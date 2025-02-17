醉酒男凌晨花$2000包紅Van　環港5小時再直送屋企：完成人生清單

人生有幾多個十年，想要完成人生清單就要盡快！最近1名男子在社交平台分享趣事，表示曾經某天晚上喝醉酒，在凌晨1時直接花了2,000元「包咗架小巴」，在港九新界四處行駛直至清晨6時，最後更以讓該紅Van小巴送他到所住屋苑，連住所保安也嚇一跳。樓主在文中表示包起整輛小巴遊車河遊算是其人生清單，幸好今次遇上願意與他一起「瘋狂」的司機。



1名男子在社交平台分享趣事，表示曾經某天晚上喝醉酒，在凌晨1時直接花了2,000元「包咗架小巴」，在港九新界四處行駛直至清晨6時。（Threads影片截圖）

喝醉酒後開始「奇妙旅程」

樓主在Threads上發文分享其「瘋狂」舉動，表示自己「人生做過好多瘋狂嘅嘢」，而其中1項便是該次「包紅Van」環港遊5小時。他續指，其餐廳位於旺角，事發當晚他陪客人喝到醉酒，剛好餐廳附近有小巴站，他便很有禮貌地詢問司機，「跟住就咁開始咗個奇妙旅程」。在凌晨1時，樓主花了2,000元包了1輛小巴，從旺角出發，起初讓司機於港九新界四處行駛，小巴足足「兜咗五個鐘」，直至早上6時，小巴直接駛入樓主所住的屋苑，送他回家，屋苑保安見狀也大嚇一跳。

樓主事發當晚陪客人喝到醉酒，剛好餐廳附近有小巴站，他便很有禮貌地詢問司機，「跟住就咁開始咗個奇妙旅程」。（Threads影片截圖）

包紅Van遊車河完成人生清單

樓主形容該次經歷可算是其「小小嘅bucket list（人生清單）」，而早在10多年前，他便在灣仔向小巴司機提出相關想法，但都被拒絕，還遭一眾司機大罵他。

樓主形容，屋苑保安見狀也大嚇一跳。（Threads影片截圖）

網民分享同類包車經歷

不少網民紛紛留言，有人驚歎「原來小巴可以包！」、「$2,000 5個鐘其實又唔算貴喎」，但也有部份人分享類似經歷，「多年前有次同班同事由金鐘入深井食燒鵝，去咗銅鑼灣叫架紅Van去金鐘，一嘢接晒啲同事一齊入去」、「N年前試過喺旺角問架紅Van，包車直剷上蘭桂坊落車，成廿個人上車，有人要坐地下」、「好多年前紅日放假同朋友包過，喺紅Van等客地點，見佢一個客都未上，直接問同叫佢開價，直接去一個地點」。

另外，也有網民好奇樓主與小巴司機的互動，問道「個小巴司機有冇同你傾偈？」，獲樓主留言回覆稱「有啊！不過我開頭嗰一兩個鐘都幾醉吓㗎，跟住之後醒醒哋都傾咗成個鐘頭」。