foodpanda香港10周年|靈活工作+人情味濃 資深與新世代送遞員日常

2024 年，是foodpanda 香港成立十周年的里程碑。作為香港外送行業的領導者，foodpanda 不僅改變了人們的生活方式，也承載了無數送遞員的故事。這些故事來自不同的背景，展現了 foodpanda 如何成為一個靈活、溫暖而有意義的工作平台。今天，我們聚焦於兩位來自不同世代的送遞員，65 歲的 Sham Sunder 和 22 歲的強仔。他們分別代表了外送行業的資深者與新一代，雖然工作方式與心態截然不同，但都在 foodpanda 找到了屬於自己的價值與意義，以及共同的歸屬感。



Sham Sunder 是一位資深送遞員，已在foodpanda服務超過九年，可謂一位老行尊。他在 2014 年加入 foodpanda，見證了foodpanda的成長和行業的變化；而強仔則是一位中大的四年級學生，於 2021 年加入 foodpanda，主要利用課餘時間兼職送遞工作。儘管他們來自不同的世代，擁有不同的生活背景，但兩人都因為 foodpanda 而有了許多特別的經歷與感悟。

靈活掌控時間 讓工作成為一種享受

對於Sham 和強仔來說，foodpanda 的高靈活性是他們都非常珍視的一點。Sham 提到，foodpanda 的工作模式讓他感到輕鬆自在，與早年在薄餅店工作的經歷截然不同。「以前在薄餅店工作，總是有老闆在你背後看著你，壓力很大。但在 foodpanda，沒有人指揮我，我可以自己安排時間和路線，這讓我覺得很自在。」Sham 說。而對於強仔來說，foodpanda 的靈活性不僅讓他能更好地平衡學業與生活，也讓他探索更多機會。「foodpanda 的工作時間可以由我自己安排，我可以先完成課堂和學校活動，然後再去接單。這樣既不會影響學業，也能賺取零用錢。」強仔說。無論是資深的 Sham 還是年輕的強仔，他們都認為，foodpanda 的高靈活性讓這份工作不僅僅是生計，更是一種享受。

「65 歲？唔緊要，每日外出送遞當做運動，還幫我keep住身形，呢份工真係有益健康！」Sham 笑說。

「他們會給我們一些這樣的鼓勵，例如：『送完單你就快點去做功課吧，專注學業非常重要！』」強仔說師兄們給予他親切的鼓勵與支持令他感到窩心。

送遞路上 不只有速度還有溫度

在 foodpanda 的工作中，除了工作時間有彈性，還有一份無法忽視的人情味。Sham 提到，他在中環工作多年，結識了不少熟客和餐廳員工。「有些餐廳的員工會認得我，每次取餐時，他們會說：『你又來啦，這次的訂單已經準備好啦！』這讓我覺得很親切。」Sham 分享道。而對於強仔來說，他也在 foodpanda 的工作中感受到濃厚的人情味。有一次，他在炎熱的夏天送遞時感到非常疲憊，當他把食物送到顧客家門前時，顧客讓他稍等片刻，然後遞給他一罐冰凍的汽水，還叮囑他要注意防暑。「那一刻我真的很感動，覺得這份工作不僅僅是為了賺錢，還能感受到人與人之間的關愛。」強仔說。這些溫情的時刻讓他們更加熱愛送遞員的工作，也讓他們在 foodpanda 找到了歸屬感。

理想收入 彈性工時 撐起生活

對於 Sham 來說，穩定收入是他選擇foodpanda的另一個重要原因。Sham 提到：「我以前在薄餅店工作，每月收入較低，但自從加入 foodpanda 後，收入翻了一倍，這對我的生活幫助很大。」他認為，穩定的收入讓他能夠安心地規劃自己的生活。

而對於年輕的強仔來說，工作收入對他的生活非常重要。由於父親早逝，家庭經濟壓力較大，強仔需要兼顧學業與生活開支。「作為學生，外送工作比一般的兼職薪水較高，而且時間彈性大，這讓我能更快累積存款，還能減輕家裡的經濟壓力。」強仔說。這份工作不僅讓他能幫助家人，也讓他有足夠的資源投入學業，為未來做好準備。

除了穩定的收入外，Sham 更因在 foodpanda 的正面體驗而影響了家人的選擇。他提到，自己的兒子也加入送遞員的行列。「我告訴他，foodpanda 的系統很好，工作也很靈活。他剛開始時對這行業還不是很熟悉，我就教了他一些技巧，比如怎麼選擇最短的路線，如何與顧客溝通。」Sham 自豪地說。「foodpanda 不僅給了我一份穩定的工作，還讓我有機會幫助家人找到方向，這是一份很有意義的工作。」Sham 補充道。

穩定熟悉 vs 追求探索 兩代人同一平台找到各自節奏

儘管 Sham 和強仔都為 foodpanda服務，但他們的做事方式和心態卻大不相同。Sham 是一位中環地膽，對中環的每條街道、每棟大廈都瞭如指掌。「我一直專注於中環區的送餐工作，對每一條路都很熟悉，這樣可以更高效地完成訂單。」Sham 自豪地說。「中環有很多寫字樓和餐廳，訂單很集中，我不需要跑太遠，就能完成工作。」對於 Sham 來說，穩定且熟悉的工作模式是他的選擇。他認為，專注於一個區域，不僅能提升效率，還能更好地與顧客建立聯繫。「年輕人可以嘗試到不同區域接單，但對我而言，只要專注於熟悉的地方，收入就已經很穩定了。」Sham 補充道。

而強仔則選擇了一條完全不同的道路。他熱衷於不斷探索新地方，從沙田到九龍，甚至香港島，他都樂意去接單。「我覺得每一區的訂單都是一種挑戰，也是一次成就感的來源。雖然有時需要花較多時間，但這讓我能夠探索不同的地方，累積更多的經驗。」強仔說。兩代送遞員的工作方式雖然截然不同，但他們都在 foodpanda 找到了自己的節奏與樂趣。對 Sham 來說，熟悉的環境讓他感到自在；而對強仔而言，探索不同地區則讓他感受到成長與成就。

Sham：「中環啲路我靠記憶，唔洗 GPS！」強仔接著說：「我開住 GPS ，從未試過迷路！」，兩代送遞員，各有各送餐技巧，一樣work！

Sham是電單車手，但表示中環很多橫街窄巷，電單車也不能到達：「行樓梯係送遞員嘅基本功，後生仔未必捱得住。」

強仔是步兵，他會到不同區接單，他認為︰「不同區都有不同特色，我覺得幾有趣，我有時會特意前往不同的地區，不僅僅是為了工作，而是想探索一下各個地方有什麼特別之處。」

foodpanda 10周年 共同成長十年蛻變

當被問到對 foodpanda 10周年的感想時，Sham 說：「祝 foodpanda 生意興隆，未來吸引更多顧客，帶來更多訂單，這樣大家就更開心！」而強仔則表示：「感謝 foodpanda 在我人生最困難的時候給了我這個機會，我希望未來foodpanda能夠吸引更多年輕人加入，並繼續提升系統，讓我們的工作更加高效和輕鬆。」

Sham 和強仔的故事，分別代表了 foodpanda 不同世代送遞員的經歷與感受。無論是穩定高效的中環專家，還是敢於挑戰不同地區的歷險者，他們都在foodpanda 找到了屬於自己的價值與意義。在未來的日子裡，foodpanda 將繼續陪伴每一位送遞員，共同寫下更多感人的篇章！

（資料由客戶提供）