腹痛劇烈有便意？泰媽「不知已懷孕」　護士乘客助巴士上分娩產女

婦女分娩本就是難關，還要在缺乏醫療設備的巴士上，實在驚險！泰國1名3孩之母竟不知自己已經懷上第4個孩子，臨盆在即之際，卻在晚上乘坐長途巴士去其他城市工作。其間，她在巴士上突然作動，腹痛劇烈，才意識到要生孩子，所幸車上有1名護士及時幫忙接生。最終在眾人幫助下，這名婦女躺在巴士通道上完成分娩，且母女平安。



泰國1名婦女乘坐長途巴士時，突然腹痛劇烈，最終躺在走道上分娩產下1名女嬰。（網上圖片）

綜合泰媒報道，事發於9月8日晚上，泰國孔敬府31歲婦女曼孔（Yaowalak Mankong）登上一輛開往布吉府的長途巴士。在經過曼谷附近時，曼孔開始有便意，隨後腹痛難忍，便起身想去巴士後方附設的廁所。

然而，當曼孔走到一半，就發現腹痛劇烈，且伴隨胯下不尋常的感覺，有要分娩的感覺，嚇得她即時坐在走道上，不知所措。原來她並非腸胃毛病，而是要分娩。巴士上剛好有1名泰國春蓬醫院的護士娜空帕（Sasithorn Nakhonpat），她即時靠近曼孔並在了解過情況後嘗試為她接生。

旅遊巴士司機英諾（Chanchai Yingnok）發現車廂的騷動，於是將車停在路邊，並馬上叫救護車；至於車廂其他乘客就原地等待。最終在救護員及護士娜空帕的幫助下，曼孔順利在巴上誕下1名女嬰，這是她第4個孩子。

該婦女已孕育3名孩子

據了解，當時曼孔正打算去布吉府工作。雖然已經生了3個小孩，但曼孔根本沒有意識到自己再次懷孕，也因此未有接受婦產檢查。所幸，在眾人幫助下順利在巴上走道上完成分娩，並由救護車送到醫院，最終母女平安。而涉事的巴士一直停在路邊，直至曼孔完成分娩，才繼續開往布吉府。

（綜合）