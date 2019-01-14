遼寧女童蛋殼卡食道鄰近大動脈　醫生需掐成小塊取出：竟然這麼硬

一片小小的蛋殼，原來也足以致命！內地一名女童於家中吃雞蛋麵時，不小心將麵中的蛋殼也吞下，結果卡了在食道之中，而且位置更在大動脈之上，一旦割穿將會有嚴重後果，醫生想盡辦法，確保可以在安全的情況下取出蛋殼。

遼寧一名女童誤服蛋殼，更幾乎傷害到大動脈。（網上短片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事發在上周四（10日），遼寧瀋陽一名女童於家中食媽媽煮的雞蛋麵，吃完後向家人表示喉嚨痛，而且用手捂喉嚨。當時女童的爸爸就認為，可能是雞蛋麵內有雞蛋殼，女兒不小心吃了，所以才會這樣。媽媽其後解釋指她在煮飯的時候不小心將雞蛋殼打碎，蛋殼碎用筷子挑出來的時候又挑得不好，女兒才會不小心吃到蛋殼。

女童於治療之後，已經沒有大礙。（網上短片截圖）

由於事態緊急，女童很快就被送到醫院。經檢查後發現，蛋殼碎已經通過了食道首個狹窄位，到達第二個狹窄位，需要轉送其他醫院處理。醫生表示，由於食道的第二個狹窄位與主動脈相連，主動脈跳動時有可能會被蛋殼刺穿，後果可以十分嚴重。

卡住的蛋殼有大約兩隻指甲大，不但又厚又硬，更十分尖銳，加上已經刺穿食道，隨時都會傷到主動脈，所以醫生立即進行手術。為免造成二次傷害，醫生決定不強行取出蛋殼，而是將蛋殼分成4塊，然後逐塊取出，由於蛋殼在食道內卡得十分緊，醫生將蛋殼掐碎時都要格外小心。醫生指他在取出蛋殼時雖然有血滲出，但經過止血後已經康復，手術後女童已沒有大礙。

蛋殼看起來沒有什麼傷害，但原來誤服可以很危險。（GettyImages/視覺中國）

醫生提醒，魚骨、蛋殼等東西對食道十分危險，一旦刺穿了食道就有可能要做開胸手術，煮食及進食時都要多加小心。他又指一旦食道有異物，千萬不要使用土炮方法如吞飯、飲醋等處理，以免加重損傷。

（梨視頻）