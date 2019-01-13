空氣污染殺人？　9歲英童死前多次哮喘發作　專家提新證據查死因

近日香港空氣污染嚴重，多區污染指數爆標，引起市民關注。近日在空氣污染同樣嚴重的倫敦，一名媽媽獲法院批准調查其女兒的死因，以引起公眾對空氣污染的關注。這名媽媽與女兒的住所鄰近空氣污染最嚴重的地區，女兒於2013年去世前曾經多次因為哮喘發作而入院。有專家認為，她的死亡應該與嚴重空氣污染有關，律師亦指出是次審訊可以迫使政府為他們的政策負責。

艾娜（Ella Kissi-Debrah）於2013年2月去世時只有9歲，她的媽媽相信她死於空氣污染，要求調查死因。（BBC短片截圖）

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艾娜（Ella Kissi-Debrah）於2013年2月去世，當時她只有9歲，她自出生後一直十分健康，沒有先天的哮喘病，直至2010年她在3年間多次癲癇發作，更有27次因為哮喘發作而需要入院。她的媽媽羅莎穆（Rosamund Kissi-Debrah）在過去數年一直努力為女兒的死追討責任。

在艾娜生前，羅莎穆和艾娜住在倫敦南部的劉易舍姆區（Lewisham），距離污染嚴重的南循環路（South Circular Road）只有約25米距離。艾娜每日會步行約30至40分鐘上學，以避免遇上交通擠塞。

近日香港空氣污染嚴重，各區能見度偏低。

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2014年的死因聆訊中，法醫指出艾娜死於嚴重哮喘及呼吸衰竭。直至上周五（11日），羅莎穆終於獲得高等法院批准調查艾娜的死因，羅莎穆對此感到十分高興，「文字不能形容現在的我對司法部長的決定感到有多高興，我真的很感謝」。空氣污染及哮喘專家史提芬（Prof Stephen Holgate）指出，艾娜入院的時間與部分毒性最強的空氣污染物數字有「極強烈關聯性」，他更在報告中提到「可以設想如果空氣污染未有超過法例要求，艾娜可能不會死亡」，建議改修艾娜的死亡證以反映空氣污染是促使她的死亡的原因。

羅莎穆（Rosamund Kissi-Debrah）在過去數年一直為女兒的死而努力，希望女兒的真正死因能夠得到承認。（BBC短片截圖）

「沒有事情可以將我可愛、聰明、活潑的女兒帶回來，但現在至少我可以知道她的真正死因，知道空氣污染是否真的帶走了她」。羅莎穆希望是次審訊可以讓當權者注意到，他們的孩子正因為他們呼吸的空氣而死亡，「這不應該繼續下去」，「為何政府沒有認真處理過？我們要做些什麼令政府重視孩子的性命，多於那些製造污染的人的權利？」

羅莎穆的代表律師表示，是次審訊關乎羅莎穆一家的公義，「調查可以了解艾娜的真正死因，及她的死是否可以避免。調查亦可以迫使政府及其他組織為過去的空氣污染負責」。律師指出，空氣污染危害人命，最受到影響的就是小孩，「我們需要盡快將空氣污染降低至法定水平」。

英國倫敦空氣污染嚴重，有人認為已經有需要盡快採取行動解決。（GettyImages/視覺中國）

羅莎穆現正在網上發起籌款，希望可以籌到2.5萬鎊（約25萬港元），以支付審訊開支，籌款至今已經得到超過6500鎊（約6.5萬元）。

（綜合）