foodpanda香港10周年｜由外賣App變成生活「神隊友」見證港人變遷

今時今日用App叫外賣，甚至用App買日用品已成為香港人的日常。但回望十年前，在foodpanda進入香港市場之前，這種便利的生活方式仍屬起步階段。當時，香港人對「外賣平台」的概念尚未接受，大部分人習慣儲起一疊厚厚的外賣紙，透過電話落單，送餐服務選擇亦相當有限。但十年後的今日，foodpanda已經成為香港人日常生活中不可或缺的一部分。無論是肚餓時叫一碗米線，還是補充日常家居用品，只需透過App落單便可輕鬆解決。2024年，是foodpanda進駐香港的十周年，他們透過一系列慶祝活動，回顧過去的歷程，並展望未來的發展方向，與顧客、員工、合作夥伴及送遞團隊共同見證這個重要的里程碑。



在剛過去的慶祝活動中，foodpanda回顧了從最初的美食外送平台，到如今涵蓋外賣自取、生活百貨及企業訂單等的一站式平台。foodpanda已日漸超越了一個美食外賣App的角色，成為每日為香港人提供便利的「生活助手」。

十年蛻變 由外賣平台到一站式生活服務

2014年，foodpanda剛剛進駐香港時，以美食外送服務為主，專注於將餐廳的美食送到顧客手上。對於習慣親自去餐廳食飯或者落街買外賣的港人而言，這種用App叫外賣的服務於當時的香港仍然是新興概念。不過，隨著城市生活節奏愈來愈快，foodpanda也透過便捷的服務和市場教育，讓大眾認識外送平台服務的好處，從而令更多市民嘗試及習慣使用外賣App去應付日常生活需要。短短數年間，foodpanda亦不停創新追求進步，由一個美食外送平台，發展成為一個涵蓋多元服務的一站式生活平台。

foodpanda不但推出了自家24小時網上超市pandamart，為用家提供即時生活百貨送遞服務，更加入了龐大零售網絡的foodpanda mall、外賣自取服務及企業服務等多個範疇，全面滿足顧客由三餐到日用品等的需求。在疫情期間，foodpanda的角色亦變得更加重要，當全城大部分人都留在家時，foodpanda成為港人生活的最強後盾，無論是熱辣辣的飯餐，還是急需的家居清潔及日常用品，都能夠迅速送到顧客手上。十年間，foodpanda累積完成了超過1.5億張訂單，這個數字不僅反映出香港人對便利服務的需求，亦顯示出foodpanda如何一步步融入港人的日常生活，成為他們的生活好幫手。

大型藝術壁畫 十周連續賞1折優惠等掀起全城熱潮

為了慶祝10周年，foodpanda於去年9月起舉辦了一連串活動，從優惠計劃到藝術合作，全面回顧品牌十年來的發展成就，並向顧客及合作夥伴表達謝意。

foodpanda一向支持本地文化發展，特別邀請了三位本地街頭藝術家Bao Ho、Bo Law 及 Rebecca Lin合作創作的大型壁畫成為活動的焦點之一。這些壁畫以foodpanda如何融入香港人生活為主題，描繪品牌與本地生活文化之間的連結，涵蓋外送服務、外賣自取服務及生活百貨等範疇。不僅如此，壁畫更加入了互動元素，每幅壁畫隱藏NFC感應貼紙，途人只需掃描，即可獲取優惠，吸引了不少市民駐足欣賞及參與互動。

此外，foodpanda還推出了連續十周的優惠活動，包括首周指定餐廳1折，指定生活百貨只需$10，外賣自取半價等優惠，成功掀起熱話。foodpanda 10周年繼續賞活動仍然進行中，延伸驚喜優惠繼續與港人分享10周年的喜悅。

四場慶祝派對 與員工、送遞員、合作夥伴及傳媒慶賀生辰

為了慶祝10周年，foodpanda特別舉辦了四場主題派對，分別邀請合作夥伴、送遞員、員工及傳媒朋友參與，分享品牌的重要里程碑，並回顧過去十年的發展歷程。第一場是foodpanda員工慶祝晚宴，藉著10周年的大日子，透過歡樂的聚餐、遊戲及樂隊表演等精彩活動，感謝員工們多年的努力和付出，讓foodpanda一直屢創佳績、成為港人喜愛的品牌。另一場派對專為送遞員而設，旨在感謝他們多年來的辛勤工作和貢獻。foodpanda藉此機會向送遞員表達由衷的謝意，並肯定他們在品牌發展中的重要角色。活動中，送遞員與營運團隊進行了交流，並共同分享經驗和心得，氣氛輕鬆融洽。

另一場派對則邀請了合作夥伴出席，回顧多年的緊密合作與共同成長，並頒發感謝紀念品予眾多友好合作夥伴，期望與他們繼續攜手再創高峰。最後一場為傳媒而設，活動中foodpanda管理層分享了品牌的成長故事及未來計劃，讓傳媒朋友親身體驗品牌的多元發展，更深入了解品牌理念及其市場定位。這四場派對不僅慶祝了品牌的重要里程碑，還進一步加強了foodpanda與員工、合作夥伴、送遞員及傳媒之間的聯繫，為未來的合作與創新奠定了基礎。

在傳媒派對上，多間與foodpanda合作的餐廳精心準備了各式美味的小食和飲品，讓參加者在享受美食的同時，充分體驗foodpanda的到會服務。

foodpanda員工慶祝晚宴。

在foodpanda與合作夥伴的派對上，回顧多年來的合作與成長，期待未來攜手創造更多商機。

透過專為送遞員而設的慶祝派對，感謝他們多年來的辛勤工作和貢獻。

過去十年間，foodpanda成功改變了香港人對食物及購物的習慣，甚至重新定義了「便利」的概念。然而，未來仍充滿挑戰。隨著外送行業愈趨成熟，以及顧客不停改變的生活習慣和喜好，foodpanda將一直堅持創新，以滿足不同消費者的需求，同時繼續引領行業的可持續發展，為迎來下一個10周年作好準備。

（資料及相片由客戶提供）