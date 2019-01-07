「為了不會忘記她」　夫堅持以前女友名字為囡命名　妻嬲爆提離婚

夫婦的愛情結晶品，竟取名其中一方舊愛的名字？有外國人妻近日在論壇上發帖，表示現時懷孕7個月，丈夫竟堅持以前女友的名字替其腹中女兒命名，夫婦為此而爭執，丈夫辯稱只是紀念性質，只想讓自己不會忘記舊愛。樓主對丈夫的決定感到非常震怒，憤而提出離婚。大批網民直斥該名丈夫不尊重妻子，質疑他對前女友念念不忘，但對是否離婚的決定，應該多作考量。

父母為子女命名時必需取得共識，如另一半想以前度愛人的名字為孩子命名，相信一定引起爭執。圖為示意圖。（GettyImages）

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該名外國女子於上周五（4日）在Reddit論壇上發帖指，現年23歲的她與24的丈夫已結婚2年，現時懷孕7個月，近日開始和丈夫商量小孩命名的事。詎料，當丈夫知道胎兒的是女時，就想以其前女友的女兒命名。

「那是他愛得最深的一個」，樓主指這丈夫與該命前女友在一起最久，而她與丈夫拍拖初期，就曾因那個「她」的問題發生過爭執，「他從來不掩飾對她的眷戀，但我以為已經解決了」。

女網民發帖，指丈夫堅持以前女友的名字為女兒命名，帖子引起網民關注，吸引逾3200人留言。（Reddit論壇截圖）

樓主表示，丈夫指她可以為第二胎命名，但他堅持這胎要取其前女友的名字，更辯稱此舉只是「想讓自己不會忘記她」，令樓主非常傷心，懷疑丈夫一直愛着前任，她感到很大打擊，崩潰得向丈夫提出離婚，並尋求網民的意見。

事件引起網民熱烈討論，吸引逾3200人留言，不少網民認為樓主的丈夫並不尊重婚姻和妻子，建議樓主「告訴他，會用妳前度的名字為小孩命名，看看他有甚麼反應」；有人則勸樓主離婚，因丈夫根本未能完全忘記前任，對她不公平；但亦有人指離婚決定要慎重處理，建議他們先去見婚姻調解員。

不少網民明言出自己不能接受枕邊人以前度為孩子取名，「如果我的名字是爸爸的前任，我絕對會鄙視我的名字」、「當我想到命名的原因就想吐，你的小孩會永遠記住爸爸的前任」。

（Reddit論壇）