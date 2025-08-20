香港會計師公會推會計與商業證書　培育新型專才　4類人適合報讀

現今商業世界講求跨專業、跨領域協作，對人才的要求不再局限於單一領域，不少行業均要求員工和管理層具備一定會計、財務分析知識，提升公司決策和運作效率。因應商業營運新常態，無論身處任何行業，具備專業會計及財務知識，必然擁有過人優勢。為回應市場對複合型人才及專業會計人才日益增長的需求，香港會計師公會推出全新的「HKICPA會計與商業證書」（HKICPA Certificate in Accounting and Business, 簡稱CAB），為專業人士及有志投身會計相關工作的人才提供關鍵競爭力，助其在瞬息萬變的商業環境中脫穎而出。



CAB以香港會計師資格考試專業資格課程（Qualification Programme, QP）為基礎，涵蓋專業會計、商業管理及軟技能發展等核心範疇，讓學員透過靈活學習歷程，按需要學習實用的專業會計和財務知識，符合資格者更可最快於一年內取得證書。此外，學員日後亦可選擇繼續完成所有QP課程單元及累積認可工作經驗，晉身成註冊會計師。



為回應市場對複合型人才及專業會計人才日益增長的需求，香港會計師公會推出全新「HKICPA會計與商業證書」（CAB），為有意提升職場競爭力的人士裝備專業會計和財務知識。

香港會計師公會：強化會計人才庫 鞏固香港優勢

商業世界瞬息萬變，數碼轉型、可持續發展和跨界融合已成商業新常態。同時，會計作為商業的通用語言，其專業知識一直為企業戰略決策提供核心競爭力。香港會計師公會會長歐振興表示，公會作為推動會計專業發展的法定組織，積極推動業界轉型升級，同時為香港培訓會計人才。「我們希望透過推出CAB，為不同背景的學員提供紮實的會計及商業知識，強化會計界的專業人才庫，同時填補市場對跨界及新型人才的需求，進一步鞏固香港作為國際金融中心的優勢。」

香港會計師公會會長歐振興表示，公會推出CAB，希望為不同背景的學員提供紮實的會計及商業知識，強化會計界專業人才庫及填補市場對新型跨專業人才的需求。

課程具彈性 助拓廣闊事業發展空間

CAB課程以深受會計業界認可的QP課程框架為基礎，分為基礎級別（Associate）和專業級別（Professional）。完成兩部份所指定的單元後，學員即可取得CAB證書。基礎級別設有6科必修單元和2科自選單元，涵蓋會計學、商業管理及稅務等範疇；專業級別則要求學員必修入門工作坊和財務匯報單元，以及1科自選單元。

CAB設有工作坊，着重培養學員的批判性分析、問題解決、溝通技巧與道德判斷等關鍵能力，建立全面而堅實的商業基礎，並可廣泛應用於金融、市場營銷、公共服務及創業等不同領域，為學員開拓更廣闊的職業發展空間。

此外，CAB靈活的學習模式充分考慮在職人士與學生需求，學員可按個人需要靈活選擇學習內容，定制進修路徑，在指定年期內完成所需單元，即可獲得證書。

「HKICPA會計與商業證書」涵蓋專業會計、商業管理及軟技能發展等核心範疇，重點培養學員的批判性分析、問題解決、溝通技巧與道德判斷等核心技能。

歡迎非商科背景者 大專生在學期間亦可報讀

CAB適合有意學習會計及財務知識以提升競爭力的人士報讀，包括大專學生、非會計行政人員及創業人士等。正考取香港會計師資格的QP學生亦可透過獲取CAB，向僱主展示其學習進展。CAB亦歡迎非商科背景人士報讀，透過課程增進會計和商業知識，提升職場競爭力；如欲創業，不熟悉財務管理，可藉課程鞏固創業基礎，令創業之路更順遂。

課程亦歡迎在學專上學生報讀，及早為職業生涯作好準備。年滿16歲以上，持有學士學位課程學生，如已完成首兩個學年亦可報讀。商科相關背景的大專學生最快更可於一年內完成課程並獲得證書。

CAB學員完成課程後，將獲公會頒發電子證書及電子徽章，方便在履歷、社交媒體或求職平台展示資歷，提升專業形象。

CAB學員完成課程後，將獲公會頒發電子證書及電子徽章，方便在履歷、社交媒體或求職平台展示資歷。

香港會計師公會推出全新的「HKICPA會計與商業證書」，為不同背景的學員提供紮實的會計及商業知識，強化會計專業人才庫，進一步鞏固香港作為國際金融中心的優勢。

