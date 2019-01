拒做生活奴隸　「父女戀」夫婦遁入深山12年　弓箭打獵尿液洗頭

34歲的米麗婭姆(Miriam Lancewood)和64歲丈夫蘭斯伍德(Peter Lancewood)分別來自荷蘭和紐西蘭,二人在米麗婭姆22歲到印度背包旅行時認識。過去12年,他們一直在各地流浪,過着原始生活,在野外紮營、打獵、生火煮食,拒絕成為現代生活的奴隸。

曾分別是運動員和大學教授

在野外生活,蘭斯伍德負責煮食,米麗婭姆去打獵和採摘野果。他們間中也會搭順風車去超級市場買一些野外沒有的物資,例如餅乾、剃鬚刀和水果。

外界對這對「野人夫婦」十分好奇,他們曾多次接受傳媒採訪,米麗婭姆更出書分享這種與別不同的生活方式。令人意外的是,他們並非窮困潦倒致無家可歸,純粹是為了追尋自由而放棄大好前途。

少女時期的米麗婭姆是傑出的撐竿跳運動員,參加過青年奧運會,但為了環遊世界而放棄成為職業運動員,在印度流浪時遇上比她大30年的蘭斯伍德。

蘭斯伍德原本是生態學教授,某次開會的時候,他望出窗外,暗忖「他們付高薪讓我坐在這裏,但我的人生在外面」。他憶述:「離開自己的家、把鑰匙還給地產經紀、只帶着一個袋前往機場,這是我做過最自由的事。從那刻起,我逃離了現代生活。」

米麗婭姆說:「我覺得如果你知道什麼是愛,就會知道不可能只愛一個人,為什麼要如此局限?」(影片截圖)

「一起久了間中愛上別人」

他們最近住在歐洲東南部的羅多佩(Rhodope)山脈,英國第五台的電視節目《Ben Fogle: New Lives in the Wild》攝製隊遠赴保加利亞採訪二人。

除了講解如何打獵、生火煮食等技能外,米麗婭姆還向節目主持人透露,她的「洗頭水」是自己的尿液,並即場示範:先儲滿一杯尿液,把頭髮用水洗濕後把尿淋在頭上,等待20分鐘,然後用水沖洗。

米麗婭姆又提到,雖然二人已結婚,但奉行開放式關係,可以自由與別人戀愛。米麗婭姆說:「我覺得如果你知道什麼是愛,就會知道不可能只愛一個人,為什麼要如此局限?這是不自然的,兩個人一起久了,就會間中愛上別人。」

花光積蓄即找工作

野外生活樸實簡單卻非免費,他們每年大約要用3000歐元(約2.7萬港元),這全靠4萬歐元(約36萬港元)的積蓄維持。

蘭斯伍德說:「別人常問,如果我們把錢用光了怎麼辦。很簡單,我們會找工作。」

對於有人質疑他們日後能否適應「正常生活」,蘭斯伍德說:「生活是我們自由選擇的,我們隨時都能回到正常世界。」

