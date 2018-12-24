台男驚見「不速之客」　嚇到腳軟唔敢入office　網民：老闆派來的

一早上班見到不速之客，沒有嚇破膽已經算偷笑！日前一名台灣網民在facebook發文，表示早上,上班時驚見辦公室內出現「稀客」，對桌上早餐虎視眈眈，又不停跳來跳去窺探辦公室，嚇到所有員工都不敢進入。網民見狀紛紛笑翻，指「老闆派來監督的啦」，更笑稱「等等牠會開電腦上臉書打卡」。

日前一名台男一早上班時，竟發現一隻猴子闖入其辦公室。（fb群組「爆廢公社公開版」圖片）

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日前一名男網民在facebook群組「爆廢公社公開版」發文，無奈表示「一早上班的稀客，早餐被嗑了」，嚇得同事們都不敢進入辦公室。

從他上載的照片及短片所見，一隻猴子竟闖入其辦公室，肆無忌憚跳上辦公桌，蠱蠱惑惑地四處張望，雖然未有破壞任何物件，但對其中一個辦公桌上的豆漿虎視眈眈，不停玩弄試圖打開，而拍片者則不停向同事高呼「你的早餐！」其間猴子曾隔住玻璃跟拍片者對望，但卻毫不害怕，還一臉嚴肅像怪責對方「還不趕快進來上班？」

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在片中可見，其中一部分的假天花已破損，懷疑猴子從該處偷進辦公室，事後樓主表示猴子吃飽後，已從辦公室的假天花逃跑。

不少網民見狀紛紛表示笑翻，「老闆派來監督的啦」，笑指猴子也要準時上班，「辦公室怎都沒人，只剩他一個上班哦？」、「等等牠會開電腦上臉書打卡」、「悟空，你又調皮了」。

（fb群組「爆廢公社公開版」）