電子支付打造更佳出行體驗　中信銀行(國際)支援的士業數碼轉型

隨着電子支付日益普及，不少港人已經習慣了「無現金」的消費方式，然而大多數的士仍只接受現金付款，即使司機希望為乘客提供更便利的付款方式，但又怕因而增加營運成本，故一直未有追上電子支付的發展步伐。但大家有否發現，最近坐的士時，不少車廂均展示着司機個人專屬二維碼，利用「轉數快」直接掃描即可支付車資，非常方便！原來中信銀行(國際)近日與香港的士小巴商總會及的士司機從業員總會合作，為的士業界提供這簡單且免費的移動支付方案。



針對業界痛點 貼心方案支援移動支付

香港人講求效率，電子支付省卻了現金找續的繁瑣程序，亦更衛生。中信銀行(國際)個人及商務銀行業務存貸產品執行總經理嚴偉德指，銀行一直致力推動金融科技發展及應用，為港人提供創新的流動銀行服務。團隊針對業界於推動電子轉型時面對的痛點，提供一種免除安裝移動收款裝置或額外支付交易費用，而且操作簡單、即時到賬的電子支付解決方案。於銀行的支援下，乘客只需透過「轉數快」直接掃描的士司機個人專屬二維碼即可支付車資，過程簡便快捷。嚴偉德透露，方案深受業界歡迎，剛於今年7月獲批的士車隊牌照的四個營運商已表示將會優先推廣使用中信銀行(國際)的移動支付服務。有乘客表示︰「搭的士用『轉數快』付款好方便，不用再煩惱現金找續，又快捷又衛生！」

於中信銀行(國際)的支援下，乘客只需透過「轉數快」直接掃描的士司機個人專屬二維碼即可支付車資。

目標於年底協助愈千名的士司機 創造多贏局面

香港的士小巴商總會有限公司理事長陳洲對方案表示肯定，認為這不僅為業界提供了一種簡單易用的收款方式，而且充分考慮了的士司機的實際需求和運營成本。通過免除安裝移動收款設備的費用與額外的交易費用，中信銀行(國際)的支援有效減輕相關營運支出。同時為司機提供了更多的收款選擇，從而提升乘客對的士服務的印象。

中信銀行(國際)有限公司執行董事、行長兼行政總裁畢明强(左三)；香港的士小巴商總會有限公司理事長陳洲(右三)；中信銀行(國際)有限公司執行董事、副行政總裁兼個人及商務銀行業務總監簡吳秋玉(左二)；香港的士小巴商總會有限公司副理事長張秉江(右二)；中信銀行(國際)有限公司個人及商務銀行業務存貸產品執行總經理嚴偉德(左)與香港的士小巴商總會有限公司理事翁國豪(右)於日前啟動支援香港的士移動支付服務 。

中信銀行(國際)不只為的士業界提供免費移動支付方案，更貼心地派出專業團隊到各的士車行，為參與的士司機透過信銀國際流動銀行旗艦平台「inMotion 動感銀行」開立賬戶及登記「轉數快」，並即場為的士司機編印專屬收款二維碼及協助處理相關的疑問。嚴偉德強調：「團隊將分階段為本地的士車行、司機及乘客提供更全面的移動支付選擇及支援，首階段目標為在11月底前協助1,000名的士司機成功使用移動支付收款服務。其後將繼續為業界提供支援，希望全港更多的士司機都能使用便捷的移動支付服務。」

基於「轉數快」的移動支付服務只為計劃的第一步，中信銀行(國際)正積極探索與其他支付平台及技術供應商合作，期望為市民提供更全面的移動支付選擇，如信用卡、支付寶及微信支付等，為市民帶來更方便的出行體驗，打造多贏局面。

（資料及相片由客戶提供）