富二代男友設局　14歲女生遭帶入森林供10少年輪姦　拍片上傳被揭

比利時發生輪姦案。1名14歲女生和同齡富二代男友復活節假期相約郊遊，豈料對方設局出手襲擊女友，然後允許多名同黨伸出狼爪，女生至少連續2日慘遭輪姦及虐待，部份人更用手機拍攝過程，經剪輯後上載至社交媒體。女受害人獲釋後一度感到害怕，沒有即時告知父母和警方，但紙包不住火，警方經調查後拘捕10名男生，年齡介乎11歲至16歲，包括涉案男友。



14歲女受害人遭10名未成年男生性侵。（示意圖/Getty Images）

據報，涉案男友來自富裕家庭，和其他涉案男生一樣，由其他國家移民來比利時，眾人份屬朋友關係，當中年齡最大的16歲男生來自索馬里。

事發4月2日至6日復活節假期期間，14歲受害女生和同齡男友一起到西弗蘭德斯省（West Flanders）科特賴克（Kortrijk）的森林遊玩，由於現場靠近高速公路，所以深受山地單車友歡迎。男友到達森林後竟然出賣受害人，首先出手施襲，繼而容許同黨輪姦女友，他們更用手機拍下過程，再經剪輯上載至社交媒體，以及和其他人分享，相關圖片亦透過Snapchat發布出去。

受害女生事後感到害怕，所以沒有即時告訴給父母和警方。（示意圖/Getty Images）

受害女生在森林至少被困2日，其間慘遭多次蹂躪，獲釋後感到害怕，所以沒有即時告訴給父母和警方。然而相關影像已經流傳出去成為罪證，驚動各界包括警方，警員經調查後，上月25日作出拘捕，受害人正接受專家輔導。

10名涉案男生年齡介乎11歲至16歲，警方相信主腦扮演男友角色，引誘受害人到森林，隨後任由朋友輪流將她性侵，無人嘗試阻止惡行，當中年紀最細的男童甚至負責「睇水」。他們被捕後接受單獨盤問，部份人更互相指責，警員更發現他們說法有矛盾，其中6人被扣留，其餘4人留在家中接受監管，至於被扣留的6人中，部份人出席少年法庭應訊，其中2人獲准保釋。

涉案男生事後被捕。（示意圖/Getty Images）

警方經調查後，扣留該4名本身留在家中接受監管的男生，包括涉案男友，其代表律師表示，當事人否認指控，他也希望調查後可以真相大白，律師又形容被關在家中會造成創傷。而代表16歲索馬里男生的律師形容，執業15年從來沒有遇過類似案件，其當事人接受審問期間因語言問題，導致辭不達意，要求重新審問，強調其當事人並非強姦犯。

檢察官辦公室表示，考慮到涉案男生仍然未成年，外界很難獲准公開透露其身份，官方亦不會透露太多資料。科特賴克市長奎肯伯恩 (Vincent Van Quickenborne) 表示，對案件感到非常震驚，雖然檢察官辦公室不建議他發表任何評論，但他指「案中瘋狂行為是無法用言語來形容」。

比利時收緊青少年犯罪法例，年僅12歲兒童一旦被判犯強姦或輪姦罪名，法官可以判處長期監禁，16歲或以上的未成年被告則被視為成年人接受審訊。（示意圖/Getty Images）

比利時的刑事責任年齡是18歲，但大約3年前，比利時1名14歲女生在東佛蘭德省（East Flanders）根特（Ghent）的一個墓地被一班14歲至19歲男子輪姦，他們更拍攝過程，並將影片上載至社交媒體，受害人最終輕身。比利時隨後收緊青少年犯罪法例，年僅12歲兒童一旦被判犯強姦或輪姦罪名，法官可以判處長期監禁，16歲或以上的未成年被告則被視為成年人接受審訊。

（綜合）