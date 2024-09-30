衰！拖鞋大媽橫過7條馬路勁驚險　網民批害人不淺：一睇就知慣犯

不少人為了快捷方便而橫過馬路，導致交通意外頻生。近日網上瘋傳一條影片，只見一名中年女子走出馬路，神態自若地橫過7條行車線，即使車輛在其身邊駛過，仍面不改容。雖然她最終順利「抵壘」，但仍被網民鬧爆「害人不淺」、「危害司機系列」。



近日網上瘋傳一條影片，只見一名中年女子走出馬路，神態自若地橫過7條行車線。（影片截圖）

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短褲女橫過7條行車線

有網民將影片上傳至Facebook群組「車cam L（香港群組）」，並寫道「勇闖七條線搭巴士，值咩？行遠少少就有過路處」，但未有標示何時拍攝。

從影片可見，現場為九龍亞皆老街利寶大廈對出位置，一名穿着拖鞋的短褲女子從容地走出「車來車往」馬路，並以不急不忙步速橫過7條行車線，一副毫不覺危險樣子，其間因有車輛駛至，女子站在安全島標柱稍作停留，但一見「空檔」便繼續「旅程」。

網民批危險籲舉報

影片引起網上熱議，有網民批評行為極度危險，「用生命值硬接」、「好明顯佢條命價值比一程巴士價錢低」、「何必呢？命嚟㗎」、「以為自己係賽跑冠軍？」，又指這是累己累人的自私行為，「有事又係司機埋單」、「危害其他道路使用者」。有網民亦認為以女子的步姿及從容表現，「一睇就知慣犯」，建議片主將影片交出及舉報相關人士。