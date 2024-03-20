妻與男上司酒店深夜獨處稱開會　丈夫捉姦索償$12萬　判決竟是…

妻子與上司去汽車旅館「開房」原來是為了「開會」！台灣有名已婚男子，驚見妻子與上司在深夜時份去汽車旅館，氣得立即向警方虛報汽車失竊，再與警方殺入旅館房間捉姦，但房門打開的一刻，卻見妻子與上司衣衫整齊，在用電腦談公事，但他仍堅稱旅館在開門前10分鐘已通知兩人，讓兩人有時間穿回衣服，遂到法院控告男上司嚴重侵害他的配偶權，索取50萬新台幣（約12萬港元）賠償。

惟案件經審訊，法官採納妻子妹妹出庭證詞，稱她與姊姊是同事，與上司約好到汽車旅館開重要會議，法官判丈夫敗訴。丈夫不服上訴被駁回。



邱男懷疑妻子與上司到旅館偷情，氣得他向警方虛報其車輛失竊，再隨警方殺到汽車旅館，一開房門逮到兩人共處一室，立即拍下照片。（《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》劇照）

綜合台媒報道，姓邱男子與妻子於2014年結婚，但近年婚姻出現危機，妻子不時提出離婚要求。事件發生於2021年2月10日，當晚邱男發現妻子深夜未歸，且與上司在汽車旅館，氣得向警方虛報其車輛失竊，再隨警方殺到汽車旅館，一開房門逮到兩人共處一室，立即拍下照片。

不過從照片可見，妻子與主管真的衣着整齊坐在床上，分別打開手提電腦及手持工作報表，正在工作。但邱男認為這是因汽車旅館櫃檯打電話通知了他們，10分鐘後兩人才開門讓警方進入，便有時間穿回衣服、偽裝在談公事。他認為男方明知女下屬已婚，仍在深夜相約到汽車旅館獨處，屬嚴重侵害他配偶權，因而提出索償50萬新台幣（約12萬港元）。

妻子胞妹供稱3人相約到旅館開重要會議，法官信納其證言，判丈夫敗訴。（《夫妻的世界》劇照）

案件開審時，妻子胞妹出庭作供，指她與姊姊在同1間公司工作，男上司負責帶領她們2人，因為事發當日隔天要交出機密報價和工作安排，不想讓人聽到泄漏消息，3人初時到麥當勞開會，可是那裏人太多，最後決定去汽車旅館開會。

胞妹續指，由於是3人行，她覺得沒問題，但當時她去了附近地方買食物，所以先讓姊姊與上司到旅館等待，她會晚一點會合，怎料後來抵達時姊姊和上司卻指姊夫帶警察上門，還在房間四處翻找及拍照，她也覺得很愕然。

法官看完照片後，認為照片中2人衣着整齊，床鋪床單又沒有凌亂，上司在使用電腦，女方手持報表，未見任何越軌行為，難以憑此認定邱男配偶權被侵害，加上女方胞妹證詞前後一致可信，認為3人在旅館是在談論公事，因此一審裁定邱男敗訴。邱男上訴但被駁回。