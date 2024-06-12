狂徒入公眾浴室偷拍孕婦　裸照影片勒索再威脅性交　報警後續離譜

泰國發生公共浴室偷拍勒索事件。孔敬市1名經營榴槤攤檔的26歲孕婦，於今年1月在公共浴室洗澡時被偷窺狂偷拍影片及照片，疑犯之後借買榴槤為名透過Line進行勒索，先索取1,000泰銖（約210港元），之後更要求性交。孕婦近日向泰媒投訴，指被勒索後馬上報案，但當地警方先要求她蒐集更多證據，之後還要求她銷案及「原諒」疑犯，她別無他法才向媒體爆料求助。



泰國有孕婦在公共浴室被偷拍。（網上圖片）

泰媒報道，事發於依善地區孔敬市，26歲孕婦Somprattana是名榴槤攤販，向媒體爆料自己在公共浴室被人偷拍勒索，報案後警方卻懶理。事緣1月4日，疑犯透過facebook聯絡，假意要買榴槤，以溝通方便為由索取其Line帳戶，之後向孕婦發送一些裸照及影片。

孕婦認出照片偷拍地點是在檔口附近的公共浴室，主角正是自己，她嚇得馬上到附近警局報案。翌日疑犯再聯繫，要求她支付1,000泰銖（約210港元）以刪除相片及影片。孕婦希望獲取對方銀行戶口名稱方便警察追查，故匯了200泰銖（約43港元），得到名稱後馬上轉交警方，但警察未有行動。

疑犯假扮買榴槤索取她LINE帳號，向孕婦發送偷拍的照片及影片。（資料圖片）

疑犯變本加厲，甚至要求受害人到他家性交，否則會發布照片影片。孕婦相信疑犯一直暗中監視，才會知道她日常活動，被勒索後一直活於恐懼之中，她返回被偷拍的浴室調查疑犯偷拍手法，發現部份廁所門上留有可疑小孔。

孕婦無奈表示，警方要求她從疑犯處收集更多資料，她一直遵從指示，未料警方之後要求她銷案及「原諒」疑犯，認為即使疑犯被定罪入獄，出獄後還是會再犯。孕婦無奈下向媒體揭發事件，希望警方將偷拍狂繩之以法，以後不用提心吊膽。

（綜合）