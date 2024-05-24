電風扇好髒點清潔？家事達人警告「別沖水」：靠1招灰塵自動脫落

【電風扇／家居清潔／實用教學】夏天來到，又是電風扇出動時候，但積滿灰塵的電風扇，到底要如何清洗？有台灣家事達人就提醒千萬勿直接用水清洗，又分享清潔電風扇方法，只要使用洗碗精水、廚房紙巾等，再用1個方法，就可以令髒污灰塵自動脫落，省時安全又方便。



夏天來到，又是電風扇出動時候，但積滿灰塵的電風扇，到底要如何清洗？（示意圖）

電風扇長時間擺放會積累灰塵污垢，不少人會直接用水清洗，惟台灣家事達人「佐藤SATO」於YouTube頻道分享清潔電風扇方法時指出，如果直接用水沖洗電風扇，容易導致生銹，嚴重更可能漏電，有安全風險。

台灣家事達人「佐藤SATO」於YouTube頻道分享清潔電風扇方法。(YouTube影片截圖)

「佐藤SATO」之後教大家省時方便的電風扇清洗方法，工具包括牙刷、水槍、洗碗精及廚房紙巾。首先，用15克洗碗精搭配500立方厘米（cc）溫熱水，放在水槍內搖動，「讓它均勻溶解在水當中」，製作出深層清潔除塵水。

這時先清潔電風扇網罩，方法是在地上鋪上廚房廁紙，紙巾間要相互交疊，鋪設面積比網罩大一些。完成後，把前後網罩分別放在左右兩邊，噴上深層清潔除塵水。「佐藤SATO」解釋，水槍噴灑時有力道，所以網罩上面表面灰塵會被噴下來，而且灰塵會完全附着在紙巾上面，不會弄的到處都是，「讓網罩的表層和底層，完全被紙巾包覆，達到濕敷效果」。

至於電風扇扇葉，「佐藤SATO」說每1塊葉片都要單獨用廚房紙巾包好，「直接包是包不上去，要邊包邊噴濕」，包好後等待15分鐘再擦拭乾淨便大功告成。

「佐藤SATO」提醒，電風扇須每1到2個月清洗1次。(YouTube影片截圖)

「佐藤SATO」又提醒，電風扇須每1到2個月清洗1次，「不然電風扇在吹，灰塵在飛，空氣品質會很糟糕啊」。

影片引來網民熱議，大讚好方法，「佐藤家事王子，你在影片中分享的關鍵比例，非常有效。我老婆都驚呆了」、「大感謝，太有用了」、「原來可以這樣洗」、「有清真的有差唷」。