港鐵車廠控制室從手動到智能化　見證兩代鐵路人的傳承與創新

在這繁忙的城市中，港鐵不僅是連接城市各角落的網絡，更是港人日常生活不可或缺的一部分。而港鐵首個車廠——九龍灣車廠，啟用至今已逾45載。它就像是港鐵發展的縮影，見證著技術的日新月異和一代代鐵路人的薪火相傳。



兩代鐵路人的經驗傳承

九龍灣車廠見證了港鐵從單一路綫發展到今天完善的鐵路網絡，亦是現時最多款式列車匯集作日常「體檢」的車廠。為了控制和調度進出九龍灣車廠的列車，位於九龍灣車廠北面的塔形建築物是最早期的車廠控制室。退休車廠主任黎誼岳（大岳哥）憑藉其30多年的豐富經驗，成為後輩的「活字典」。他的教誨不僅是技術上的指導，更是工作態度和人生哲學的傳授。

在港鐵車廠未數碼化前，操作人員需要手動操作指示燈、軌道轉線等工作，並要按情況調度入廠的列車駛往不同軌道。

他憶述，在車廠未數碼化前，操作人員需要手動操作指示燈、軌道轉線等工作，並要按情況調度入廠的列車駛往不同軌道。於日間高峰時段，多達30架列車進出車廠，平均每2分鐘就有一班，更需要人手調度，急促的工作節奏令人難以想像。當夜幕降臨，車廠卻繼續繁忙，大量列車陸續駛入，進行清潔、檢查以及維修工作。「以前車廠控制室每天分為3更，每更8小時，當值時需獨自負責所有列車的調度，例如安排洗車、檢查、維修，然後第二天又要安排列車出廠。車廠運作繁忙，控制員必須隨時應對接連出現的變化，任何小問題都有機會影響車務運作，因此判斷時要夠穩妥。」

2003年，第一代車廠控制室完成了它的歷史使命，列車調度正式進入數碼化時代。停止運作的車廠控制室至今依然保存著昔日初建的風貌，故又被喻為「冰封塔」。科技的進步並未取代人的價值，反而更加凸顯傳承的意義。港鐵維修工程師黃梓峰（Douglas），於2020年加入港鐵，支援九龍灣車廠的一線維修工作。作為大岳哥的後輩，他從大岳哥身上學到的不僅僅是操作技術，更是一種精神，一種對工作精益求精、對安全一絲不苟的態度。這些寶貴的經驗，往往無法被科技取代。

大岳哥（左）與Douglas（右）兩代鐵路人，見證港鐵45年來的傳承與創新。

創新科技打造更便捷出行體驗

港鐵九龍灣車廠的傳承不僅體現在經驗的傳遞，更涵蓋了知識與技巧。九龍灣車廠也是列車車長等車務人員及維修學徒的培訓基地。大岳哥和許多資深車廠管理人員及維修工程師，將他們積累的知識和經驗傳授給新一代鐵路人，為港鐵的發展奠定堅實基礎。

在傳承的同時，港鐵也積極創新。港鐵大力推動「智慧鐵路」，陸續將各車廠的列車調度和監察系統數碼化。例如，位於火炭的何東樓車廠已配備列車狀態實時監控系統，能即時分析列車狀況、優化維修安排，並持續收集列車運行數據進行分析和模擬故障排查，有效提升列車維護效率和鐵路資產管理水平。

位於火炭的何東樓車廠已配備列車狀態實時監控系統，能即時分析列車狀況、優化維修安排，並持續收集列車運行數據進行分析和模擬故障排查。

九龍灣車廠見證了香港鐵路的發展歷程及鐵路人的經驗傳承，在全新的數碼化時代，港鐵將繼續秉承傳承與創新的精神，為香港市民提供更加安全、可靠及便捷的出行體驗。