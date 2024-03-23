工程師落藥迷暈2女友人拍淫照　醒來尿床揭崩潰真相　終罪成咁判

台灣新竹有工程師向不同女友人施魔爪，在她們的熱湯或飲品中下藥迷暈，再拍淫照，後來其中1名受害者醒來時發現自己尿床而起疑，揭發事件，認清男友人真面目。涉案男子被控以2項以藥劑強制猥褻罪，雖然他已與兩名事主和解，但由於造成對方身心受創，因此被判入獄6年半。



林男先後向女友人落藥迷暈拍淫照，其中1名受害人因醒來尿床揭發事件。（示意圖／GettyImages）

綜合台媒報道，2022年1月林姓男子邀約女友人阿蘭（化名）到他的住所聊天，其間在熱湯下藥，待阿蘭被迷暈後拉下胸罩狂拍淫照。

另1次事件則發生在同年8月，林男邀約同事胞姊兼分租室友小琪（化名）到餐廳吃飯，林男趁小琪去洗手之際在飲料下藥，然後將暈眩的小琪載回住處，拍攝下體特寫照片。翌日小琪醒來發現自己尿床，覺得十分奇怪，於是去餐廳查看閉路電視畫面，驚見林男在她的飲料下藥，警察於是逮捕林男，在其手機發現有阿蘭及小琪不雅照片。

林男被控兩項使用藥劑強制猥褻罪，審訊時阿蘭供稱在林男家喝了1碗熱湯就後很想睡覺，「是躺下去馬上可以睡着的那種程度，醒來已是17日晚上，昏睡超過24小時，視線是模糊的，無法開車，所以再住1晚才離開」，但她當時不知昏睡期間發生的事，直到7個月後有另1名受害者報警，警察依據涉案照片找到阿蘭，她才驚悉林男邪惡真面目。

法官指事件令受害人身心嚴重受創、須接受心理輔導，依以藥劑強制猥褻2罪，判林男入獄6年半。（GettyImages）

小琪則指稱2022年8月19日跟林男到餐廳吃晚餐，對於如何回到住處完全沒印象，「之後會覺得怪，是因為隔天早上起來發現我尿床，身上只有內褲，而且視力異常模糊，太暈了覺得不對勁，但因體力不支又很想睡，迷糊中我看見林男傳訊息給我，問我好點了嗎、要不要吃東西，我還開玩笑問他是否對我下藥」。

對於阿蘭、小琪指控，林男承認在阿蘭昏睡時拍淫照，但否認下藥，更辯稱阿蘭那天喝了酒才昏睡。至於對小琪下藥、拍照罪行，因為有餐廳閉路電視畫面做證，林男全部承認。法官認為林男與阿蘭、小琪是相熟朋友，他卻為滿足一己性欲，利用她們的信任而先後下藥，雖然與阿蘭達成和解，並須賠小琪120萬元台幣（約30萬港元），但小琪身心嚴重受創、須接受心理輔導，法庭依以藥劑強制猥褻2罪，判林男入獄6年半。