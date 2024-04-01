嫌正職薪酬低　正妹下海從事「爸爸活」副業　遇中年帥客結局逆轉

如果薪金收入不足以負擔生活開支，不少人選擇偷偷地做兼職工作。日本1名23歲長髮正妹由於讀書時期在歌舞俱樂部從事兼職，賺取極高收入，畢業後「從良」在1間知名公司做回正常工作，但嫌薪酬過低，加上不想降低生活質素，於是開始從事「爸爸活」副業，有一次遇到1位帥氣大叔客人，對方不經意透露少許公司資訊，竟與女生就職的公司相似，她事後緊急查閱公司資料，發現該名超帥大叔是公司新任命的高層，由於擔心被揭發從事「爸爸活」，所以她唯有忍痛剪短長髮，每日不顯眼地工作，甚至沒有再從事「爸爸活」工作。



美雪以前在歌舞俱樂部打工，賺取不少收入，但加入一間住宅製造企業後，由於薪水太低，所以從事「爸爸活」副業。（港版《大叔的愛》電視截圖）

23歲美雪（化名）出生於單親家庭，在東京1間大學讀書，雖然可以申請獎學金來支付學費，但款項只能勉強維持生活開支，由於她想享受校園生活，所以她選擇在歌舞俱樂部兼職工作，美雪在校內將長髮束成馬尾，身穿灰色連帽衫和牛仔褲，打扮非常普通，但開工期間，她憑住高挑身型和一身時尚而非常受歡迎，在俱樂部成為數一數二的 「王牌」，繼而賺取不少收入。

大學畢業後，美雪成功加入1間知名住宅製造企業，當時很高興可以獲聘於心儀公司，雖然每晚都要加班，還要在東京四處走動從事銷售工作，但她仍然很開心。然而，她後來看到第一份薪水時，低到令人難以置信，尤其是她過往在俱樂部嚐到高收入的滋味，反差實在太大，美雪一度考慮過從目前居住的公寓搬到租金較低的單人單位，但始終降低生活質素並非易事。

美雪有次遇到一位客人，原來是公司高層。（港版《大叔的愛》電視截圖）

美雪在網上尋找是否可以從事副業時，留意到「爸爸活」工作，決定使用相關應用程式嘗試一下，雖然冒住遇到奇怪男子的風險，甚至隨時遭到性侵或詐騙，美雪都甘願冒險，但只會在星期六做兼職，不但得到報酬，而且節省當日飯錢，她更可以從客人身上聽到實用資訊，讓生活變得有趣。

不過，美雪很快就發現自己陷入困境，她在應用程式選擇客人時，設定更詳細的條件，要求客人「三高」，分別是身高高、學歷高和收入高，最後都有人匹配，美雪當日在澀谷等客，當時出現1位50多歲、身材瘦削的中年男子，自稱是「G先生」，美雪形容「對他的印象非常好，他是一名型男，就像男性時尚雜誌的模特兒」，客人帶她到餐廳品嚐美食，對方當時微有醉意，開始談論自己工作，透露自己今年4月起就被任命為1間公司的董事，雖然沒有交代到公司名稱，但他分享不少訊息，例如該間公司最近的車站名稱和最近新結識的商業夥伴。

美雪唯有剪短頭髮，每日低調工作，甚至擱置「爸爸活」副業。（日版《大叔的愛》電視截圖）

美雪最初不以為意，但愈聽愈感到對方就在說自己就職的公司，「爸爸活」工作一結束後，美雪立即乘搭地鐵，打開公司網站，在公司簡介頁面最下方位置就有發現，見到寫住新任命董事姓名，的確G字開頭，甚至展示相片，和該名客人一模一樣。

美雪大感驚訝，極度擔心自己副業被人識穿，每日上班都會害怕遇到該位客人兼高層，唯有將長髮剪成波波頭短髮，每日低調工作，以免被人注意到，甚至擱置「爸爸活」副業，由於失去額外收入，所以準備下個月搬到郊區公寓，以節省開支。

（日刊SPA! ）