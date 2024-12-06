17歲處男洗三溫暖　遭61歲按摩女硬上奪童貞　避孕套證物被她帶走

台灣發生按摩女郎性侵處男的風化案。1名沒有性經驗的17歲青年表示，早前接受三溫暖洗浴按摩服務期間，年約61歲的按摩女郎竟然脫掉其褲子，直接對他硬上，青年慘被奪去童貞，嚇到報警求助。按摩女郎聞訊即帶走涉案避孕套和紙巾，警方接報後傳召涉案女子協助調查。



按摩女郎事後取走涉案避孕套和紙巾離開現場。（示意圖/Getty Images）

發生在台北市松山區1間三溫暖店舖，17歲處男從台南北上尋找朋友，今年5月13日到現場洗澡休息，在大廳逗留時，有1名按摩女郎詢問要不要按摩服務，青年便跟隨對方入房。詎料接受服務其間，青年遭按摩女郎脫去褲子，且被強行性侵，終被奪去童貞。

青年事後不知所措，通知友人和報警求助，店方發現青年報案後，要求按摩女郎取走涉案避孕套和紙巾離開現場。青年和友人接受當地媒體訪問講述事發經過，友人指受害人只有17歲，加上案發前沒有性行為經驗，形容按摩女郎的行為太過份。

17歲受害人被奪去童貞，大感崩潰。（示意圖/Getty Images）

台北市婦幼警察隊表示，當日接獲報案後即派員到場蒐證，案件轉交轄區分局跟進，目前已掌握疑犯身份，並將傳喚對方協助調查，案件循妨害性自主罪方向調查。據了解，受害人事後到醫院驗傷，警方經調查發現涉案按摩女郎年約61歲。

（綜合）