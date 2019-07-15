【鄭秀文演唱會】嘉賓晚晚有驚喜　葉倩文fit爆現身似姊妹

鄭秀文第三場《#FOLLOWMi》紅館演唱會繼續勁歌熱舞high爆全場，除了Sammi的精彩表演外，相信歌迷朋友亦很期待每晚的嘉賓，昨晚就請來葉倩文（莎莉姐）為大家表演！出場時雖發生小插曲，還未待Sammi介紹莎莉姐便從升降舞台出現，但仍然無阻歌迷的熱情，隨即全場熱烈歡呼！

莎莉姐出場後不斷和Sammi互笠高帽，大讚Sammi身型苗條：「你身材咁靚，特別係你對腳同條腰，同埋個胸！」莎莉姐語不驚人勢不休，大膽得全場都被她震撼到，她續說：「你腰又細過我，年紀又細過我，腰細但名氣大，介唔介意話俾我知你條腿幾大？」除此之外，她也不忘叮囑Sammi要好好照顧自己，多吃一點，指從前與她一起練舞時「自己食大大個包，Sammi就食細細條菜」，而Sammi也表示自己玩健身後有增加食量。

葉倩文和鄭秀文合唱了經典歌曲《談情說愛》和獨唱了蘇芮的《憑著愛》。

在Talking部分完結後，兩人便一起合唱了她們在97年合作的冠軍歌《談情說愛》，一圓老歌迷的心願。莎莉姐在Sammi換裝時，笑言本想唱自己的歌，但怕大家不認識她的歌，便為大家帶來蘇芮的名曲《憑著愛》，希望大家聽到後也會感到「心動」。

Sammi的演唱會一向眾星如雲，台下嘉賓有王菀之、蘇永康、張衞健、梁漢文、周勵淇、張玉珊及已第二次入場的鍾楚紅，個個也化身小歌迷，慢歌時跟着和唱，快歌便站起來跟着舞動，非常投入。