路規劃，着力提升步行友好度、打造「步行城市」。「步行城市」的受益對象不僅是旅遊觀光活動，更是本地居民的日常生活，因為它是更加可持續的城市規劃，能夠減少汽車碳排放，為老齡化人口打造無障礙化出行環境，幫助外來人口增加與附近的互動、更快融入社區。

香港「窄馬路、密路網」的規劃，具備打造「步行城市」的基礎，同時由於地少人多，旅遊業界接待能力有限，過度開發的矛盾早有顯現。值得一提的是，「City Walk」在內地火爆後，也引發不少批評，有聲音認為它只是中產階級對「逛街」的偽裝，所謂的深度體驗不過是將城市人文作為「被凝視的景觀」，僅僅具有打卡拍照的意義，或只是帶動文青咖啡店等場景的消費。如果港府只是將「城市漫步」包裝成為時尚的打卡路線，以推廣旅遊業，而忽視這亦是對市井文化發展、城市規劃和文旅資源分配進行反思的好時機，那麼最終打造的或許是徒有「國際大都會」空殼、沒有文化內涵的香港。