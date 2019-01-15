可保存20年　美國27磅桶裝通粉被搶購一空　封為「家庭戰略儲糧」

一般包裝食物可以保存1年，罐頭食物可以保存3、4年，如果有食物的保存年期達到雙位數，你又有沒有興趣一試？美國一間超市的27磅桶裝通粉突然被人搶購一空，其保存年期更長達20年。這桶看似難以下嚥的通粉，竟然得到不少食家正評，表示味道比想像中好，會再次購買，甚至有人買來準備慶祝20年後供樓完畢的一天。

桶裝通粉的淨重量超過23磅，可以分成180餐享用。（Ready Project網站圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

美國超市Costco一款芝士味桶裝通粉在上周五（11日）被搶購一空，引起關注。這款通粉重量高達27磅，可以分成180份，叫價89.99美元（約700港元），即每份只需約0.5美元（約4港元）。除了份量多之外，只要存放於清涼乾爽的地方，食物的保存年期便可以高達20年，足以陪伴一位小朋友成長，甚至成為家庭戰略儲糧。參考商品說明，桶內分別各有180包已經預先密封包裝的通粉及車打芝士醬，而且「附有氧氣吸收劑，確保品質及長時間保質期」。

桶裝意粉得到不少網民推介，更有人購買以表示對妻子的愛。（Costco網站圖片）

該款桶裝通粉在Costco上的分類為「緊急用品」中的「緊急食品」，通粉在上周五（11日）下午被人搶購一空。通粉在Amazon都有出售，不過售價較高，需要149.99美元（約1170港元），現時同樣缺貨。其實該款桶裝通粉在數年前已經推出，但是卻突然在網上被搶購。

20年的保存期限對比很多食物長得到，但有研究食物安全的教授表示，用於保存食物的方法都要得到相關部門的批准，雖然他並不熟悉相關產品，但認為如果可以在市場上出售，應該都會安全。

出人意外的是，桶裝通粉得到不少食家正評。有人表示他在婚禮上向客人提供了這一款通粉，吃過的客人都十分喜歡，又稱通粉的味道比他想像之中好得多。甚至有網民留言稱他買了10桶通粉，以表示對妻子的愛，因為這10桶通粉可以保證即使他們遇上災難，仍然可以活上數個月甚至數年，而且通粉的保存年期達到20年，可以用於紀念他在20年後供樓完畢的一天。

（綜合）