Ant Bank全民派錢人人有份！3步開通「餘額+」即拎高達HK$888現金

【限時優惠著數】AlipayHK與Ant Bank合作宣布Ant Bank「全民派錢」活動，由即日起至5月31日，只須簡單3步開通Ant Bank「餘額+」就有錢拎，最高可獲得HK$888元現金人人有份。除了「全民派錢」外，「餘額+」新用戶還可參加抽獎，有機會贏取搭車券同戲飛，甚至有高達88,888 A. Point積分等豐富獎品。開通Ant Bank「餘額+」及參加抽獎方法，以下一一話你知！



AlipayHK與Ant Bank合作宣布Ant Bank「全民派錢」活動。

AlipayHK與Ant Bank合作宣布Ant Bank「全民派錢」活動，由即日起至5月31日，只要開通Ant Bank「餘額+」並前往「全民派錢」活動頁面，就可獲得現金獎賞，人人有份，最高可獲HK$888元現金。

參加「全民派錢」方法相當簡單，按照以下3步就可完成▼▼▼

前往「全民派錢」活動頁面，按照步驟開通Ant Bank「餘額+」，就可獲得現金獎賞。

步驟1：於AlipayHK手機應用程式點擊「全民派錢」活動視窗，或在AlipayHK頂部搜尋欄輸入「全民派錢」進入活動頁面，然後點擊畫面中間的「3步開通攞錢」。



步驟2：輸入AlipayHK支付密碼，通過人臉辨識同步資料，確認個人資料後點擊「確認並提交」。



步驟3：設置Ant Bank「餘額+」密碼及登入方式，最後按「同意並確定」就完成。



成功開通Ant Bank「餘額+」後，可即時獲得現金獎賞，金額HK$20元至HK$888元不等。

成功開通Ant Bank「餘額+」後，可即時獲得現金獎賞。

Ant Bank「餘額+」新用戶抽乘車券、戲飛、A. Point積分

由即日起至5月15日成功開通Ant Bank「餘額+」有機會參加抽獎贏取價值HK$2元至HK$30元的乘車券和交通禮券；5月16日至5月31日成功開通Ant Bank「餘額+」則有機會參加抽獎贏取價值高達HK$100嘅戲飛或最高88,888 A. Point積分。每位用戶兩個活動期間可分別參與抽獎5次。

Ant Bank「餘額+」享高達3.8%活期存款年利率「日日賺息」

Ant Bank「餘額+」是Ant Bank推出的活期高息賬戶，無隱藏任務，可享高達3.8%活期存款年利率，而且利息每日存入「餘額+」賬戶，真正「日日賺息」。

開戶不設最低存款要求，無手續費及其他收費，亦毋須額外下載其他手機應用程式。若已完成AlipayHK身份認證，更毋須再次提交身份證明文件，最快30秒*一鍵開通Ant Bank「餘額+」戶口，更可唔使密碼就可以直接喺AlipayHK首頁睇到銀行帳戶餘額及每日收益， 仲有50萬存款保障。

*30秒為最快開戶時間，實際開戶時間受個別情況而定。

優惠受條款及細則約束。

「餘額＋」為螞蟻銀行（香港）提供之產品，現正處於試行階段，AlipayHK不涉及提供以上有關產品。