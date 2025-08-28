備戰新學年｜AI即時解難　真人深度指導　247雙軌學習新模式

隨著新學年臨近，HKTA香港導師會(HKTA)留意到「提前備戰」的趨勢，數據顯示，今年7月補習配對需求較去年多，其中中小學各科補習及預習服務更佔總量75%，反映家長已積極為新學年部署，務求讓子女有更充足的準備。有見及此，HKTA推出一個結合「AI輔助學習」與「真人導師精準配對」雙軌並行的學習新方案，打造全天候學習新生態。



38年信譽保證 科技與溫度完美結合

HKTA是本港知名補習配對平台，擁有逾38年經驗。憑藉龐大的導師網絡與嚴謹的配對機制，至今已累積服務超過35萬個家庭，並成功建立了全港最大的16萬名認證導師資料庫，每月高效處理逾5,000宗補習需求。

2025年，服務再度升級！HKTA與香港本地大學學會聯繫，當中包括香港大學語言學會等頂尖學會合作，引入更多精英導師。配合最強的真人配對熱線，由專業教育顧問把關，確保質素。「我們要讓每個學生都有24小時的學習夥伴，同時保留人性化指導的溫度。」 「AI輔助學習」與「真人導師精準配對」雙軌方案應運而生。

真人導師 深度規劃學業路徑

HKTA擁有全港最大的16萬名認證導師庫，導師團隊來自本地八大及海外QS100頂尖學府。「真人導師精準配對」為學生提供長遠的學業規劃與個人化指導，平台透過行之有效的「三步精配」系統，能為學生快速找到最匹配的導師，最快可當日展開課程，並提供涵蓋主流及特色領域的專業指導。

無論是需要對接DSE、IB及Alevel等國際考評標準的核心科目（中文、英文、數學），還是講求專項筆記與模擬題庫支援的理科及商科（如物理、經濟、BAFS），甚至是拓展個人潛能的語言與體藝項目（如日韓法德語、樂器、運動指導等），平台都能提供專業指導，精準匹配最合適的專家。

真人導師能夠深入了解學生的個性、強弱項和學習盲點，從而制訂個人化的教學策略、傳授應試技巧，並在學生感到氣餒時給予鼓勵。

AI問功課 24小時全天候學習夥伴

學生課餘溫習遇到疑難卻求助無門，家長關心子女學業卻苦於無法提供即時有效的支援﹖全新推出的「AI問功課」服務，學生無需下載任何應用程式，透過日常使用的WhatsApp即可啟動。無論是上傳文字、發送語音，還是直接將題目拍照，系統都能在數秒內生成回應。

程式並非簡單地給出答案，而是旨在培養學生的思考能力。AI會提供「引導式解答」，逐步拆解問題背後的概念和邏輯，啟發學生自己找到解題方法。內容本土化也是一大亮點，研發團隊邀請了逾百位本地名校教師參與模型訓練，全面匹配香港教育局課綱、DSE評分標準，同時整合IB及AP等國際課程，確保指導精準有效。

立即行動 免費試用

「AI輔助學習」與「真人導師」並非競爭關係，而是一個高效互補的學習生態系統。為了讓更多學生能體驗這種結合即時與深度的學習模式，HKTA特別推出了靈活的分級訂閱制，讓家長與學生能按實際需要輕鬆起步。「AI問功課」計劃提供免費試用（可發問30條問題），讓學生無負擔地感受AI的便利；進階用家可選擇月費$138的無限任問計劃；而年費$1288的方案，更猶如擁有一位「專屬AI補習老師」，全面滿足不同家庭的預算和學習需求，讓個人化學習變得觸手可及。

