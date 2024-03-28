滙豐請LoL世界冠軍T1來港成熱話！必睇電競大魔王Faker傳奇事跡

滙豐早前公布與《英雄聯盟》（LoL）世界級電競隊T1合作，地位有如籃球界米高佐敦的傳奇選手Faker（李相赫）將會於9月領軍訪港，在「滙豐One x T1 《 League of One 》party」與粉絲見面，成為各大討論區熱話！不少主題直指「點解滙豐咁勁！可以請到成隊T1過嚟？」完全感受到一班機迷收到消息之後都血脈沸騰！如果大家還未認識這位現年27歲，LoL史上唯一一名四奪世界冠軍的選手Faker有多傳奇，經歷有多勵志，以下立即就為你解構！更有抽門票贏T1電競隊見面機會的方法！



T1全部5名選手均會來港，除Faker外，世界賽MVP上路選手Zeus（崔祐齊）、打野選手Oner（文炫竣）、下路選手Gumayusi（李珉炯）和輔助選手Keria（柳岷析）全部都會現身，並在9月的「滙豐One x T1 《 League of One 》party」與粉絲見面。

Faker傳奇一：16歲一戰成名！「3不」態度成就王者風範

單親家庭長大的Faker，從小父親就與他一起打遊戲機作親子時光， 15歲時他第一次接觸《英雄聯盟》，此後他深陷其中，嫲嫲更經常陪他一起玩，有一天，嫲嫲向他說，「你不能滿足當第二，要當就當第一。既然你喜歡玩遊戲，就要成為玩戲的第一名。」

之後 Faker在遊戲中的個人排名名列前茅，成功收到韓國傳統電競勁旅SKT T1邀請，成為職業選手。而且在16歲的職業賽出道戰中，撃殺當時被視為韓國最強中路選手，一戰成名！同年更首次拿下英雄聯盟世界大賽冠軍，獲得「大魔王」稱號！截至2023年，Faker奪得第四次英雄聯盟全球總決賽冠軍，2024年2月更上一層樓，在英雄聯盟韓國冠軍聯賽中完成3,000擊殺的驚人成就，成為英雄聯盟韓國冠軍聯賽歷年首為解鎖此成就的選手。

除了比賽成績，能成就站在英雄聯盟之巔的亦要數Faker最令人佩服的「3不」態度，從不偷懶、從不責怪隊友、從不認輸的性格。有一次在直播中，他因為玩得不好而輸掉遊戲，有粉絲安慰他說只是狀態差，他卻直接回應說：「我打得不好請直接說我打得不好就可以了，不要將原因歸咎於狀態差。你只看到我直播的臉，怎麼能知道這些？」

Faker傳奇二：平均一天訓練12小時！極接近人體極限的反應速度

不少人以然以為電競選手，只是「打機」，但其實電競絕不簡單，需要講求手眼協調、團隊合作、策略分析等技能！其中為了維持比賽的專注度及手眼協調，他們必須要日以繼夜的練習，當中包括鍛鍊身體，訓練自己的耐力、專注力，就如同賽車選手一樣，雖然在競速過程沒甚麼肌肉運動，但車手平日也是需要控制體重，維持體能鍛鍊以鍛鍊耐力，而且電競選手在飲食上亦需要遵守嚴格的餐單。Faker為了比賽訓練亦絕不馬虎，平均一天訓練12小時，臨近比賽更會訓練15小時。Faker通常在凌晨4時上床睡覺，並至少需要6個小時睡眠，在休息時間通常會鍛鍊身體。

另外，電競選手最講求的就是反應速度！根據統計網站「Human Benchmark」數據所得，人類平均反應時間為0.27秒，但Faker的平均反應速度則為0.106秒，極度接近人類對反應的極限0.1秒！ Faker在玩《英雄聯盟》時就經常在零點幾秒間不停切換畫面，掌握場上所有玩家的狀況，甚至還能查看對手的裝備，以迅速判斷場上局勢，令其他選手望塵莫及！

Faker少有在韓國以外地區與粉絲見面，所以今次獲滙豐邀請訪港，立即轟動本港電競界！

Faker傳奇三：經歷低谷重奪冠軍！擁近半億薪酬 堅持節儉懂投資

雖然是「大魔王」，但Faker亦曾經歷過低潮時期，2017年在世界賽落敗， Faker更崩潰痛哭，其後於2018至2021年的賽事亦均止步四強，令外間開始對Faker的實力產生質疑。歷屆《英雄聯盟》有不少電競選手放棄，轉打其他遊戲甚至轉行，但Faker秉持永不放棄的精神，多年來一直繼續奮戰！最終，大魔王Faker帶領T1於2023年奪得第四次英雄聯盟全球總決賽冠軍，堪稱史上第一人！

Faker單是T1的續約費便已超過4200萬港元，但Faker本人生活卻十分節儉，對於慈善亦非常積極及大方。他曾多次捐款予首爾的社會福利基金會抗疫，捐款金額超過1億韓元，名符其實為大慈善家。另外他同時亦深諳投資之道，甚至在韓國有一座自己的大樓（Faker Tower），Faker Tower位於首爾，Google Map標示的地址為「114-12 Hwagok-dong, Gangseo-gu, Seoul, 南韓」；據稱是收購原址的大廈後易名而成，離最近的地鐵站徒步僅2分鐘。據悉大廈除了供Faker自己的公司使用的樓層外均已租出，在Faker的收入上又再添一筆。

滙豐邀請T1 9月訪港！望Faker啟發香港年青人努力追夢

T1除了在韓國擁有大量粉絲，於內地、港台地區、東南亞、歐美LoL界也極具人氣，今季暫排在韓國聯賽LCK春季常規賽榜首，戰隊去年在英雄聯盟S13世界賽第4度封王，成為一時佳話。

Faker如此勵志的經歷亦成功獲得滙豐的注意，滙豐近年積極開托年青人市場，千禧世代亦為滙豐重要的客群之一。根據滙豐的數據，滙豐去年千禧世代新客戶數量按年上升逾三成。另外，滙豐客戶去年於電競及電玩相關的消費更按年上升近兩成，可見電競已成為他們生活的重要部分。繼去年滙豐支持亞洲電競體育賽事，滙豐One今次更破天荒與T1合作，除了展現滙豐對千禧世代的重視外，亦希望借Faker的勵志故事為現正在追尋夢想的千禧世代打打氣。

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