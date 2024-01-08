新旅遊新教育方式　香港中國旅行社「研學旅遊」專家

古語有雲「讀萬卷書，行萬裏路」，時至今日道理不變。在交通便利和旅業蓬勃發展的時代，更應該開展研究性學習和旅行體驗相結合的實踐活動，「研學旅遊」應運而生。這種寓教於遊的模式使學生們在獲得知識和技能的同時，培養出更全面的能力和素養。如今研學市場逐漸走熱，各大旅行團相應開設相關產品。其中，香港中國旅行社（香港中旅社）便是研學旅遊的專家。



早前，由《香港01》「01教育」頻道舉辦的「STEAM＋01 創科交流團（海南文昌火箭發射觀測）」研學旅遊剛圓滿結束。是次交流團旨在促進兩地學生之間的文化交流和互相學習，以及了解國內的STEAM 、人工智能及航天科技發展技術。作為專業的旅行社，香港中旅社根據團隊的需求和目標，為這次交流團規劃部份行程，令研學遊更順暢便利。

學生參觀海南文昌航天超算中心。

學生參觀海南文昌航天超算中心。

寓學習於旅遊 擴闊視野學以致用

香港中旅社致力於服務港澳台和海內外旅客，多年來為旅客精心安排出遊行程，同時亦開設遊學團項目。2016年，隨國家教育部等11個部門聯合頒發了《關於推進中小學生研學旅行的意見》，將研學旅行納入中小學教育教學計劃，香港中旅社亦更積極在此方面推動發展。

「研學旅遊」，故名思意是透過旅行，將研究性學習和旅行體驗，互相結合的新旅遊新教育體驗。香港中旅社精心地為學生們安排設計遊學活動，透過學習一系列語言、體能、智能的專業訓練，學生們能夠接觸和掌握新事物、新知識、新技巧，同時學習獨立生活和思考的能力。

研學行程以五大元素為設計方向︰實地考察、歷史探討、文化體驗、景點導賞、交流研學。透過中華民族的美麗家園、悠久歷史、燦爛文化、及中國現代化建設的偉大成就，學生可了解到遊學地點獨具魅力的人文資源、自然資源、民俗文化、宗教文化、建築文化、園林文化和飲食文化等。並透過旅遊中的集體生活，領略團隊合作精神，寓學習精神，擴充於康樂，務求令學生在遊學當中視野得以擴闊，身心健康成長。

中旅社安排學生到文昌孔廟參觀。

由中旅社安排學生到瓊海，品嚐傳統的「公道」午餐，體驗當地傳統特色。

研學主題豐富多元化 切合不同需要深入了解國情

香港中旅社經驗豐富，每個研學旅遊團，均會按團體學生年齡、配備足夠比例的經驗遊學團輔導員、領隊、或導遊服務，可於遊學期間悉心照顧各學生的需要。出發前可為院校舉行招生簡介會，增加家長及同學對遊學國家資料了解及認知。成團後，則安排出發前詳細說明會，為大家簡介遊學前需要準備事宜。為學生提供最安全、舒適和週詳的遊學安排。針對不同需要，學生可於上海、北京等地實習交流，而且範疇廣泛，包括金融、經濟、投資、人力資源、行政、媒體、醫療、建築設計、資訊科技等，在加強學生對內地社會文化的認識和對經濟發展的瞭解，同時拓展對商貿發展機遇與視野。

深圳比亞迪公司，了解比亞迪能源電車的歷史及未來發展。

參訪深圳大疆科技公司

研學旅遊的對象不但止於學生，同時亦適合各類工商團體。為配合不同機構的需要及預算，香港中旅社備有大量遊學路線及不同主題的行程可供參考，並會為其編制安排合適的行程方案。通過多形式的實習交流，加強參加者對國情的瞭解，亦可深入認識中華人民共和國的歷史、文化、交通、科技創新、國際交往、金融決策與管理等，藉此累積人脈，蓄發更多發展機遇。

（資料及部分相片由客戶提供）