拒做生活奴隸　「父女戀」夫婦遁入深山12年　弓箭打獵尿液洗頭

34歲的米麗婭姆（Miriam Lancewood）和64歲丈夫蘭斯伍德（Peter Lancewood）分別來自荷蘭和紐西蘭，二人在米麗婭姆22歲到印度背包旅行時認識。過去12年，他們一直在各地流浪，過着原始生活，在野外紮營、打獵、生火煮食，拒絕成為現代生活的奴隸。

曾分別是運動員和大學教授

在野外生活，蘭斯伍德負責煮食，米麗婭姆去打獵和採摘野果。他們間中也會搭順風車去超級市場買一些野外沒有的物資，例如餅乾、剃鬚刀和水果。

外界對這對「野人夫婦」十分好奇，他們曾多次接受傳媒採訪，米麗婭姆更出書分享這種與別不同的生活方式。令人意外的是，他們並非窮困潦倒致無家可歸，純粹是為了追尋自由而放棄大好前途。

少女時期的米麗婭姆是傑出的撐竿跳運動員，參加過青年奧運會，但為了環遊世界而放棄成為職業運動員，在印度流浪時遇上比她大30年的蘭斯伍德。

蘭斯伍德原本是生態學教授，某次開會的時候，他望出窗外，暗忖「他們付高薪讓我坐在這裏，但我的人生在外面」。他憶述：「離開自己的家、把鑰匙還給地產經紀、只帶着一個袋前往機場，這是我做過最自由的事。從那刻起，我逃離了現代生活。」

米麗婭姆說：「我覺得如果你知道什麼是愛，就會知道不可能只愛一個人，為什麼要如此局限？」（影片截圖）

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「一起久了間中愛上別人」

他們最近住在歐洲東南部的羅多佩（Rhodope）山脈，英國第五台的電視節目《Ben Fogle: New Lives in the Wild》攝製隊遠赴保加利亞採訪二人。

除了講解如何打獵、生火煮食等技能外，米麗婭姆還向節目主持人透露，她的「洗頭水」是自己的尿液，並即場示範：先儲滿一杯尿液，把頭髮用水洗濕後把尿淋在頭上，等待20分鐘，然後用水沖洗。

米麗婭姆又提到，雖然二人已結婚，但奉行開放式關係，可以自由與別人戀愛。米麗婭姆說：「我覺得如果你知道什麼是愛，就會知道不可能只愛一個人，為什麼要如此局限？這是不自然的，兩個人一起久了，就會間中愛上別人。」

花光積蓄即找工作

野外生活樸實簡單卻非免費，他們每年大約要用3000歐元（約2.7萬港元），這全靠4萬歐元（約36萬港元）的積蓄維持。

蘭斯伍德說：「別人常問，如果我們把錢用光了怎麼辦。很簡單，我們會找工作。」

對於有人質疑他們日後能否適應「正常生活」，蘭斯伍德說：「生活是我們自由選擇的，我們隨時都能回到正常世界。」

（每日郵報）