雙腿懸浮半空　擁50萬粉絲網紅被指PS扮旅行　辯稱：相片很漂亮

今時今日不少人為了「呃like」，不惜修圖「製造」令人羨慕的打卡或自拍照，近日瑞典網紅奧爾森（Johanna Olsson）便因在Instagram上載一系列修圖旅行穿搭照，被網民狠批技巧太差，直指「每張都很奇怪」，質疑她根本無去旅行。奧爾森回應時承認「加工」相片，但堅稱自己的確有外遊，認為修圖後的照片「很漂亮」，強調不會刪除。

擁有50萬粉絲的網紅奧爾森（Johanna Olsson）早前上載「P圖」照，雙腳明顯離地，而且腳旁有剪裁痕跡。（「johannaeolsson」IG截圖）

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現年28歲、來自瑞典的奧爾森（Johanna Olsson）是著名網紅，她不時分享美麗的時裝穿搭及旅行打卡照，吸引世界各地網民關注，其Instagram帳戶有逾50萬「粉絲」，而個人YouTube頻道亦有逾3.3萬名訂閱者。

今年10月，奧爾森在IG帳戶上載一系列巴黎旅行照，相中她穿着由時裝品牌贊助的服飾，在著名地標包括巴黎鐵塔和羅浮宮前「擺post」拍打卡照。不過有眼利網民發現，奧爾森的照片有明顯修圖痕跡，其中一張背景為塞納河畔的疑似合成照中，穿杏色外套及黑色長褲的奧爾森站立的位置非常奇怪，看起來就像懸浮於地面一樣，表現生硬；而且相中她的身體竟出現「白邊」，明顯屬修圖痕跡。

另一張相片則顯示穿黑色皮外套的奧爾森坐於裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）的餐廳，她悠閒的把手臂靠在椅背上，惟頭髮邊緣出現發光白影，而背景又加入突兀的樹木。網民留意到合成照後，紛紛到奧爾森的帖文留言諷刺，「重新看她的照片，每張都很奇怪」、「修圖的技巧太差了」、「妳知道有50多萬人本來相信妳嗎」，甚至有粉絲直言「我一直把你當生活模範，怎麼可以這樣騙人」。

奧爾森是著名網紅，不時分享時裝穿搭及旅行打卡照片，吸引世界各地網民關注。（「johannaeolsson」IG截圖）

面對網民質疑，奧爾森無刪相或關掉帳號，只是將某幾篇帖文的留言功能關閉，並貼出更多照片轉移視線。她其後於IG回應事件，堅稱自己有到巴黎旅行，並承認曾經修圖，「我拍了一張相片，但認為它看起來不那麼好，所以採用了不同的背景並將相片放進其中。當我貼出相片時，沒有人注意到那是合成的，所以我想『這很好』」。

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奧爾森指很多人都會用修圖軟件，認為她上載的相片全都很漂亮，「我承認這不是我最好的Photoshop技能，這件事情在瑞典已經變得瘋狂了，電視節目要我來談談我的『假旅行』」。她又強調絕不會刪相，「我只是想明確表示我在巴黎，我的確用了Photoshop修背景，但是我不打算將相片刪除，因為這是一個（與品牌的）合作，而且相片很漂亮」。

即使奧爾森公開回應事件，網民的嘲笑並沒有暫停，但這卻沒有影響她繼續貼出到杜拜和瑞士的旅行照，不過似乎她已「忍手」，無再明目張膽地貼出修圖照。

（綜合）