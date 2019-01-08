台陸軍中士愛慕同袍　夜闖寢室偷含對方下體3分鐘　被判罰7.6萬

視紀律如無物？台灣陸軍金門防衛指揮部傳出性侵醜聞！一名在機械化步兵連擔任中士班長的姓李男子，疑因受一名姓康的下士同袍英姿所吸引，竟在半夜潛入對方的寢室，無視附近在睡覺的近50名士兵，將康的褲子除下，偷偷口交長達3分鐘。康驚醒後發覺自己被侵犯，當場痛哭。近日地方法院開庭審理案件，李承認罪行，被判有期徒刑2年、緩刑5年，另需向公庫支付30萬元台幣（約7.6萬港元），案件仍可上訴。

台灣陸軍金門防衛指揮部一名中士班長，竟在半夜潛入一名下士的寢室侵犯對方。（示意圖／GettyImages）

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據台灣媒體報道，李2011年9月份入伍，一年多後升任中士班長，愛慕擔任下士射擊士的康已久，於2016年8月21日晚上11時左右，李從自己的寢室潛入康的寢室，不顧一旁有將近50位同袍正在休息，就直接把康的褲子脫掉，並含住他的下體口交長達3分鐘。

台灣陸軍金門防衛指揮部一名中士班長，竟在半夜潛入一名下士的寢室侵犯對方。（示意圖／GettyImages）

康驚覺有異狀，從睡夢中驚醒，才發覺中士正侵犯自己，當場嚇得將褲子拉起。惟李在事敗後不但未有慌忙，還爬到床上，躺在康身旁向其告白，期間持續撫摸康的身體，並在他的臉上吻了一下才離開，嚇得康當場哭了出來，無法再入睡。

康於翌日早上立即向督導長呈報事件。金門地方法院近日開庭審理，李當庭承認罪行，並向康致歉。基於李並無前科，而且中士入伍期間表現良好，法官指雖然事件敗壞軍記，亦令被害人心理受創，但事後有悔意，在康同意下，按「乘機性交罪」輕判李有期徒刑2年、緩刑5年，他另需向公庫支付30萬元台幣（約7.6萬港元）。案件仍可上訴。

（自由時報、三立新聞網）