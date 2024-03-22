女生獲上司貼心照顧　3件事證「有啲太關心我」　網民：諗多咗？

上司善待下屬是另有所圖？有女生日前發文，分享自己轉新工，新上司「佢好似有啲太關心我」，在迎新午餐上她透露自己有養貓，對方即追蹤其Instagram 並逐一讚好其限時動態，平日隨口說的話上司又一一記住，例如上司去日本旅行特意買了透明御守「靜雞雞畀我」，懷疑是對她有意思，卻不懂如何拒絕。有網民認為上司明顯有意，但也有留言覺得女生太多疑，「可能上司暗底對個個同事都有特別待遇你唔知啫」。



有女生日前發文，認為男上司「好似有啲太關心我」。（《螢之光》劇照）

樓主在香港討論區以「上司對我好似特別好...？」為題發帖，表示自己剛剛入職新公司，在迎新午餐上司得知她有養貓後，旋即追蹤其Instagram，並點讚或回覆每個限時動態。樓主強調起初並未發現上司有異，直至有次與同事聊天提起想要日本的透明御守，沒想到上司去日本旅行時特意買給她，「靜靜雞畀我，話冇買畀其他人」，其他同事只有零食之類的手信，認為上司的表現「佢有啲太關心我」、「仲有好多好多小事，對我好似特別唔同…」。

樓主續指，有次她在IG發限時動態，指自己失眠，想買某款健康產品服用，怎料上司翌日竟然買了「放咗喺我櫃桶」。她覺得上司「對我好似特別唔同」，又聽聞上司未有伴侶，推斷是對她有意思，但因為暫時不想拍拖，又怕其他同事亂想，無奈道：「唔知點開口拒絕（上司）。」

樓主稱上司點讚了她所有IG限時動態。（《螢之光》劇照）

有網民認為上司「九成九對你有興趣啦」、「無事獻殷勤，小心！」、「如果真係唔舒服試下輕輕同上司反映下」，又提議可測試上司，「你試吓搲吓加人工咪知佢係咪真係對你特別好」。不過也有人認為樓主想太多，可能上司為人較熱情，可平常心看待，「識多個朋友，冇壞吖」，惟有留言質疑樓主似在推銷帖文提及的健康產品，「而家啲廣告真係犀利」。

（香港討論區）