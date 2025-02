香港提升國際金融中心地位中大商學院四大兼讀制碩士課程升職轉行

踏入後疫情時代,香港面對經濟轉型及人工智能熱潮等多方面衝擊,不少人都考慮修讀修讀碩士課程自我增值、獲取專業資格,以爭取升職或轉行的機會。



國際貨幣基金組織上月底發表評估報告,再次肯定香港的國際金融中心地位,並指香港經濟高度開放,金融服務業規模龐大,並與全球接軌;國家金融監管總局今年6大監管重點任務更包括鞏固提升香港國際金融中心地位,反映香港對商業專才需求甚殷,薪酬待遇亦比其他行業為佳。



香港中文大學商學院旗下4個兼讀制碩士課程,將舉辦免費1對1收生諮詢環節,包括適合爭取晉升或有意轉行的人士修讀的會計學碩士,緊貼科技潮流的資訊與科技管理理學碩士和金融學理學碩士,以及全港首個屬商學院旗下與環境、社會和管治(ESG)相關的碩士。立即了解更多課程內容,為未來增值進修!



香港的金融中心地位穩固,值得各位考慮留在商界或是轉行商界,而修讀與商業有關的碩士對升職及轉行都有幫助。(資料圖片)

經濟轉型下選擇支柱產業 商界成好出路

香港作為國際金融中心,相關行業的待遇自然吸引。如果已經身處商界,透過修讀碩士自我增值,將有助爭取晉升及更好待遇;若有意從其他行業轉投商界,修讀碩士不單有助提升學歷和專業知識,更能向未來僱主證明自己有決心轉換職場跑道。

香港中文大學於QS世界大學排名2025高達第36位,是世界頂尖學府之一。(資料圖片)

香港中文大學商學院四大兼讀制碩士課程

香港中文大學於QS世界大學排名2025高達第36位,是世界頂尖學府之一,商學院旗下4個兼讀制碩士課程更能夠幫助學生在1.5至2年的學習期間應對經濟轉型和人工智能帶來的挑戰。

1. 會計學碩士課程(兼讀制)(Master of Accountancy(Part-time))

會計學碩士課程不時邀請業界人士分享,與學生互動交流,加深學生對現今行業的了解。

課程獲得AACSB、HKICPA、ACCA、CPA Australia、CIMA、TIHK等專業團體認證,歡迎任何專業背景的學生申請。會計學碩士畢業生可透過課程深造,即使學歷及工作經驗與會計無關亦可透過課程轉行。課程畢業生出路多元化,可以從事會計、金融、管理諮詢等相關領域工作。

值得一提的是,人工智能雖然可以取代某些人力工作,但無法取代專業資格,有助獲得專業機構認證的碩士課程仍然有叫座力。

2. 金融學理學碩士課程(兼讀制)(MSc in Finance (Part-time))

金融碩士課程結合理論與實踐,培養畢業生應對各類金融行業職位的挑戰。

金融學理學碩士課程提供嚴格的培訓,旨在幫助學生掌握金融理論與技術,並培養強大的定量推理能力,同時學習最新的金融科技技能。這些技能為學生在投資銀行、銷售與交易、商業與企業銀行、資產管理以及其他金融服務領域的職業生涯做好準備。

3. 資訊與科技管理理學碩士(MSc in Information and Technology Management (Part-time))

資訊與科技管理理學碩士學生在實地考察中與公司代表交流,深入了解企業營運模式。

現時科技發展迅速,若具備資訊科技知識和技能並應用於商業運作,將有助公司發展,大大增加員工職業競爭力。課程能夠為有志在資訊科技管理範疇上深造的人士提供豐富的學習機會,培養學生在科技開發與應用的能力,而且會舉辦不同實地考察(Field Trip),幫助學生了解不同企業營運模式,畢業生受聘後可以快速地融入不同公司的生態,協助公司發展業。

4. 可持續環球商業理學碩士(兼讀制)(MSc in Sustainable Global Business (Part-time))

可持續環球商業理學碩士課程的學生參加了企業實地考察、可持續商業項目比賽及嘉里建設頒獎典禮,深入了解可持續發展策略及企業目標,並獲得寶貴的實踐經驗。

近年可持續發展成為大熱議題,聯合國更推出17個可持續發展目標,多間跨國企業均有跟隨以促進公司業務的可持續性,而此課程就是全港首個屬商學院旗下與環境、社會和管治(ESG)相關的課程。

課程更設有師友計劃(Mentorship Programme),學生於修課期間已經可以持續與行業專家交流,深化課程知識之餘,亦可以於入行之前已經建立行內網絡,畢業出路自然更加開闊,同時獲得人工智能永遠無法取代的人際關係網絡。

中大商學院碩士課程即將舉辦免費1對1招生諮詢環節!

香港中文大學商學院即將舉行免費的1對1招生諮詢環節,參加者將與中大商學院招生組直接對話,提供個人化的進修建議及課程資訊。以下為諮詢環節時間表:

會計學碩士課程(Master of Accountancy Programme):2月18日,晚上7時至8時半

金融學理學碩士課程(MSc in Finance Programme(Part-time)):2月19日,晚上7時至8時半

資訊與科技管理理學碩士(MSc in Information and Technology Management Programme(Part-time)):2月25日,晚上7時至8時半

可持續環球商業理學碩士(MSc in Sustainable Global Business Programme(Part-time))::2月28日,晚上7時至8時半

香港中文大學商學院碩士課程即將舉行免費1對1招生諮詢環節,如果各位正猶豫是否是進修,就應該把握機會向招生組諮詢意見。

2025年度兼讀制碩士課程申請截止日期:

2025年4月30日