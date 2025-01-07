人民幣不設補水？小紅書女遊澳門見店舖告示不明意思　網民即解謎

香港、澳門與內地使用不同貨幣，3地居民未必會攜帶不同貨幣到不同地方消費。最近有小紅書女用戶發文，表示早前到澳門遊玩，其間在某食店看到1張告示，表示「現金港幣和人民幣不設補水」，她困惑何謂「不設補水」，故發文向網民求教。其後有網民留言解釋，「1:1坑妳，差價當手續費不找錢」、「1：1 不兌換匯率差」，原來是港元和人民幣兌澳門元的匯率較高，但顧客如使用該兩種貨幣結賬，都是以1：1換算。



樓主早前在澳門遊玩，其間在某食店看到1張告示，表示「現金港幣和人民幣不設補水」，她困惑何謂「不設補水」，故向網民求教。（小紅書圖片）

食店收港幣及人民幣但「不設補水」

該名女子在小紅書以「家人們 急！」為題發文，又上傳1張在1間店舖外拍攝的照片，顯示該店在門外張貼着告示，寫明「現金港幣和人民幣不設補水」。樓主對店方的告示感到困惑，直言「有沒有（人）知道這個不設補水是什麽意思」，並指自己是在店內用餐到一半才看到告示。

網民直言店方「坑錢」

帖文引來不少網民回應，紛紛留言解釋店方的意思是顧客使用港幣或人民幣付款，他們不會因應匯率而為價差作找續，「就是妳給什麽幣種都按顯示面值，簡稱給mop，別讓商家坑妳錢」、「就是不補匯差的意思」。

另外，部份網民就建議樓主到支援電子支付的店家消費，「妳直接刷zfb（支付寶）和WeChat就ok啦」、「我就兌了100人民幣，然後其他所有的消費支付寶出」，有人則指自己曾到澳門旅遊，發現許多地方都有同樣做法，雖接受人民幣和港幣，但不會補回匯率差，「之前去澳門，在taxi那都付了不知道幾個1:1了」。