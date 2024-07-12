八達通撐小微企！將永久豁免商用版App商戶每月首1萬元交易轉賬費

八達通公布小微企支援措施，除了繼續向新申請商用版八達通App商戶，免費贈送價值$228的八達通流動收款機、豁免首6個月銀行賬戶資金轉賬費用，助小微企實現「零成本開戶」外；由8月1日起，將向所有商用版八達通App的商戶永久豁免其每月首$10,000交易金額的銀行賬戶資金轉賬費用。未來，八達通更計劃會進一步開放商用版八達通App的支付網絡予其他支付平台，期望更便利商戶和市民！



八達通向來力撐小微企，除了繼續向新申請商用版八達通App商戶，免費贈送價值$228的八達通流動收款機外，所有使用商用版八達通App的商戶，由8月起將永久豁免每月首$10,000交易的銀行賬戶資金轉賬費用。

八達通為支持商戶進行數碼轉型以接受電子支付，已為超過46,000個零售餐飲商戶免費開設商用版八達通App帳戶，並花超過$1,200萬向相關商戶免費送贈八達通流動收款機，亦豁免了商戶使用商用版八達通App約2億宗交易的手續費。這不僅為小微企提供了便捷的八達通電子收款解決方案，更協助他們實現了「零成本開戶」。

為進一步支援小微企，八達通宣佈，由8月1日起，將永久豁免所有商用版八達通App商戶每月首$10,000交易金額的銀行賬戶資金轉賬費用。這項全新的安排不設期限，旨在幫助小微企減低部分運營成本，同時鼓勵更多商戶接受電子支付。現時，有超過8成商用版八達通App商戶每月交易額等同或低於$10,000，換言之，新措施下大部分小微企的銀行賬戶資金轉賬費用可獲全免。

八達通向來力撐小微企，除了繼續向新申請商用版八達通App商戶，免費贈送價值$228的八達通流動收款機外，所有使用商用版八達通App的商戶，由8月起將永久豁免每月首$10,000交易的銀行賬戶資金轉賬費用。

至於現時為新申請商用版八達通App商戶提供的優惠則會一直延續，包括豁免首6個月銀行賬戶資金轉賬費用，以及向商戶免費贈送八達通流動收款機。

優化商用版八達通App計劃 年內推出新服務讀卡功能

八達通亦計劃於今年內為商用版八達通App推出新服務，研究為商用版八達通App的獨資經營商戶提供更靈活的轉賬方式，即免費將八達通商用賬戶內的款項，直接增值至八達通卡，使商戶可更彈性運用資金以作日常支付。同時，八達通亦計劃於今年下旬進一步開放商用版八達通App的支付網絡，接受更多支付工具付款。八達通日後亦將優化商用版八達通App讀卡功能，讓介面更清晰，支付更快捷，以提升商戶的使用體驗。

八達通已為超過46,000個零售餐飲商戶免費開設商用版八達通App，並用超過$1,200萬向相關商戶免費送贈八達通流動收款機，亦豁免了商戶透過使用商用版八達通App約2億宗交易筆數的手續費。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，小微企一直支撐著香港經濟，讓本地的經濟有更多元的發展。今次推出的支援小微企的措施，旨在減輕小微企部分的營商成本；未來，八達通亦會研究擴大開放支付網絡，幫助商戶開拓更廣客源，支持小微企在瞬息萬變的市場環境中保持競爭力。