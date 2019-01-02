宮崎駿吉卜力樂園2022年開幕　台鐵粉等唔切　P出實境圖獲激讚

日本動畫大師宮崎駿作品《龍貓》、《天空之城》、《魔女宅急便》、《千與千尋》等膾炙人口，名古屋愛知縣政府今年4月宣佈，將與吉卜力工作室合作建設「吉卜力樂園」，預計於2022年開幕。台灣有宮崎駿的忠實粉絲等不及樂園開幕，近日P圖技術加想像力，自行拼出一張張樂園實境圖，其他粉絲看得很是興奮，紛紛直呼：「光用看的就想去了。」

動畫大師宮崎駿與吉卜力工作室所出品的動畫電影如《崖上的波兒》、《千與千尋》等，深受港人歡迎。（資料圖片）

+ 7 + 6 + 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

日本愛知縣的「吉卜力遊樂園」尚有3年才開幕，對很多粉絲來說實在「有點久」，台灣一名粉絲花了整天時間，按早前曝光、由宮崎駿親自繪製的樂園規劃圖，以電腦P圖技術拼出一張張擬樂園實境圖，以滿足自己「等不及的心願」。這名P圖技術了解的粉絲，其後在「Dcard」討論區以「宮崎駿吉卜力遊樂園蓋好了」為題發帖，展現自己作品，贏得逾萬人讚好，樓主更趁機邀約網民「三年後一起揪團（招團）」。

樓主首先展示樂園官方公布的「模擬分區地圖」，然後按各區景點的主題和名稱，把宮崎駿的動畫剪裁，再加上遊客身影，營造遊客出身處已建成的樂園內。首先是樂園大門，原來是《千與千尋》的神秘「鐘樓」，旁邊更有一個摩天輪；進入園內後，即可見《哈爾移動城堡》的城堡景點以及女主角蘇菲的帽子商店，旁邊更有多名遊客圍繞城堡散步，那是整個樂園的中心點。

台灣有網民等不及宮崎駿吉卜力樂園於2022年開幕，率先用修圖技術拼出一張張擬真樂園實境。圖為樂園官方規劃圖。 （「Dcard」討論區圖片）

+ 20 + 19 + 18

樓主亦有為《魔女宅急便》、《貓之報恩》、《天空之城》、《風之谷》《崖上的波兒》及《輝耀姬物語》等製作實景圖，包括「波兒水族館」、「小魔女琪琪的家」、「輝耀姬竹林」、「 天空之城劇院」、「飛行博物館」，甚至有《千與千尋》的「油屋」澡堂，一幅幅圖片讓人對樂園更加期待。

帖子引起其他宮崎駿粉絲激讚，不少人表示「光用看的就想去了」、「童年（回憶）啊！一定要去」、「這細緻度很高」、「樓主（修圖）太厲害了吧」。網民更討論樂園中的哪個園區最令人期待，部分網民笑言其他主題樂園如迪士尼樂園已經去厭，稱希望日本「吉卜力樂園」可以盡快開幕，與朋友一起參觀。

（「Dcard」討論區）