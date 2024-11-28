軍人約打機變1夜3度床戰　女生哭訴遭性侵毀掉初夜　他1原因脫罪

台灣發生軍人被控性侵的案件，結局卻大逆轉！台北市1名軍人透過手機遊戲結識1名24歲女生，其後邀請對方外出過夜打機，結果雙方1夜激戰3次。女生獻出初夜後，卻指控遭到性侵，哭訴涉事軍人「就這樣毀了我（女生）第1次」。法官經審理後，發現2人性交翌日離開旅館，仍然拖手用膳打機，加上女生配合男方更換性愛姿勢，因此裁定證據不足，裁定男被告無罪。



軍人和女機友1夜激戰3次，女生更獻上初夜。（示意圖/gettyimages）

認識翌日邀約打機到旅館過夜

案件在士林地院審理，判決書指出，鄭姓軍人在2023年7月透過手遊「王者榮耀」認識案中女生，翌日以一起打機為由，邀請對方出來見面。其間2人一起用膳打機，去到晚上，鄭男聲稱「時間太晚」、「沒有交通工具」，在女方同意下前往旅館一起留宿。

女生控訴，當晚他們打機打到凌晨時份，躺在同1張床上休息，其後鄭男開始對她毛手毛腳，甚至詢問「可以脫掉你衣服嗎？」，但她腦中一片空白，順住對方意願脫衣，任由對方上下其手和親吻，當晚總共發生了3次關係，部份沒有做足安全措施。

女生事後指控軍人性侵。（示意圖/gettyimages）

女生稱不敢反抗

女生坦言，在這3次性行為中，鄭男雖然沒有使用強暴、脅迫、恐嚇手段或催眠術，但用話術哄騙。她更指出，事前曾向鄭男說明家中不允許她婚前發生性行為，但鄭男不斷安撫她，加上鄭男是軍人，力氣很大，她不敢反抗，所以沒有拒絕，因而獻出初夜。

鄭男否認性侵，辯稱女生由始至終都沒有表示拒絕，甚至配合他更換姿勢，翌日他們更一起用膳打機，直到下午才分開，整個過程歷時超過5小時。

法官裁定案件未必涉及性侵，判處被告無罪。（示意圖/gettyimages）

女生︰就這樣毀了我第1次

法官經審理後指出，女方一直沒有使用手機報警或向親友求助親，反而與被告猶如情侶般一起用膳，雙方更有說有笑，令人質疑其口供。而且女方進行筆錄時曾經指出，她事後多次詢問鄭男雙方關係，鄭男回答「可以試試看男女朋友關係」，她坦言「覺得他（男方）很敷衍，我（女方）跟他說這是我的第一次發生性行為，他就這樣毀了」，可見她在確認2人關係定位，希望和被告成為男女朋友。

法官認為，女方陳述不足以裁定被告違反其意願而發生性行為，即使她事後曾向朋友哭訴等情緒反應，未能證明是因遭到性侵而感到痛苦，抑或對於和被告發生行為而後悔，因此判處被告無罪。

（綜合）