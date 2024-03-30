新入職OL狂傻笑兼搓肚仔！1物突從手袋跑出嚇呆所有同事　竟然是…

返工竟然帶寵物？日本有主管分享令人匪夷所思事件，指有女員工上班時經常傻笑，而且上班時攜帶大型手提袋，而且經常搓肚子，引來眾人好奇。某日公司地面居然出現「老鼠」跑來跑去，正當所有人感到驚恐之際，該員工卻緊張地去捕捉，之後還不斷向該小動物道歉。眾人其後才驚悉原來走出來的是女員工所養的寵物倉鼠，而她竟然帶着寵物上班。女員工對事作造成全部同事恐慌感到抱歉，但辯稱因為公司違禁品清單上並沒有列明不准攜帶寵物，所以她才會帶回公司上班，其說法令人傻眼不已。



日本有女員工經常對手提袋傻笑，又不斷搓肚子，原來袋內藏有小寵物。（GettyImages／示意圖）

綜合日本媒體報道，當地有1名任職護理機構管理公司的主管分享令人詫異的職場奇事，指其公司日前完成招聘程序，不過她卻覺得其中1名女員工有許多怪異行為，事關對方每天都會提着1個大型手提包來上班，工作期間總是喜歡抱着手提袋，貌似那袋物件對她來說很重要般；反觀其他人都是使用小型包包，故好奇該女員工的大袋裏到底盛載何物。

後來該主管開始仔細觀察該女員工，發現她工作期間總會對着大袋內偷笑，不過因為交託對方的工作都能一一完成，所以也沒有特別意見。後來該女員工不再看着手提袋，反而經常穿着較為鬆身的衣服，並將手放到肚子上搓揉，她還一度以為對方只是肚子痛。

直至有天坐在該女同事對面的員工突然尖叫並跳起來，正當主管前去查看發生何事時，居然見到桌子底下有隻「老鼠」跑來跑去，該而該女員工則「搏命」地想要抓住小鼠。而主管和其他同事都不喜歡老鼠，大家便一起逃到辦公室外面。

該女同事捉到「老鼠」後滿懷內疚向牠道歉，眾人才驚覺原來那是她飼養的寵物倉鼠。（GettyImages／示意圖）

不料該女同事捉到「老鼠」後，居然滿懷內疚撫摸牠，並小聲向其道歉。眾人當時終於發現原來那隻「老鼠」，就是該員工飼養的寵物倉鼠。其後主管邀請女員工開會以便了解事件，該女員工解釋倉鼠是朋友所送的禮物，因為不放心把牠獨留在家中，才會將牠放在籠子，再帶同籠子回公司上班。她又指，當時準備把倉鼠拿出來放在肚子取暖，卻因不慎令牠有機會逃出來，因而鬧出事情來。

該員工對自己造成同事恐懼感到後悔，事後亦已向公司請辭。不過她離開前就留下令人傻眼解釋，表示因為公司違禁品清單並沒有列明包括寵物，才會決定帶同倉鼠上班，主管因而質疑「用常理思考就知道不能帶（倉鼠）上班，不是嗎？」，又稱因為是次事件，將會在公司規條添加「不能攜帶寵物上班」。

（綜合）