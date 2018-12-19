同床30年一無所知　日老翁伴猝死妻屍1年　被捕始知枕邊人是黑戶

與另一半同床共枕30年，但你真的認識他或她嗎？日本福岡縣一名74歲老伯，妻子去年在家猝死，他伴屍11個月後逃跑，至寓所被拆毀時工作人員才發現已嚴重腐爛、部分位置化成白骨的屍體。警方將老伯緝捕歸案，揭其妻是無戶籍的幽靈人口，兩人33年前在夜總會邂逅後同居，惟老伯多年來從未問及枕邊人任何個人資料，只對警淡然地說：「對不起，我真的對太太一無所知。」

日本福岡縣一名老翁伴屍11個月後，在寓所內遺下妻子屍體不顧而去，事件被揭發後警方發現死者為無戶籍的幽靈人口，老翁多年來懵然不知。（Gettyimages/視覺中國）

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日本福岡縣日前（17日）就一宗非法棄置屍體的案件進行審訊，被告是74歲的無業男子奧田義夫。案情透露，奧田義夫與死者同居30年，名義上是夫妻，但二人並未註冊結婚，奧田指33年前在九州市一間名為「太陽」的夜總會認識死者，當時她對奧田自稱叫「由美子」及生於1963年11月27日，卻沒有相關文件證明，奧田以為妻子弄丟身份證，故沒有深究。

兩人後來轉到一間彈珠店一起工作，再搬至事發寓所，由美子其後冠夫姓以「奧田由美子」之名在食品加工廠工作，奧田會把工資轉到妻子的銀行賬戶，雖然他不清楚妻子的過去，但從沒追問。

至2017年由美子因健康轉差辭工，兩人依靠奧田的養老金過活。奧田透露，妻子從未入院就醫，即使2年前視力退化，生活無法自理，仍拒絕看醫生。

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去年10月由美子在家猝死，面對老伴突然離世，奧田一時難以接受，竟買來除臭劑放妻子屍體旁，又欺騙房東說太太回娘家了。至今年9月底，寓所即將清拆，已伴屍近1年的奧田迫於無奈只能遺下妻子屍體自行逃跑。

及後清拆工人在屋內發現由美子屍體揭發事件，當地警方其後拘捕奧田，經調查後發現由美子原是無戶籍的幽靈人口，而奧田與她同居30年，卻對於妻子的過去一無所知。

根據日本法務省截至2010年11月的調查，日本全國仍有837人沒有戶籍，當中逾146人超過20歲。民間團體估計，政府的調查只限於曾到行政機關求助的民眾，故應該或還有數以萬計的無戶籍人口。法務省表示，八成無戶籍人口都是因為母親懷孕時離婚，因沒有申報戶口，最後變成幽靈人口。

（綜合）