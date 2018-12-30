女生搭台鐵列車買劃位票　遇長者霸佔座位　一句話令對方敗退還座

讓座問題令座位爭霸戰沒完沒了，台灣一名女生早前乘搭台鐵列車時，為了能坐下休息，特別花錢購買劃位票，但座位卻被一名婆婆強佔。樓主要求婆婆讓開時，對方卻自稱「感冒不舒服」，樓主遂提出「位置給你坐，把車票錢給我」，並稱可以找列車車長主持公道。當知道坐下要付錢時，婆婆仍「亂呻吟」拖時間，最終雖然敗退還座，但似想別人認為樓主在欺負長者，令樓主甚為氣憤。

台灣有女生乘中壢至台北的列車時，特意買了劃位座以便可以休息，但卻遇到婆婆強佔座位事件。（Dcard「討論區」圖片）

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台灣有女網民日前在Dcard「討論區」以「我有買票，但我應該讓位」為題發帖，稱她在來往中壢至台北的列車上，遇到一名婆婆坐了她買的劃位座，當提醒婆婆要起來時，對方先稱自己還沒到站，其後扮慘表示「我感冒不舒服」。樓主氣憤下提出「位置給你坐，把車票錢給我」。詎料婆婆卻裝傻不回話，迫得樓主聲稱要找列車長來處理，並堅持「你要坐我給你坐，但你把車票錢給」。

一度強佔座位的婆婆，其後需站在車廂中。（Dcard「討論區」圖片）

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婆婆無法逃下，仍然「亂呻吟兩分鐘」才起來歸還座位。樓主指對方一直在她旁「亂呻吟」，或使他人誤以為有人在欺負老人家，但樓主認為「跟阿嬤要車票錢這個要求不過分」，因她也是為了舒舒服服坐着回家，才花錢買劃位車票，不料卻遇上有長者以「道德觀」綁架別人座位，令他不可容忍。樓主認為若婆婆「這麼想要別人讓座，麻煩去坐『區間車』」，而非有劃對號座的列車。

帖子引起網民熱議，留言指平日乘公共交通工具時上，也遇過「倚老買老」、硬迫人讓座的長者，「當她把讓座視為一種合理時，這種人已經不值得尊重」、「就有一些就喜歡裝瘋賣傻倚老賣老的」、「坐別人座位叫他起來不起來，不叫搶位置叫甚麼」。

有網民更指曾目擊有人像樓主一樣，請老人家歸還座位後，慘遭「被全車人霸凌」，直言樓主今次是幸運，沒遇上同車廂的「正義魔人」，要求她讓座予長者。部分網民安慰樓主毋須為此生氣，又指婆婆或許真有需要坐下休息，並稱「或者阿嬤不懂得買坐票（劃位票）」、「中壢到台北也不是很遠，讓一下也沒甚麼」。